Até domingo: Festival de Arte Urbana de Santa Teresa leva cores e obras de arte ao bairro carioca (Obra do artista Raphael Leder Arruda (Foto: Santiago Harte))

O bairro de Santa Teresa, tradicional reduto cultural e artístico da cidade do Rio de Janeiro (RJ), recebe mais um toque de arte com as cores da Colorgin, patrocinadora do evento. Durante o FAUST – Festival de Arte Urbana de Santa Teresa, entre 15 e 18 de agosto, a empresa fornece as tintas com as quais renomados artistas produzem obras de arte urbana pelas ruas do bairro boêmio, que vem se notabilizando por oferecer a turistas e moradores uma verdadeira galeria de arte a céu aberto.

“Serão pintados mais de 15 painéis com as nossas cores, o que contribuirá para consolidar um roteiro de arte no bairro. Com isso, esperamos contribuir para reforçar a vocação do tradicional bairro carioca para o turismo e para a cultura”, disse Adriana Resstel, gerente de Marketing – Produtos da Sherwin-Williams.

Participam desse verdadeiro mutirão criativo diversos artistas, muitos deles moradores do próprio bairro, como RafaMon, Toz e Kajaman. Entre as obras produzidas, estão peças envolvendo técnicas como projeções, azulejaria, grafite e colagens. O público pode acompanhar e interagir durante o processo de produção das obras.

Os artistas utilizam a linha “Arte Urbana” da Colorgin, uma coleção de tintas em spray especialmente desenvolvida para atender as necessidades desses profissionais. Com uma variedade de cores e alta cobertura, essas tintas são formuladas para oferecer uma boa durabilidade e resistência às condições externas. Além disso, o produto não escorre, o que facilita a criação de detalhes e efeitos complexos, essenciais para a expressão artística em murais e outras superfícies urbanas.

Obra do artista RafaMon (Foto: Santiago Harte)

O FAUST – Festival de Arte Urbana de Santa Teresa conta também com outras atrações. Serão realizadas oficinas com o objetivo de democratizar o acesso à arte urbana. Haverá, ainda, uma programação musical diversificada vinculada aos eventos de pintura: em cada ponto onde os artistas atuarão estarão em ação DJs, VJs, além de contarem com sunset com artistas instrumentistas. A programação conta com debates e workshops sobre a arte urbana e sua importância para a cultura, o urbanismo e a sociedade no Parque Glória Maria.

