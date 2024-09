Queijo artesanal de Minas vira evento em Belo Horizonte, Serra da Canastra e Araxá (O projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros” acontecerá em Belo Horizonte, Serra da Canastra e Araxá. (Foto: Marco Aurélio Prates / Acervo Instituto Periférico))

O projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros”, que tem como objetivo

identificar, pesquisar e valorizar os saberes e modos de fazer tradicionais que envolvem a

produção do queijo artesanal de leite cru, apresentará seus resultados para os mineiros.

Exibição de documentários, encontro para troca de experiências, degustações e um

seminário estão entre as ações, todas gratuitas e abertas ao público. O projeto é realizado

pelo Instituto Periférico, com o patrocínio da Companhia Brasileira de Metalurgia e

Mineração (CBMM) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG), por

meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio técnico da Emater.

LEIA TAMBÉM: Virada Cultural de Belo Horizonte: programação gratuita no domingo (25) para a família

As atividades serão realizadas, inicialmente, nas microrregiões da Canastra e de Araxá, onde

a equipe de pesquisa esteve para elaboração de inventários e diálogo com produtores e

comerciantes. Depois, as ações chegam a Belo Horizonte com um seminário para a cadeia

produtiva da cozinha mineira e para o trade turístico, além de um encontro com

comerciantes de queijo do Mercado Central da capital.

As atividades terão início em São Roque de Minas, em 30 de agosto, quando haverá a

apresentação do projeto e do documentário produzido sobre a microrregião da Canastra

para estudantes do ensino público. No dia seguinte, 31 de agosto, será realizada uma

devolutiva para produtores e sociedade civil, com a exibição do documentário, uma mostra

expositiva e uma degustação de queijos na Praça da Matriz.

A mesma programação será levada para Araxá, em 13 e 14 de setembro, com destaque para o documentário que contempla a produção de queijo nessa microrregião e para a mostra

expositiva com imagens registradas durante o processo de pesquisa. Na noite de sábado, é

na Fundação Calmon Barreto que estarão reunidos produtores, comerciantes, parceiros e

demais interessados pela temática para, além de degustarem queijos produzidos também

pelos municípios vizinhos, acompanharem os resultados do projeto.

Comércio e turismo em pauta em Belo Horizonte

Na capital mineira, o Mercado Central sediará, em 18 de setembro, um diálogo com

comerciantes sobre o projeto e seu impacto na economia local. E, para encerrar o ciclo de

ações, no Centro de Referência do Queijo Artesanal será realizado um seminário com o trade

turístico, abordando as possibilidades de atuação e fortalecimento de rotas, além das

perspectivas com relação à declaração da Unesco sobre os modos de fazer o queijo Minas

artesanal como Patrimônio Cultural da Humanidade. O encontro será em 19 de setembro,

das 14h às 18h, também com entrada gratuita e mediante inscrição pelo site.

LEIA TAMBÉM: Festivais, circuitos, movimentos, estrelas, prêmios: o que está acontecendo com a gastronomia brasileira?

A presidente do Instituto Periférico, Gabriela Santoro, destaca a relevância das próximas

entregas: “Este projeto não apenas ressalta a riqueza do nosso patrimônio cultural, mas

também promove a valorização do queijo como um símbolo da identidade mineira. Ao

reconhecer e apoiar os saberes e sabores que compõem essa tradição, estamos investindo

na nossa história e no futuro dos nossos produtores, garantindo que o queijo artesanal de

Minas Gerais continue sendo uma fonte de orgulho e sustento para nossas comunidades”.

Segundo a coordenadora do projeto, Luciana Praxedes, “os modos de fazer o queijo

artesanal integram a cultura alimentar mineira, que é internacionalmente conhecida e

valorizada. O queijo possui um protagonismo na nossa história e, também, na nossa

economia. São milhares de famílias que se dedicam à produção artesanal do queijo em

diversas regiões do estado, perpetuando saberes tradicionais e preservando a nossa

identidade”.

Produtores de queijo artesanal de Minas (Fotos: Marco Aurélio Prates / Acervo Instituto Periférico)

Dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

(Seapa) indicam que a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais gerou uma

receita superior a R$ 6 bilhões em 2022, número que deve ser ampliado caso a Unesco

declare os modos de fazer o Queijo Minas Artesanal como patrimônio da humanidade.

Inscrito na Lista Representativa do órgão, o bem cultural pode obter esse título em

dezembro de 2024, durante a XIX reunião do Comitê do Patrimônio Cultural Imaterial da

Unesco.

Seguindo a expectativa de crescimento da comercialização dos queijos artesanais, o número

de queijarias legalizadas em Minas Gerais cresceu de 20 para 155 estabelecimentos nos

últimos cinco anos. Os dados, da Agência Minas, indicam uma expansão de 675% no

período.

LEIA TAMBÉM: Desenvolvimento de territórios: nomenclatura da moda ou resultado eficiente?

Essas ações do projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros” possuem o apoio do

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), Associação dos

Produtores de Queijo da Canastra (Aprocan), Associação Regional Produtores Queijo Minas Artesanal Araxá (Aqmara), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae), Centro de Referência do Queijo Artesanal e Mercado Central de Belo Horizonte.

A programação pode ser conferida no site.

Projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros”

São Roque de Minas:

30/8: Apresentação do projeto e do documentário produzido sobre a microrregião da

Canastra para alunos do ensino público.

31/8: Devolutiva para produtores e sociedade civil, exibição do documentário, mostra

expositiva e degustação de queijos (Praça da Matriz, a partir das 18h).

Araxá:

13/9: Apresentação do projeto e do documentário produzido sobre a microrregião de Araxá

para alunos do ensino público.

14/9: Devolutiva para produtores e sociedade civil, exibição do documentário, mostra

expositiva e degustação de queijos (a partir das 18h, na Fundação Calmon Barreto – Praça

Artur Bernardes, 10 – Centro).

LEIA TAMBÉM: Bar Trem da Central é opção para quem procura entretenimento no centro de Belo Horizonte

Belo Horizonte – Mercado Central:

18/9: Encontro com comerciantes no miniauditório do Mercado Central, das 16h às 18h (Av.

Augusto de Lima, 744 – Centro).

Belo Horizonte – Centro de Referência do Queijo Artesanal:

19/9: Seminário com o trade turístico e cadeia produtiva do queijo, abordando as

possibilidades de atuação das Instâncias de Governanças Regionais (IGRs) e o fortalecimento

de rotas e perspectivas com a declaração pela Unesco dos modos de fazer o queijo Minas

artesanal como patrimônio cultural da humanidade.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo