Semana agitada na hotelaria de Belo Horizonte (Hotel Holliday Inn Belo Horizonte (Foto: Maarten Van Sluys))

Após um excelente mês de julho (73,8% de taxa de ocupação média) e um início de agosto apenas moderado, o segmento hoteleiro belorizontino viveu dias de agitação nos últimos dias. Ainda que rodeada de polêmicas a respeito do local e aspectos estruturais do evento a capital mineira voltou a sediar após 54 anos uma corrida automobilística em circuito de rua. Como nas duas ocasiões anteriores (1949 e 1970) tudo aconteceu na turística região da Pampulha.

A pista de 3,1 km foi montada no entorno do estádio do Mineirão, local já consagrado para realização de eventos esportivos variados além de inúmeros shows tanto dentro do estádio como em sua esplanada, além do ginásio do Mineirinho contíguo ao mesmo.

BH Stock Car Festival

Cercado de discussões desde seu nascedouro com moradores e comerciantes além de querelas judiciais com membros do setor público contrários à sua realização, ambientalistas e gestores da UFMG, o evento BH Stock Car Festival teve seu “test drive” realizado ao longo de 4 dias entre treinos e competições na semana passada. A previsão é que ocorram outras 4 edições anuais conforme estabelecido em contrato, integrando assim o calendário da categoria automobilística Stock Car.

No geral, entre erros e acertos organizacionais o índice de satisfação dos cerca de 60 mil espectadores da corrida principal no domingo foi condizente com as expectativas. Pilotos reclamaram do calor intenso nas instalações, ondulações na pista além da baixa competitividade provocada pelo traçado conservador e estreito da pista.

Já o público também sofreu com a falta de sombras sob intenso calor na esplanada e áreas de circulação, distância dos banheiros, preços elevados de alimentos e bebidas além de gargalos nos acessos de veículos ao evento. Ao contrário da edição de 1949, vencida por nosso primeiro piloto de Fórmula 1, o lendário Chico Landi, e da corrida de 1970 cujo vencedor foi Toninho da Matta (que foi homenageado com o nome da pista atual), desta vez não foram registrados acidentes e transtornos aos competidores e ao público de forma geral.

Com toda certeza problemas na relação com a comunidade serão equacionados para as edições seguintes trazendo assim grau de satisfação mais amplo e demonstrando o quão virtuoso pode ser o círculo que une todos os integrantes da cadeia do turismo em consonância com a população do destino.

Reflexos da Stock Car para a hotelaria de Belo Horizonte

A hotelaria de Belo Horizonte também tem motivos para comemorar. Em uma semana de feriado municipal onde a ocupação seria menor que a média a cidade contabilizou 64% de ocupação com uma diária-média 23% mais alta que a prevista para o mês.

Já a região da Pampulha onde existem 17 meios de hospedagem com 1.350 quartos de hotel, a ocupação foi de 72,7% no final de semana da corrida, igualmente com bom ticket de consumo médio e bastante movimentação de hóspedes aficionados pela velocidade vindos de cidades do interior do estado, outras capitais e até do exterior. Nos hotéis oficiais do evento, todos situados na zona sul da cidade o grau de satisfação do staff, equipes e dirigentes ligados ao automobilismo foi elevado. A hospitalidade mineira cumpriu seu papel!

Outro evento agitou a hotelaria de Belo Horizonte

Além da corrida, a cidade sediou também a segunda edição da Feira de Turismo “Travel Next Minas” que desta vez aconteceu em um dos pavilhões do Expominas, ocupando área de 6.100 m2, dois auditórios e ampla infraestrutura de apoio. O público recorde de 5.123 pessoas ao longo dos dois dias do evento se conectou com muitas inovações e novidades dos mercados nacional e internacional.

Estima-se um total de R$ 60 milhões em negócios realizados e intenso networking. Muita gastronomia, cultura, apresentação de novas rotas turísticas e promoção dos deslumbrantes destinos das Minas Gerais que não por acaso lidera o crescimento do turismo nacional no primeiro semestre de 2024 com 9% de incremento real ante o mesmo período do ano passado, ou seja, 5 vezes a média nacional.

Os resultados superaram as expectativas e registraram um salto nos números. Ao final do evento, que terminou no sábado (dia 17), as rodadas de negócios geraram uma conversão de vendas 50% maiores que a primeira edição da feira e aumento de 46% em número de visitantes em relação a 2023. Minas Gerais ainda recebeu o prêmio Destino Inovador pelo uso de inteligência artificial na feira, o que divertiu e engajou o público presente.

”Atributos positivos atraem pessoas e fortalecem o produto turístico composto por elementos naturais, culturais, artísticos, históricos ou tecnológicos”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

e-mail: mvsluys@gmail.com

Whatsapp: (31) 98756-3754

