CFMOTO Experience Day: uma trilha de quadriciclo na Serra do Cipó (O evento será realizado na Serra do Cipó, um local conhecido por sua rica história e belas paisagens naturais. (Foto: Divulgação))

Passear 70 quilômetros de trilhas a bordo de um quadriciclo ou UTV em um cenário paradisíaco de Minas Gerais. Essa é a aventura que espera os participantes do CFMOTO Experience Day, evento que vai reunir dezenas de apaixonados pelo off-road no mês de agosto. As inscrições já estão abertas e custam apenas R$ 9,90 mais a doação de uma cesta básica. As inscrições podem ser feitas no site.

O evento será realizado na Serra do Cipó, um local conhecido por sua rica história e belas paisagens naturais. Rafael Koshima, gerente de marketing da CFMOTO Brasil, destaca: “É um momento muito especial para compartilhar da mesma energia e emoção que todos ali têm em comum: o off-road e CFMOTO”. “É um momento para celebrar a união e a serenidade que o off-road proporciona. Além de admirar as belas paisagens de Minas Gerais, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências, fortalecer amizades e vivenciar a verdadeira essência do espírito off-road”, destaca.

O ponto de partida e chegada do passeio será na Fazenda Monjolos Pousada. “Um local aconchegante com uma paisagem linda, ideal para quem desejar passar um final de semana incrível em familia”, convida, Koshima.

O passeio contará com uma trilha feita especialmente para os amantes da natureza com algumas paradas durante o percurso e momentos únicos para compartilhar com os amantes de CFMOTO. Durante o trajeto terá uma parada no Restaurante da Cristina para quem quiser saborear um delicioso almoço mineiro.

O evento conta com o apoio da revenda Akka CFMOTO, que garantirá a mobilidade, transportando veículos de Belo Horizonte para a Serra do Cipó (consulte os valores no site do evento). Os alimentos arrecadados serão doados para uma instituição carente de Belo Horizonte e apenas veículo da CFMOTO poderão participar do evento.

CFMOTO DAY 2023 – Arraial do Cabo

Além do Experience Day, a CFMOTO organizou em 2023 o CFMOTO Day, o maior evento off-road do Brasil, realizado nas paisagens incríveis de Arraial do Cabo-RJ. Mais de 104 veículos e 160 pessoas participaram de dois dias de muita emoção e aventura.

CFMOTO Day 2023 (Foto: Divulgação)

