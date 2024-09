4 esportes aquáticos para praticar em Anguilla (Foto: divulgação/ Anguilla Tourist Board)

Curtir uma temporada em uma ilha paradisíaca é o sonho de muitas pessoas, e Anguilla, no Caribe, se destaca como um destino que oferece muito mais do que belas paisagens. Com suas águas cristalinas e calmas, a ilha proporciona um cenário perfeito para a prática de emocionantes esportes aquáticos. Ao explorar essa joia caribenha, os visitantes encontram uma variedade de atividades que transformam qualquer viagem em uma experiência inesquecível.

Entre as opções, há atividades que combinam aventura e relaxamento, permitindo uma imersão na beleza natural e na rica biodiversidade da ilha. Cada esporte oferece uma perspectiva única de Anguilla, garantindo momentos de emoção e descoberta durante toda a estadia. Então, confira abaixo 4 esportes aquáticos para praticar em Anguilla:

Kitesurfing

Para os aventureiros de plantão, o kitesurfing é uma experiência que não pode ser deixada de lado. Este esporte combina o surfe com a adrenalina de ser puxado por uma pipa, proporcionando uma sensação única de liberdade. Com ventos constantes em diversas praias da ilha, o cenário é perfeito para a prática do kitesurfing.

LEIA TAMBÉM: 5 experiências para se apaixonar por Anguilla

A ilha conta com uma equipe especializada que oferece equipamentos modernos e seguros, além de cursos para todos os níveis, desde iniciantes até experientes. O curso inicial, Zero To Hero, tem duração de 8 horas e, para aqueles que desejam um aprendizado mais intenso, há a opção de 16 horas, além da possibilidade de fazer aulas individuais, que permitem uma adaptação ao ritmo e às necessidades de cada praticante. Saiba mais informações e reserve sua aula aqui.

Stand up paddle

Outra atividade que encanta turistas de todas as idades é o stand up paddle (SUP). Imagine remar sobre uma prancha grande e estável, enquanto explora as águas serenas e transparentes de Anguilla. O SUP é uma atividade que combina exercício físico com a oportunidade de explorar recantos escondidos da ilha, sob a orientação de guias que conhecem profundamente o litoral local.

Para quem nunca praticou o esporte, há aulas com profissionais qualificados que ensinam desde as técnicas básicas até manobras avançadas. Os cursos de stand up paddle são estruturados para atender todos os níveis de habilidade. Iniciantes podem aprender a se equilibrar e remar corretamente, enquanto praticantes mais experientes podem aprimorar suas técnicas e enfrentar desafios mais complexos.

Para aqueles que não desejam realizar aulas e apenas passear a bordo da prancha o valor sai 125 dólares por pessoa, com uma pequena taxa adicional de 10 dólares para o colete salva-vidas. Confira sobre os passeios no site do Anguilla Water Sports.

Passeio noturno de caiaque iluminado com fundo de vidro

O passeio noturno de caiaque iluminado com fundo de vidro é uma experiência que mistura aventura e contemplação. Utilizando caiaques com fundos transparentes e luzes de led que não agridem os animais, os visitantes podem observar a vida marinha enquanto remam pelas águas calmas da ilha. Tartarugas, arraias e corais belíssimos podem ser vistos de perto, tudo sob a orientação de guias experientes que garantem uma experiência segura e enriquecedora. Os passeios, que custam 85 dólares por pessoa para uma hora ou 95 dólares para duas horas, são ajustados para que todos possam apreciar a vista em um ritmo confortável.

LEIA TAMBÉM: Caribe: 4 experiências para vivenciar em Anguilla

Mergulho com snorkel

O esporte ideal para quem deseja explorar os recifes de Anguilla. Equipado com uma máscara de mergulho e um snorkel, você pode explorar recifes coloridos e naufrágios repletos de vida marinha. Viagens guiadas de snorkel partem do Scuba Shack de Sandy Ground, levando os participantes ao tranquilo Little Bay Marine Park. Durante cerca de uma hora e meia, é possível nadar entre tartarugas, arraias e uma grande variedade de peixes. As viagens para mergulho, realizadas pelo Schuba Shack, tem o custo de 100 dólares para adultos e 80 dólares para crianças (menores de 12 anos), incluindo todos os equipamentos e bebidas como: água, refrigerantes e cervejas.

Esses esportes aquáticos são maneiras excepcionais de explorar a beleza de Anguilla durante as férias. Seja qual for a escolha, cada atividade oferece uma perspectiva única da ilha. Com uma variedade de opções para todos os níveis de habilidade e idades, Anguilla se destaca como um destino perfeito para os amantes de esportes aquáticos. Planeje sua viagem e descubra tudo o que esse paraíso tem a oferecer!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo