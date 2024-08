Faça da África do Sul seu próximo destino (A África do Sul continua a crescer como um destino preferido dos brasileiros (Foto: Divulgação))

A África do Sul está se destacando como um dos destinos turísticos mais atraentes para os brasileiros, com um aumento significativo no número de visitantes nos últimos anos. De acordo com dados recentes, o número de turistas brasileiros cresceu 213% em maio de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pela retomada dos voos diretos e pelo câmbio favorável, que torna a viagem mais acessível e econômica.

LEIA TAMBÉM: Vice-cônsul dos EUA destaca importância do Brasil no setor do turismo, no podcast Uai Turismo

Belezas Naturais e Atrações Imperdíveis

A África do Sul oferece uma ampla variedade de atrações que encantam turistas de todas as idades e interesses. Entre os destinos mais populares estão:

Parque Nacional Kruger: Um dos maiores e mais renomados parques de safári do mundo, onde os visitantes podem ver de perto os Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo).

Um dos maiores e mais renomados parques de safári do mundo, onde os visitantes podem ver de perto os Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo). Cidade do Cabo: Conhecida pela icônica Montanha da Mesa, praias deslumbrantes e o vibrante Victoria & Alfred Waterfront.

Conhecida pela icônica Montanha da Mesa, praias deslumbrantes e o vibrante Victoria & Alfred Waterfront. Rota Jardim: Uma das rotas cênicas mais belas do mundo, passando por florestas, lagos e praias incríveis.

Uma das rotas cênicas mais belas do mundo, passando por florestas, lagos e praias incríveis. Vinícolas de Stellenbosch: Renomadas por seus vinhos premiados, as vinícolas oferecem degustações e tours que são uma verdadeira experiência gastronômica.

Renomadas por seus vinhos premiados, as vinícolas oferecem degustações e tours que são uma verdadeira experiência gastronômica. Pilanesberg: Um tesouro escondido na África do Sul: Localizado na província noroeste, Pilanesberg oferece uma experiência de safári única com uma abundante vida selvagem, incluindo os Big Five, em um cenário vulcânico impressionante. É uma alternativa menos conhecida, mas igualmente fascinante, aos parques mais famosos do país. “Alguns passageiros relataram sua preferência por esse local por ser menos cheio de turistas e mais exclusivo e com vistas belíssimas”, comenta Carol

LEIA TAMBÉM: Cidades medievais e paisagens deslumbrantes: descubra Alentejo

Câmbio Favorável e Benefícios Econômicos

De acordo com Carol Caro, CEO da Excursy, agência especializada em destinos exóticos, com a valorização do real em relação ao rand, a África do Sul se torna um destino extremamente acessível para os brasileiros. “O rand, a moeda local, é desvalorizada em relação ao real, o que significa que cada R$ 1 vale mais de R$ 3 em rands”, explica ela. “Isso garante preços vantajosos para restaurantes, passeios, compras e despesas do dia a dia”.

Dicas Essenciais de Viagem

Carol Caro compartilha algumas dicas valiosas para quem planeja visitar a África do Sul:

Planeje com Antecedência: Reservar safáris e tours com antecedência garante uma experiência mais organizada e tranquila. “Principalmente entre os meses de agosto a outubro, considerados de altíssima temporada devido aos avistamos de animais”, explica Carol.

Reservar safáris e tours com antecedência garante uma experiência mais organizada e tranquila. “Principalmente entre os meses de agosto a outubro, considerados de altíssima temporada devido aos avistamos de animais”, explica Carol. Respeite a Vida Selvagem: Sempre siga as orientações dos guias para garantir a segurança de todos e a preservação dos animais.

Sempre siga as orientações dos guias para garantir a segurança de todos e a preservação dos animais. Explore Diversos Locais: Não se limite a uma única região; a África do Sul tem muito a oferecer, desde cidades vibrantes como Cidade do Cabo e Joanesburgo até pequenas vilas costeiras encantadoras. “Uma grande dica é conhecer o Zimbábue conhecido por suas espetaculares Cataratas Vitória, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, além de sua rica herança cultural e histórica, parques nacionais repletos de vida selvagem e paisagens deslumbrantes que vão desde savanas à montanhas escarpadas”, aponta a especialista.

LEIA TAMBÉM: Festivais, circuitos, movimentos, estrelas, prêmios: o que está acontecendo com a gastronomia brasileira?

Crescimento do Turismo e Impacto Econômico

De janeiro a março de 2024, a África do Sul recebeu 2,4 milhões de turistas internacionais, representando um aumento de 15,4% em relação ao mesmo período de 2023. Esse crescimento é impulsionado não apenas pelos turistas africanos, que representam 74,5% de todas as chegadas, mas também por um aumento significativo de visitantes da Europa, Américas e Ásia

“A África do Sul continua a crescer como um destino preferido dos brasileiros, combinando belezas naturais, atrações culturais e um excelente custo-benefício. Com a Excursy, os turistas podem ter uma experiência completa e personalizada, explorando tudo o que este incrível país tem a oferecer”, finaliza Carol.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo