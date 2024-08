Porks de Belo Horizonte promete agitar o final de semana com eventos variados e entrada gratuita (Seleção de três eventos com entrada gratuita para agitar o final de semana (Foto: Edy Fernandes))

Para quem está procurando uma programação animada para o final de semana, a rede de bares Porks, em Belo Horizonte, promete um circuito de sexta a domingo, com tributo, festival de churrasco e homenagem, tudo com entrada gratuita.

O Porks é o um dos bares mais queridos de BH e está sempre investindo em cultura. A marca, que tem fortes raízes em Belo Horizonte, onde suas primeiras unidades foram instaladas, hoje tem atuação em 19 estados. Em BH, todo mês, mais de 80 shows gratuitos animam o rolê de quem ama porco e chope.

Sexta-feira, dia 16

Na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, a partir das 19h, o Proks vai fazer uma homenagem a banda californiana Creedence Clearwater Revival. É mais uma edição do projeto Esquina do Rock, no Porks Savassi, que vai receber a banda Michelangeluz, revisitando o trabalho desta que é uma das bandas mais clássicas do rock mundial.

(Foto: Divulgação)

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19 – Bairro Savassi

Instagram @porks_savassi

Sábado, dia 17

Na próxima sábado, dia 17 de agosto, o projeto Praça do Rock Porks apresentando a banda Charlie BH Uai prestando tributo à banda liderado pelo Chorão. Será a partir das 19h, no Porks Praça Tiradentes. E o melhor de tudo: além de oferecer música ao vivo, chope gelado e petiscos de qualidade, a casa não cobra entrada, couvert e nem 10%. A Praça Tiradentes virou um dos points da capital mineira, com diversas opções de gastronomia como o eu irmão Quermesse, bar que conquistou o coração dos mineiros.

As quatro unidades Porks de Belo Horizonte trouxeram, aos apaixonados pelo estilo musical, o Circuito do Rock. Com o Arquibancada do Rock, no Porks Castelo, o Esquina do Rock, no Porks Savassi, Acústico no Porks Casarão e o Praça do Rock, no Porks Praça Tiradentes. O evento acontece todo mês em cada unidade, trazendo grandes shows das melhores bandas de rock de BH, além de excelentes tributos para surpreender e emocionar o público. E claro, não falta chope gelado e petiscos de qualidade. As casas não cobram entrada, couvert e nem 10%.

(Foto: Divulgação)

Porks Praça Tiradentes

Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários

Instagram @porks_pcatiradentes

Domingo, dia 18

No próximo dia 18 de agosto, domingo, a partir do meio dia, o Porks Savassi promove mais uma edição do seu festival de churrasco. O projeto está fazendo sucesso nas casas da marca, pelos diversos cortes especiais feitos na parrilla. Além do cardápio clássico, haverá uma seleção assada na brasa, como costelinha suína, lingüiças, claro que não vai faltar o torresmo, mas também terá cortes bovinos como o clássico t-bone, além da leitoa, salmão e panceta. Pra fechar, tem ainda os legumes braseados, servidos em porções com acompanhamentos. A casa sempre tem uma grande variedade de chopes e um ambiente bem descontraído para passar o domingo com os amigos. Cláudio Moraleida e convidado será a atração musical, com o melhor do rock. Sem cobrança de entrada, nem 10%, nem couvert.

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19 – Bairro Savassi

Instagram @porks_savassi

