Vice-cônsul dos EUA destaca importância do Brasil no setor do turismo, no podcast Uai Turismo - (crédito: Uai Turismo)

Vice-cônsul dos EUA destaca importância do Brasil no setor do turismo, no podcast Uai Turismo (Nesta nova temporada, o videocast Uai Turismo abordou os destinos norte americanos (Foto: Uai Turismo))

Neste episódio do podcast Uai Turismo, Nathan Traurig, Vice-cônsul Comercial de Turismo dos Estados Unidos no Brasil, detalhou a atuação do Departamento de Comércio dos EUA no setor de turismo, com um enfoque especial no público brasileiro. Traurig, que possui quase 10 anos de experiência em serviços estrangeiros, ressaltou como o turismo é uma exportação crucial para os Estados Unidos, gerando bilhões de dólares em receitas a cada ano.

Confira a entrevista completa no podcast Uai Turismo:

Ele também abordou a significativa redução do tempo de espera para emissão de vistos no Brasil, que foi acelerada após a pandemia, além de promover o evento “Visit USA” que ocorrerá em Belo Horizonte e São Paulo, destacando novos destinos americanos para o público brasileiro.

O evento anual de turismo organizado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos para agentes de viagens e operadoras no Brasil será realizado no dia 27 de agosto no Wyndham Hotel Ibirapuera, em São Paulo e, pela primeira, em Belo Horizonte, na CDL BH, dia 29 de agosto.

VEJA TAMBÉM: Como seriam suas viagens se você fosse cadeirante? Já pensou sobre isso?

O VisitUSA 2024 contará com destinos representando as diferentes regiões dos Estados Unidos, como San Francisco, Travel South (que abrange os 12 estados do sul), Washington D.C., Boston, Chicago, Texas e Las Vegas. Além disso, o evento contará com um painel sobre diversidade, com roteiros voltados ao afroturismo e ao público LGBT+ (em SP) e outro sobre turismo de aventura, com roteiros de motorhome e focados em esportes (em BH).

Outra novidade é o apoio do Hard Rock Internacional como o patrocinador master do evento, e a Hertz Internacional e Woofi Global como patrocinadores platinum. Ao todo serão 32 expositores, representando um aumento significativo de novos destinos em relação ao ano passado.

LEIA TAMBÉM: Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana: o destino perfeito para viagens em família

A edição de 2024 é especial pois celebra o bicentenário das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e a recuperação da indústria, que retoma os patamares pré-pandemia. Mais de 1,6 milhões de brasileiros visitaram os Estados Unidos em 2023, e gastando US$8,35 bilhões de dólares, quarto país com maior gasto de turista, atrás somente de China, Índia e Reino Unido, se desconsiderados países com fronteira (México e Canadá). O Escritório de Viagens e Turismo dos EUA prevê que cerca de 2 milhões de brasileiros visitem os EUA este ano.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo