São Lourenço, uma das joias do turismo mineiro, sediará o 3º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno

O 3º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno acontecerá na sexta-feira, dia 30 de agosto, no Hotel Brasil, em São Lourenço, das 9h às 19h. O município, situado a 386 km de Belo Horizonte, foi escolhido para sediar o evento como forma de prestigiar o setor hoteleiro e de alimentação do local, essencial por ser uma das mais importantes cidades turísticas de Minas Gerais. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação da cidade é associado à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA).

O evento conta com o apoio de entidades locais e regionais, além da Fecomércio MG, SESC, SENAC e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “Ressaltamos a relevância do evento e agradecemos à FBHA pela escolha da nossa cidade para sediar esse importante evento de valorização e estímulo ao associativismo”, afirma o Secretário Luís Cláudio.

O seminário tem como objetivo valorizar a contribuição e as boas práticas de governança desenvolvidas pelos sindicatos, associações, cooperativas, circuitos, consórcios e outras instituições que influenciam positivamente o desenvolvimento do setor hoteleiro, gastronômico e turístico de Minas Gerais.

Durante o evento, serão apresentados projetos, programas e ações que promoveram melhorias na produção, divulgação, distribuição e comercialização de produtos e serviços, além da capacitação empresarial e profissional, que transformaram a realidade das pessoas, das empresas e de setores, especialmente no turismo. Um exemplo de inovação no setor é o projeto “Plantadores de Cerveja”, coordenado por Ricardo Naif, técnico cervejeiro e sommelier certificado, fundador da Cervejaria Sea Horse. Este projeto, patrocinado pela Ambev, capacita trabalhadores da agricultura familiar na produção de cervejas artesanais, valorizando a tradição e a qualidade da cerveja de Minas Gerais, estado conhecido como “Bélgica mineira”.

O Seminário Sindicalismo e Associativismo terá início às 8h30 com o credenciamento dos participantes e um Welcome Coffee, proporcionando um momento de networking e integração. Em seguida, ocorrerá a solenidade de abertura, estabelecendo o tom do evento. A primeira palestra será apresentada por Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e Coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (CNC). Com mais de 40 anos de experiência no mercado hoteleiro, Sampaio discutirá a importância das organizações patronais, laborais, empresariais e profissionais na representação e defesa dos interesses coletivos de seus membros, ressaltando a relevância do associativismo como estratégia essencial para a sobrevivência no mercado globalizado.

Após essa abertura, a programação segue com Vanessa Paganelli, Analista de Turismo da CNC e especialista em planejamento e eventos. Paganelli abordará o estímulo de políticas públicas para o turismo sustentável, destacando a importância do setor turístico no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Em seguida, Cristiano Lopes, professor e consultor, trará à tona um resumo das principais palestras e conceitos discutidos no Retail’s Big Show direto de Nova York. Sua palestra promete ser cativante e cheia de insights inovadores aplicáveis ao varejo e às estratégias das entidades representadas no seminário. Após uma pausa para o almoço às 12h15, o evento continua com Luiz Carlos Braga, Superintendente do Mercado Central de Belo Horizonte, que compartilhará as práticas de governança do 3º melhor mercado central do mundo.

Às 14h, Dolores Bertilla, Superintendente do Sistema Divina Providência, falará sobre o papel das entidades filantrópicas no desenvolvimento do espírito associativista, salientando a importância da profissionalização e engajamento do setor. Às 16h, uma nova pausa acontecerá para um momento de café e prosa. Às 16h30, Maria Paula Rocha, Gerente da Associação dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde – ASCARIVE, apresentará seu tema “O café brilha na exportação e no turismo também!”, discutindo a relação entre a qualidade dos produtos certificados Fair Trade e o turismo. Antes do encerramento, Deborah Albuquerque de Freitas, Coordenadora do SESC MG Mesa Brasil Zona da Mata, abordará o difícil equilíbrio entre a fome e o desperdício de alimentos. Fechando o evento com chave de ouro, uma palestra de Ricardo Naif às 18h30, que falará sobre o Projeto Plantadores de Cerveja – anteriormente citado –, refletindo o sucesso das cervejarias artesanais no cenário mineiro.

O seminário promete ser uma oportunidade única para troca de experiências, conhecimentos e aprendizado, reunindo profissionais de diversas áreas para promover o desenvolvimento do associativismo e do turismo em Minas Gerais e no Brasil.

