Explore o Parque Nacional do Iguaçu de bike (Pedale em meio a biodiversidade da Mata Atlântica no Parque Nacional do Iguaçu (Foto: Juliana Nava))

Além de conhecer as Cataratas do Iguaçu, os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, com gestão da visitação pública pela Urbia Cataratas, podem pedalar em meio à biodiversidade com o Bike Poço Preto, um passeio guiado de bicicleta em meio à floresta da Mata Atlântica. O roteiro adicional é feito com o acompanhamento de um condutor especializado, que leva turistas até a margem do Rio Iguaçu, antes da formação das Cataratas. Ao todo, o percurso de ida e volta totaliza 18km.

“Esse contato com a natureza proporciona uma nova experiência para quem escolhe o Parque Nacional do Iguaçu como destino. É um passeio indicado para toda a família”, afirma Mario Macedo, CEO da Urbia Cataratas.

O passeio Bike Poço Preto é realizado todos os dias, às 9h20, 11h20 e 13h20, sendo uma excelente opção para todas as idades. As vagas são limitadas, com ingressos a partir de R$ 160. Vale destacar que este é um passeio opcional, cujo valor não está incluso no ingresso do parque. É uma atividade perfeita para a família, oferecendo segurança tanto para crianças quanto para adultos que apreciam pedalar.

Passeio Guiado Bike Poço Preto (Foto: Juliana Nava)

A Lucimara Ramão, empresária e técnica do ciclismo de Foz do Iguaçu, realizou o passeio e disse: “Um passeio superbacana de fazer, mais uma atração pra nossa região, muito bom pra quem gosta desse contato com a natureza. O pessoal que aluga as bikes oferece bikes superboas, o percurso é superaberto, sem obstáculos, dá pra fazer tranquilamente com crianças até. Um passeio que vale a pena e é superindicado.”

Como adquirir o ingresso

Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu, é recomendado adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial, com escolha do dia e horário para a visita. Em caso de necessidade, é possível reagendar o horário por meio do cadastro feito no momento da compra. Os passeios ao amanhecer, pôr do sol e durante a noite possuem vagas limitadas.



Dúvidas e outras informações sobre a visita turística, basta entrar em contato com a Naipi pelo WhatsApp: +55 45 3521-4438.

