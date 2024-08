Travel Next Minas: fluxo de 5 mil pessoas é esperado nos dias 16 e 17 de agosto ((foto: Leonardo Finotti /Wikipedia))

Minas Gerais se consolida como estado-anfitrião de um dos mais importantes eventos de turismo do Brasil, a Travel Next Minas, que ocorre na próxima sexta-feira (16) e sábado (17), no Expominas, em Belo Horizonte, na capital mineira.

Ao todo, o evento prevê fluxo de mais de cinco mil pessoas nos 6,1 mil metros quadrados, além de 600 marcas expositoras em quase 300 estandes. Focado no tripé profissionalização da cadeia, qualificação da participação e conversão em negócios, o evento também apresenta uma proposta de experiências imersivas para o agente de viagens, especialmente em seus lounges Travel Tech, Travel Lux e Travel Welness.

Entre os diferenciais desta edição da Travel Next Minas, estão:

Área de Operadoras: 22 empresas integram a área de operadoras, sendo que a Cativa, a FRT e a Orinter são operadoras-âncora e organizadoras da fam travel que traz mais de 600 agentes de viagem de todo o Brasil.

Hotéis: cerca de 20 redes hoteleiras nacionais e internacionais com atuação no Brasil, além de hotéis independentes.

Destinos nacionais: Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe são os estados confirmados, além de destinos regionais como Santa Rita do Sapucaí e Ouro Preto (MG), Campos do Jordão (SP), Foz do Iguaçu (PR), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Gravatal (SC). Estado anfitrião, Minas também será representada por tradicionais circuitos turísticos como o Circuito da Trilha dos Inconfidentes, o Circuito das Águas e o Caminho das Mantiqueiras.

Destinos internacionais: além do Peru, estão confirmadas as participações de Destination Management Companies (DMCs) de diferentes pontos do globo e de empresas que operam circuitos por todo o planeta. Um deles é Washington DC, e outro é a ilha caribenha Curaçao.

Hub de Negócios Criativos Sustentáveis: o espaço funcionará a partir de uma “ilha” destinada à exposição, divulgação e comercialização de produtos e serviços de pequenos produtores locais, artesanato, marcas sustentáveis e projetos sociais.

Travel Lux: lounge dedicado a produtos e serviços premium, ocupa uma área fechada e climatizada dentro do pavilhão. A rede Belmond ocupará o Lounge Reception do Travel Lux. Além do grupo hoteleiro, o lounge terá outros expositores, entre os quais estão, em ordem alfabética, Ásia Total, Carmel Hotéis, Fasano, Fiesta Tours Peru, Kurotel Spa Médico (Gramado/RS), La Vallée Village (Paris), Nau Turismo Collection, Norwegian Cruise Line, Palace Resorts (México), Palácio Tangará (São Paulo/SP) e Rede Fasano.

Travel Tech e Gamificação: a gamificação ocorrerá por meio de um sistema desenvolvido para engajar os agentes de viagens e conectá-los à oferta dos expositores, fomentando as capacitações oferecidas no espaço temático (o lounge Travel Tech) e as ativações que acontecem nos estandes de oito expositores.

Travel Welness: tendo como parceiro exclusivo o Transamerica Comandatuba, o espaço foi pensado para ser um ambiente para promover experiência dos cinco sentidos a partir de ativações sensoriais que incluem chás, massagens e aromaterapia.

BH Airport: concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte faz sua estreia em um mega estande de 50 metros quadrados, nos quais estarão reunidas companhias aéreas brasileiras e estrangeiras, focadas em apresentar as oportunidades de conexão entre Minas Gerais e diversos destinos nacionais e internacionais.

Palestras e Trilha do Conhecimento: Vendas, inovação, inteligência emocional, tecnologia, marketing e autogestão. Os temas que impactam diretamente a atividade turística serão centrais na programação.

Integração Trade: comunidade colaborativa criada como uma resposta direta aos desafios trazidos pela pandemia, o projeto tem o objetivo de impulsionar agências a crescerem cada vez mais e terá espaço dedicado a troca de experiências, cases e informações.

