10 atrações e passeios com acessibilidade em Nova York (Para visitantes que não enxergam ou têm baixa visão, o Solomon R. Guggenheim Museum oferece tours e workshops de arte que contam com descrições verbais, conversas, experiências sensoriais e práticas criativas (Foto: Solomon R. Guggenheim Museum/Divulgação))

Com o objetivo de tornar a cidade de Nova York um destino agradável, amigável e funcional para toda a comunidade de visitantes, a NYC Tourism + Conventions se esforça para contribuir com a melhoria da acessibilidade das ruas e do transporte, além de ampliar continuamente a oferta de serviços para pessoas com mobilidade reduzida e que se enquadram dentro do espectro autista ou de outra condição neurodivergente, bem como para aqueles com deficiência visual ou auditiva.

Nesse sentido, a entidade criou uma série de recursos em seu site oficial dedicados exclusivamente a informar sobre espaços adaptados, programas especiais e opções de mobilidade na cidade. Além disso, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) tem um mapa que traz as estações de metrô acessíveis.

Para auxiliar os turistas que têm alguma deficiência na escolha de seus passeios, a NYC Tourism + Conventions apresenta uma lista de 10 atrações e atividades em Manhattan que têm áreas adaptadas e oferecem programas culturais e dispositivos específicos para esse público, permitindo que todos consigam se divertir e desfrutar da variedade de opções culturais e de lazer disponíveis na Big Apple.

1) One World Observatory

(Foto: Julienne Schaer – NYC Tourism + Conventions/Divulgação)

O edifício reluzente é o mais alto do hemisfério ocidental, e seu observatório, localizado dos andares 100 ao 102, oferece vistas deslumbrantes, incluindo a Ponte do Brooklyn e a Estátua da Liberdade. Exposições interativas de alta tecnologia e guias especializados oferecem informações sobre os pontos de referência vistos dali.

O observatório, assim como o restaurante, cafeteria, loja, banheiros e local de eventos atendem às condições de acessibilidade da ADA (Americans with Disabilities Act, ou Lei dos Americanos Portadores de Deficiência, em português) para cadeirantes e pessoas que necessitam de serviços especiais. Além disso, a equipe da atração pode auxiliar no acesso a todo o espaço (eles só não podem levar e retirar os visitantes de seus dispositivos de assistência). Ao chegar, quem precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida deve dirigir-se ao Visitor Services Office, localizado antes da segurança. Também é possível entrar em contato com essa equipe com antecedência por meio deste link.

Endereço: 117 West Street

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 9h às 21h (os horários mudam ao longo do ano)

2) Intrepid Museum

(Foto: Christopher Postlewaite/Divulgação)

O Intrepid Museum é uma organização privada, sem fins lucrativos, fundada em 1982 com a aquisição do histórico porta-aviões Intrepid, usado na Segunda Guerra Mundial – um marco histórico nacional e peça central de sua coleção. O museu reúne também maravilhas como o Enterprise, primeiro ônibus espacial do mundo, e o Growler, único submarino com armas nucleares aberto ao público. A experiência inclui ainda dezenas de aeronaves militares, inclusive jatos de combate, um avião espião supersônico e o Concorde, o avião comercial mais rápido do mundo, exibidos dentro e ao redor do lendário porta-aviões Intrepid.

O museu permite animais de serviço e oferece programas regulares para pessoas com deficiência e suas famílias, bem como funcionamento para pessoas de 3 a 18 anos com autismo e suas famílias antes da abertura ao público, quando esses visitantes recebem uma bolsa sensorial e podem participar de atividades baseadas em diferentes temas e explorar o museu sem multidões. O complexo também oferece o All Access Maker Camp, um acampamento para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos com questões de desenvolvimento, incluindo autismo.

Endereço: Pier 86, W 46th St.

Horário de funcionamento (até 30 de setembro): de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 17h (última entrada às 16h); sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

3) Westfield World Trade Center

(Foto: Julienne Schaer – NYC Tourism + Conventions/Divulgação)

Esse shopping center subterrâneo está localizado dentro do Oculus, uma estrutura elevada projetada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava que se assemelha a uma pomba levantando voo. O centro de compras disposto em vários níveis (e a área central pela qual transitam os passageiros) abriga mais de 100 estabelecimentos, incluindo joalherias e lojas de grife e alta tecnologia, além de restaurantes casuais e finos.

Todos os níveis do Oculus podem ser acessados por elevador e são acessíveis para cadeirantes – o deslocamento entre diferentes níveis pode exigir a troca de elevador, os quais, seguindo os requisitos da ADA, têm números e sinalização em braile.

