Fim de ano: Pacotes all inclusive na Costa do Sauípe incluem festas com Durval Lelys, Timbalada e Carla Cristina (Foto: Divulgação)

Para celebrar a chegada de 2025, Costa do Sauípe, recebe o Réveillon dos Encantos, uma vivência única com muita música no clima alegre da Bahia e requinte para hóspedes que querem desfrutar de uma experiência all inclusive. Os pacotes de hospedagem, que são de cinco ou sete noites, além de contemplar uma grande variedade de alimentos e bebidas, também incluem a ceia para a celebração da virada do ano, com um cardápio especial e apresentações musicais nos três hotéis: Grand Premium Brisa, Sauípe Resorts Ala Mar e Sauípe Resorts Ala Terra.

Programação

Hóspedes também aproveitarão, além de toda gastronomia all inclusive, a programação de festas que o destino promoverá em parceria com a Oquei Entretenimento, uma vivência da autêntica cultura baiana durante três noites na Arena Sauípe. O cantor e compositor Durval Lelys fará a abertura da celebração na segunda-feira, dia 30/12; seguido da cantora Carla Cristina, que comandará a contagem regressiva da virada de ano (31/12); e o grupo Timbalada animará o primeiro dia do próximo ano, na quarta-feira (01/01), trazendo boas energias da turma do Candeal e encerrando a celebração no resort. Além da música e da alegria da Bahia, espetáculo com fogos e um buffet variado, de frutos do mar ao vegetariano, assinado pelos chefs do resort e bar com bebidas não alcoólicas e alcoólicas, com opções como espumante, whisky, cerveja, destilados e caipirinhas, complementam a experiência para brindar o novo ano.

Festa para hóspedes e não hóspedes

Os pacotes terão desconto de 5% em pagamentos no PIX e condição de parcelamento em até 18 vezes sem juros.

Haverá venda de ingressos para o público externo para os três dias de celebração, que poderão ser adquiridos por meio da Oquei Entretenimento. Assim, qualquer pessoa que não seja hóspede dos hotéis também poderá aproveitar a festa, que contará com espaço para visitantes e ampla variedade de alimentos e bebidas importadas e nacionais. Ainda há a opção de ingresso Premium Lounge, com acesso ao camarote exclusivo, Open Bar Premium e Open Food, incluindo ilha gourmet de frios e queijos finos e diferentes pratos, com cardápios assinados por chefs do resort.

Para mais informações a respeito dos Pacotes Réveillon dos Encantos acesse o site Costa do Sauípe. Condições para visitantes serão divulgados em breve pela Oquei Entretenimento.

