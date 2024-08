Descubra os lugares mais românticos para lua de mel nas Ilhas Seychelles (North Island - Luxury Collection Resort (Foto: Divulgação))

O arquipélago de Seychelles localizado no Oceano Índico, é considerado um dos destinos mais românticos do mundo para casais em lua de mel. Isso porque suas deslumbrantes paisagens, praias de areia branca e águas cristalinas, são constantemente listadas entre as melhores praias do mundo como por exemplo do TripAdvisor, World’s 50 Best Beaches e World Travel Awards.

As ilhas de Seychelles proporcionam uma harmoniosa combinação de luxo e serenidade para casais aproveitaram seu momento especial que ficará por muito tempo na memória. A seguir, apresentamos alguns dos locais mais encantadores para aproveitar este refúgio tropical.

North Island

Para aqueles que buscam exclusividade, North Island é a escolha ideal para sua lua de mel. Esta ilha privada oferece vilas luxuosas em meio à natureza intocada, com serviços personalizados para garantir uma experiência única. Casais podem aproveitar atividades como mergulho, passeios de barco e jantares sob as estrelas, tudo isso em um ambiente de total privacidade.

Anse Source d’Argent

Anse Source d’Argent, em La Digue, é uma das praias mais fotografadas do mundo, é o cenário ideal para casais em busca de uma experiência romântica. Com suas rochas graníticas icônicas e águas azul-turquesa, este local oferece um ambiente perfeito para caminhadas à beira-mar, piqueniques íntimos e momentos inesquecíveis ao pôr do sol.

Anse Lazio

Na ilha de Praslin, a beleza da intocada da praia Anse Lazio é frequentemente classificada entre as melhores praias do mundo, e não é difícil entender o porquê. Com sua areia fina, águas calmas e vegetação exuberante, este é o lugar perfeito para mergulhos relaxantes e longos dias ao sol.

Além disso, a proximidade com o Parque Nacional Vallée de Mai, um Patrimônio Mundial da UNESCO, proporciona uma oportunidade única de explorar a flora e fauna locais.

Baie Lazare

Na ilha de Mahé, Baie Lazare é um refúgio de tranquilidade que encanta os visitantes com suas paisagens pitorescas e águas serenas. Casais podem explorar as enseadas escondidas e as trilhas naturais, além de relaxar nas praias isoladas que parecem ter sido feitas sob medida para momentos a dois.

Seychelles é um destino que combina perfeitamente romance, aventura e relaxamento, oferecendo aos casais uma experiência inesquecível de lua de mel. Com sua rica biodiversidade, cultura vibrante e opções de luxo, este arquipélago continua a ser a escolha favorita de recém-casados em todo o mundo.

Texto escrito por Gisele Rodrigues, jornalista de viagens.

