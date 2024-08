Brasil supera 4 milhões de turistas internacionais em 2024 ((Foto: Uai Turismo))

Os sete primeiros meses de 2024 garantiram mais um indicador positivo para o turismo no Brasil. Conforme dados do Ministério do Turismo (MTur), da Embratur e da Polícia Federal (PF), 4 milhões turistas internacionais chegaram ao país de janeiro a julho, resultado 10,4% superior ao verificado no mesmo período de 2023, e 1,9% maior que os primeiros sete meses de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o resultado e destacou os esforços feitos para alcançá-lo. “São resultados que chegam devido a nossa estratégia de trabalho, sempre em parceria com Ministério do Turismo, estados, municípios e setor privado, orientada para resultados, com metas e monitoramento em tempo real. Temos uma equipe experiente e qualificada, que usa da inteligência de dados para oferecer a cada turista um destino perfeito no Brasil que encaixe com seu perfil de consumo. Aumenta a demanda de vir conhecer nosso país, aumenta a oferta de voos internacionais. Temos trabalhado intensamente em parceria com as aéreas e, só neste ano, o crescimento de voos está projetado em 19%”, afirmou.

Os números divulgados pelo MTur mostram que a Argentina foi o principal emissor de viajantes ao território nacional (1,8 milhão), seguida dos Estados Unidos (668,4 mil), do Chile (458,5 mil), do Paraguai (424,4 mil) e do Uruguai (334,7 mil).

As principais portas de entrada no país ficaram por conta dos estados de São Paulo (1,2 milhão), Rio de Janeiro (868,3 mil), Rio Grande do Sul (647,7 mil), Paraná (573,5 mil) e Santa Catarina (328,2 mil).

Avião ainda é o principal transporte

A chegada de visitantes internacionais no sétimo mês do ano foi de 437,1 mil pessoas e também representou um avanço de 16,4% na comparação com o quantitativo contabilizado no mesmo período de 2023. Os números revelam, ainda, que a via aérea mantém o posto principal de desembarque de turistas no país (2,5 milhões), sendo que outros 1,3 milhão chegaram por meios terrestres, 98,2 mil por via marítima e 54,5 mil por meio fluvial.

Se aumentam os turistas também aumentam os gastos dos viajantes vindos de outros países. No primeiro semestre deste ano, foram (US$ 3,7 bilhões) R$ 20,9 bilhões, segundo o Banco Central. O crescimento de janeiro a junho de 2024 é de 15% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, o Brasil já havia batido recorde de receita: US$ 6,9 bilhões, superando 2014, ano da Copa do Mundo.

