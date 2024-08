Cidades medievais e paisagens deslumbrantes: descubra Alentejo (Alentejo é a região mais autêntica de Portugal (Foto: Turismo de Alentejo))

Durante uma viagem para Portugal, que tal aproveitar para conhecer a maior e mais autêntica região do país? O Alentejo, distante apenas 1h30 do Aeroporto de Lisboa, é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, cidades medievais, gastronomia farta e gente hospitaleira.

Por lá, o que não faltam são opções de atrações turísticas para todas as idades. Para conhecer os principais pontos do destino, o recomendável é uma viagem entre cinco e sete dias, para que a experiência seja inesquecível e completa.

Confira as principais atrações que não podem ficar de fora do seu roteiro.

Lago Alqueva

Conhecido como o maior lago artificial da Europa, o local foi criado por meio da construção de uma barragem para geração de energia elétrica e se tornou um dos principais pontos turísticos do Alentejo. O lago oferece uma série de atividades para os turistas, como passeios de barco, pesca e esportes aquáticos. Além disso, os arredores do lago são conhecidos pelas paisagens pitorescas, cidades históricas e ricas terras agrícolas, especialmente pela produção de vinhos e azeites de alta qualidade. Durante a visita ao Alqueva vale conhecer Monsaraz, que fica pertinho e oferece uma bela vista para o lago.

Vista para o Lago Alqueva, em Monsaraz (Foto: Turismo do Alentejo)

Capela dos Ossos

Localizada em Évora, a Capela dos Ossos é famosa por suas paredes e colunas decoradas com ossos e crânios humanos. O local, que faz parte do Convento de São Francisco e foi construído no século 17, traz um lembrete para a população: “lembre-se de que você deve morrer”, levando o público a pensar sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte.

Capela dos Ossos (Foto: lemaret pierrick’s Images)

Templo Romano de Évora

O Templo Romano de Évora é um dos monumentos mais conhecidos da cidade. É famoso por suas incríveis colunas, as quais estão bem preservadas e são um destaque impressionante da arquitetura romana. Originalmente, o templo tinha um pódio alto e uma série de colunas – e as escavações revelaram também alguns fragmentos de esculturas e outros elementos decorativos. Hoje, o Templo Romano é um importante ponto turístico do Alentejo e um forte símbolo da rica herança histórica de Évora, que também é conhecida por seu centro histórico bem preservado, considerado Patrimônio Mundial da Unesco.

Templo de Évora (Foto: Divulgação Turismo do Alentejo)

Reserva Dark Sky Alqueva

O céu é um verdadeiro atrativo turístico do Alentejo graças à baixa poluição do destino. Criada em 2011, a reserva Dark Sky Alqueva é destinada ao astroturismo, permitindo aos visitantes uma incrível observação do céu estrelado, seja com equipamentos especializados ou a olho nu. A reserva Dark Sky Alqueva foi o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo, certificação da Unesco que atesta a sua qualidade para observação de estrelas.

Por lá, os visitantes podem desfrutar de atividades, como passeios guiados para observar as estrelas. Além disso, a região é conhecida por suas paisagens deslumbrantes da Via Láctea e de outros fenômenos naturais. Sem dúvidas, o Alentejo é um excelente destino para quem está interessado em astronomia ou simplesmente quer experimentar o céu noturno da forma mais perfeita possível.

DarkSky (Foto: Divulgação Turismo do Alentejo)

Rota do Vinho de Talha

O enoturismo merece um lugar de destaque durante uma viagem ao Alentejo. O destino é conhecido pelos seus incríveis vinhos, apreciados em vários lugares ao redor do mundo. Para viver essa experiência, vale a pena colocar no roteiro a Rota do Vinho de Talha, que passa por 22 cidades alentejanas e oferece uma experiência imersiva para quem deseja explorar uma das tradições vinícolas mais autênticas de Portugal. O roteiro contempla visitas a adegas, restaurantes, hospedagens e museus, tornando a experiência única e inesquecível.

Vindimas do Alentejo (Foto: Divulgação Turismo do Alentejo)