Endereço: 185 Greenwich Street

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 11h às 19h

4) New-York Historical Society

(Foto: Corrado Serra/Divulgação)

Os 11 fundadores da New-York Historical Society viveram os anos turbulentos da Revolução Americana e da ocupação britânica em Nova York. Esses homens acreditavam que os nova-iorquinos precisavam agir para preservar as evidências de seu momento histórico e é nessa tradição que o New-York Historical avançou, oferecendo aos visitantes uma vasta coleção de arte, objetos, artefatos e documentos, bem como programas de coleta contínuos para mostrar o papel central da história na explicação dos dias atuais de Nova York.

As galerias do complexo, bem como o DiMenna Children’s History Museum, aceitam carrinhos de bebê. Há banheiros em todos os andares, três deles de gênero neutro e que ficam no primeiro andar. Todos os banheiros são acessíveis para cadeirantes.

A maioria dos áudios e vídeos da exposição, incluindo todas as mídias do DiMenna Children’s History Museum, é acessível a usuários de aparelhos auditivos com bobina t, e audioguias compatíveis com esse sistema estão disponíveis gratuitamente. Fones de ouvido e alças para pendurar os aparelhos também são oferecidos (informações no balcão de entrada). O Auditório Robert H. Smith, por sua vez, conta com um sistema de audição assistida por infravermelho. Uma opção em bobina t e alças para pendurar o audioguia também estão disponíveis (pergunte a uma pessoa da equipe na entrada do auditório). Todos os filmes exibidos pelo museu são legendados. Intérpretes de linguagem americana de sinais (ASL) podem ser solicitados mediante agendamento por e-mail, de modo a acompanhar os passeios em grupo agendados por docentes ou educadores. Os folhetos das exposições estão disponíveis em letras grandes. Retire uma cópia no balcão de admissões, próximo à entrada das exposições.

Endereço: 170 Central Park West, na Richard Gilder Way (77th Street)

Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 11h às 17h; sexta-feira, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 11h às 17h. Fechado às segundas-feiras.

5) Madison Square Garden

(Foto: Julienne Schaer – NYC Tourism + Conventions/Divulgação)

Não há outro palco nos Estados Unidos tão repleto do “espírito” de tantas lendas musicais, artísticas e esportivas. Como a arena mais famosa do país, o Madison Square Garden oferece uma variedade de espaços de última geração para sediar eventos especiais.

As entradas com acessibilidade estão localizadas na 8 Penn com a 33rd Street e 8th Avenue, e na Chase Square, na 7th Avenue, entre a 31st Street e a 33rd Street. O complexo é equipado com elevadores e escadas rolantes em cada uma das quatro torres (A, B, C e D), dando acesso a todas as áreas públicas da arena. Os banheiros acessíveis se espalham por toda a propriedade, basta consultar um assistente ou representante de experiência do visitante para obter instruções sobre o local mais próximo. Animais de serviço são permitidos, bem como a entrada de alimentos que atendam necessidades médicas. Para solicitar esses e outros serviços relacionados, entre em contato antecipadamente, por e-mail, com o Departamento de Serviços de Acessibilidade.

Endereço: 4 Penn Plaza

Horário de funcionamento: varia em função do evento escolhido

6) Solomon R. Guggenheim Museum

(Foto: Solomon R. Guggenheim Museum/Divulgação)

Esse museu é o lar permanente de uma coleção renomada e em constante expansão de obras impressionistas e pós-impressionistas, bem como de arte moderna e contemporânea, além de exposições temporárias especiais durante todo o ano.

O espaço oferece entrada com desconto para visitantes com deficiência, e todos os seus níveis podem ser acessados por elevador, com exceção da Galeria Superior. Cadeiras de rodas manuais estão disponíveis gratuitamente e não precisam de reserva (peça ajuda a um segurança na entrada) – e pode-se circular de cadeiras de rodas motorizadas dentro do museu. Os banheiros compatíveis com a regulamentação da ADA estão localizados nos níveis 1 e 7, e animais de serviço são permitidos.

Para os visitantes com deficiência auditiva, a interpretação em linguagem americana de sinais (ASL) está disponível para passeios e programas públicos se a solicitação for enviada duas semanas antes da data da visita. Além disso, profissionais de arte e educação realizam passeios e workshops mensais dentro do programa Mind’s Eye para visitantes que não enxergam ou têm baixa visão por meio de descrições verbais, conversas, experiências sensoriais e práticas criativas. Esses tours são gratuitos, e é necessário confirmar a participação uma semana antes de sua realização. Mais informações sobre as datas disponíveis estão aqui.

