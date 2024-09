Virada Cultural de Belo Horizonte: programação gratuita no domingo (25) para a família (O Shopping Cidade convida sua comunidade a ocupar o Centro de BH em um dia em família e com muita diversão, acompanhando a 9ª edição da tradicional Virada Cultural. (Foto: Divulgação))

O Shopping Cidade convida sua comunidade a ocupar o Centro de BH em um dia em família e com muita diversão, acompanhando a 9ª edição da tradicional Virada Cultural. Repetindo a dose do ano passado, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, o SESC MG e a Sindilojas, o empreendimento vai realizar uma rua de lazer em pleno coração da cidade, fazendo vibrar nossa Bêagá com uma série de atividades gratuitas no domingo, dia 25 de agosto, completando as 24 horas de programação ininterrupta que ocupa os espaços urbanos por aqui.

De 11h às 15h, o mall vai tomar conta da rua Tupis – uma de suas principais vias de acesso –, na altura das ruas Rio de Janeiro e São Paulo, com uma programação especial e super democrática que inclui música, teatro infantil, pula-pula, espaço pet e muito mais. O projeto, que faz parte da iniciativa “Centro de Todo Mundo” e representa mais um passo importante na jornada de requalificação da tradicional região da capital mineira, tem nesta edição o apoio de Julia Gallo, madrinha do “Domingo na Rua” que irá dar as boas-vindas às mais de 400 pessoas esperadas no dia. Em seguida, é o timbre do coral “Black to Black” que embala o dia de festa com um repertório de músicas clássicas como “Oh Happy Day”, entre outras, com animadores brincando com a meninada no Palco SESC. Depois, um show com a cantora mirim Maricotta agita a turminha presente, entregando a tarde de inverno ao teatro infantil do Quintal da Guegué, seguido de um show ao vivo com o cantor Wellington Faria.

Foto: Divulgação

“Ao longo de toda a programação teremos atividades de lazer com inflável, cama elástica, pintura facial, espaço kids, espaço pet e até uma feira de adoção responsável a quem desejar ir pra casa com um novo membro na família”, conta Lucy Jardim, gerente de marketing do Shopping Cidade. O evento para adoção de cães e gatos será promovido em parceria com a associação protetora dos animais “O Lobo Alfa”, que irá disponibilizar todos os pets, cerca de cinco gatos e oito cãezinhos, com a saúde em dia, incluindo vermifugação, vacinas, castração e comprovante de exame negativo para leishmaniose (para pets com mais de seis meses de vida).

“Outro ponto importante que estamos preparando com muito carinho é o cantinho da doação, um espaço destinado às pessoas que puderem contribuir com alimentos não perecíveis que serão destinados à Instituição da nossa vizinha, a Igreja São José”, explica. Para completar as atividades do domingo, a Turma do Lobinho – mascotes do Shopping Cidade – vai fazer a alegria da criançada em uma sessão de fotos com os personagens de 12h às 13h.

De acordo com Lucy, a iniciativa é parte do projeto de revitalização do centro da cidade que, além de trazer mais beleza, segurança e valorização dos espaços e imóveis do entorno, insere a região no circuito cultural de Belo Horizonte.

Domingo na Rua do Shopping Cidade

Onde: Rua Tupis, entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo – Centro

Quando: domingo, 25 de agosto, das 11h às 15h

Acesso: gratuito

Programação

11h – Júlia Gallo, mestre de cerimônias e madrinha desta edição, abre o evento;

11h10 – coral Black to Black;

11h50 – animadores palco SESC;

12h às 13 – meeting Turma do Lobinho do Bem

12h45 – cantora infantil Mariana Cotta (Maricotta);

13h15 – Teatro infantil com o Quintal da Guegué;

14h – música ao vivo com Wellington Faria;

De 11h às 15h – atividades de lazer com inflável, cama elástica, pintura facial, espaço kids, espaço pet e feira de adoção promovida em parceria com a associação Lobo Alfa

Ação beneficente: doação de alimento não perecível destinado à Instituição da Igreja São José

