Jericoacoara: temporada de ventos atrai amantes de esportes náuticos (Jericoacoara é destino ideal para os amantes de esportes náuticos (Foto: Freepik))

Conhecida mundialmente por suas belezas naturais e clima acolhedor, a vila de Jericoacoara se destaca como um dos destinos mais procurados por turistas em busca de aventura e diversão, especialmente durante a temporada de ventos, que vai de julho a dezembro. Ano passado, a unidade de conservação federal recebeu cerca de 1,4 milhão de visitas, segundo dados da ICMBio.

A partir do segundo semestre do ano, Jericoacoara se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes de esportes náuticos, atraindo tanto praticantes experientes quanto iniciantes. Com seus ventos fortes e constantes, Jericoacoara é considerada um dos melhores lugares do Brasil para a prática de esportes que unem bons ventos e mar. A vila oferece uma variedade de opções para todos os níveis.

“Jericoacoara é um destino perfeito para quem busca adrenalina e aventura”, afirma Renato de Melo, diretor do Conselho Empresarial de Jericoacoara e proprietário da Jeri Sports. “As condições de vento são ideais para a prática de diversos esportes, como velejo, kitesurf, windsurf, wingfoil, stand up paddle e muito mais”, destaca.

Jericoacoara oferece condições ideais para esportes náuticos

O turismo de esporte tem um papel fundamental na economia local, impulsionando o crescimento e desenvolvimento de diversas atividades na região. As praias de Jericoacoara, com seus ventos constantes e águas cristalinas, oferecem as condições ideais para a prática esportiva. Esses esportes não só proporcionam uma experiência emocionante e revigorante, mas também permitem uma conexão única com a natureza exuberante do local.

Além de ser ideal para o esporte, Jericoacoara também encanta os visitantes que buscam aventuras e descobertas. Com uma rica história e cultura local, a vila é um convite para exploradores de todas as idades. Entre os principais pontos turísticos estão a Pedra Furada e a Nova Duna do Pôr do Sol, cada um com seu charme e beleza únicos.

Segundo Fábio Nobre, membro do Conselho Empresarial de Jericoacoara e esportista e proprietário do Club Ventos, “A temporada de ventos é uma época muito especial para nossa vila. Não só atraímos esportistas de todo o mundo, como também recebemos turistas interessados em vivenciar a natureza e a cultura local. Jericoacoara é um destino que oferece atividades para todos os perfis de visitantes”, pontua.

A vila continua a se firmar como um relevante destino turístico do país, atraindo cada vez mais visitantes que buscam uma experiência singular e de conexão com a natureza. “Se você é um amante de esportes náuticos ou um explorador ávido por novas descobertas, Jericoacoara é o lugar perfeito para conhecer e se conectar com a cultura nativa”, completa Fábio.