Endereço: 1.071 Fifth Avenue

Horário de funcionamento: aberto todos os dias, das 10h30 às 17h (fechado no Dia de Ação de Graças, no Natal e em 06 de setembro)

7) Lincoln Center

(Foto: Kate Glicksberg – NYC Tourism + Conventions/Divulgação)

O Lincoln Center é a instituição de artes cênicas mais famosa de Nova York. O amplo complexo no Upper West Side abriga 11 organizações com foco em música, dança, cinema e teatro, que promovem milhares de apresentações, shows e eventos para mais de 5 milhões de espectadores anualmente, incluindo os aclamados programas da Metropolitan Opera, New York City Ballet e New York Philharmonic.

Para chegar ao Josie Robertson Plaza, pegue a rampa adjacente à escadaria principal, ao longo da Columbus Avenue, ou o elevador ao lado do Lincoln Center Theater, na 65th Street, entre as avenidas Columbus e Amsterdam. Locais acessíveis para cadeirantes estão disponíveis em todas as apresentações, e também dá para solicitar o empréstimo de cadeiras de rodas. Além disso, o Lincoln Center realiza uma série de programas de acessibilidade: as Relaxed Performances oferecem modificações nos ambientes e em termos sensoriais para pessoas com autismo, distúrbios sensoriais e de comunicação ou dificuldades de aprendizagem, mas também para famílias com crianças e qualquer pessoa que julgue que as apresentações tradicionais não atendem às suas necessidades; o Passport to the Arts foi criado para crianças, adolescentes e adultos com deficiência e suas famílias, oferecendo uma introdução acolhedora, acessível e gratuita às artes cênicas; e o Lincoln Center Moments, um programa gratuito criado especialmente para pessoas com demência e seus cuidadores.

Endereço: 10 Lincoln Center Plaza

Horário de funcionamento: a bilheteria do David Geffen Hall funciona de segunda a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, do meio-dia às 18h, e permanece aberta 30 minutos após o início de qualquer apresentação.

8) Shows da Broadway

(Foto: Musical Back To The Future/Divulgação)

O Theater Access NYC é um site que oferece assistência àqueles que desejam ir ao teatro e vivenciar alguns dos incríveis espetáculos da Broadway adaptados às suas necessidades específicas. Ele foi criado em 2017 pelo Theatre Development Fund e pela The Broadway League com o objetivo de reunir informações relacionadas à disponibilidade de opções de audiodescrição ao vivo e pré-gravadas, legendas abertas e portáteis, interpretação em linguagem de sinais e dispositivos de escuta assistida, apresentações adaptadas ao espectro autista, localização de assentos para a colocação de cadeiras de rodas e detalhes sobre rotas de viagem com acessibilidade.

Endereço: diferentes teatros em Manhattan

Horário de funcionamento: de acordo com o espetáculo escolhido

9) Turnstile Tours

(Foto: Turnstile Tours/Divulgação)

A Turnstile Tours oferece passeios públicos e privados que mostram como a cidade de Nova York funciona, de fábricas a mercados e parques. Todos eles são projetados para serem multissensoriais, e a empresa tem membros que já conduziram a programação de passeios para pessoas com deficiência visual e com baixa visão. Solicitando com pelo menos duas semanas antecedência, é possível contar com materiais em braile ou intérpretes de linguagem americana de sinais para os passeios, sem custo adicional, assim como é possível organizar uma experiência sensorial para grupos particulares de visitantes, que pode incluir linguagem simples e suporte visual e ferramentas não verbais antes e durante a visita.

Além disso, a empresa trabalha para adaptar seus passeios a pé para que sejam acessíveis aos visitantes que usam cadeiras de rodas ou dispositivos de mobilidade (embora, como os passeios sejam ao ar livre, possam surgir obstáculos imprevistos). Para quem usa um dispositivo de mobilidade ou tem dúvidas sobre acessibilidade, informe isso em sua reserva para que os guias possam revisar a rota do passeio com antecedência. Informações aqui.

Endereço: diferentes passeios na área de Manhattan

Horário de funcionamento: varia de acordo com a rota escolhida

10) Central Park

(Foto: Brittany Petronella – NYC Tourism + Conventions/Divulgação)

O Central Park foi o primeiro parque público ajardinado dos Estados Unidos e parece que quase todos os visitantes de Nova York vão até láem algum momento, especialmente no verão: a junção entre ar fresco, os lindos espaços para relaxar ao ar livre e a abundância de atividades são mesmo irresistíveis.

Sempre que possível, o Central Park Conservancy (agência privada que administra o parque) cria trilhas que atendem às diretrizes de trilhas acessíveis do U.S. Access Board, incluindo requisitos específicos para superfícies estáveis, largura e espaços de passagem, inclinações máximas e pontos de descanso. O símbolo de “trilhas acessíveis” indica uma área que inclui caminhos projetados de acordo com esses padrões, mas outros continuam a ser adicionados. Para ver o mapa com as trilhas e banheiros acessíveis, clique aqui.

Para conferir tudo o que há para ver e fazer em Nova York, visite o site e siga @nyctourism nas redes sociais.