Dom Viçoso promove Festival de Café entre os dias 13 e 15 de setembro (O evento contará com um concurso de café que premia os melhores produtores e movimenta os negócios da cadeia produtiva da região. (Foto: Divulgação))

Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, o município de Dom Viçoso, no Sul de Minas, vai se tornar a capital do café, com o 3º Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região. O evento terá diversas atividades gratuitas para a população e os visitantes, como exposição de produtos artesanais, espaços gastronômicos, aulas culinárias e shows. Destaque para o concurso de café que premia os melhores produtores e movimenta os negócios da cadeia produtiva da região. O evento vai acontecer na Praça Augusto de Alckmin, na rua Valdemar de Oliveira, no centro de Dom Viçoso. Para participar da programação, não é necessária a retirada de ingresso ou realizar inscrição prévia.

A proposta do Festival é se tornar um evento referência no Sul de Minas, mesclando a tradicional comida mineira às tendências da gastronomia contemporânea e ao rico universo dos cafés da região, oferecendo experiências diferenciadas e acessíveis. Durante o 3º Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região, o público poderá degustar cafés especiais, assistir a espetáculo teatral e conferir o desfile das candidatas à Miss Café, as premiações dos produtores locais, além de espetáculos musicais.

Ao celebrar a tradição cafeeira que é parte integrante da identidade de Dom Viçoso, as atividades do festival não só educam sobre o processo e a importância do cultivo do café, mas também fortalecem o senso de comunidade e preservam o patrimônio cultural local.

De acordo com a realizadora do evento, Patrícia Rodrigues, a presença de artistas regionais no evento sublinha a conexão entre a produção de café e a cultura mineira, transformando o festival em um verdadeiro símbolo da identidade de Dom Viçoso. “O café não é apenas um produto agrícola, mas um elemento central que impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural da cidade”, ressalta.

O café desempenha um papel crucial tanto na economia quanto na cultura de Dom Viçoso, como evidenciado pelo Festival que promove o município como um centro de excelência na produção de café especial, atraindo turistas e investidores, o que fortalece o comércio local e gera oportunidades econômicas para os produtores e comerciantes da região.

Programação completa

13 DE SETEMBRO

19h – Abertura do evento, Apresentação do Coral Paroquial, Votação Popular Café das Garrafas

20h – Desfile Miss Café

22h – Show Rhuan Ramos

14 DE SETEMBRO

8h30 – Café da Manhã com Produtores e Compradores de Café

9h – Visita à Fazenda Boa Vista

10h – Abertura do Espaço Kids e Exposição

10h30 – Visita aos Cardosos

12h – Aula Show no Alto da Cumadi Cida

13h – Oficina SENAR de barismo – com Miryan Pires

14h – Premiação dos cafés do 3º Concurso de Cafés Especiais de Dom Viçoso

15h – Cupping com os 10 melhores do 3º Concurso de Cafés Especiais de Dom Viçoso

15h – Aula Show – com Bia Fragoso

17h – Leilão dos 10 melhores cafés de Dom Viçoso

19h30 – Vídeo sobre a cafeicultura de Dom Viçoso

20h – Show banda Pop Matuto

22h – Show Ivan Vilela

00h – Show Johnny Viana

15 DE SETEMBRO

10h – Espaço Kids e Exposição

16h – Apresentação Teatral Romeu e Julieta – Cia Melodrama

20h – Show Banda Dino

22h – Encerramento do Festival

O 3º Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região tem o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais/Descentra Cultura, o Apoio da Associação de Produtores Rurais de Dom Viçoso, Minas Criativa, Sebrae e Sicredi, realização de Patrícia Rodrigues, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais.

Dom Viçoso

Dom Viçoso, situada na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, é um destino que encanta por sua rica cultura mineira, fortemente ligada à tradição cafeeira e à gastronomia local. Conhecida por seus cafés especiais, a cidade convida os visitantes a mergulharem na essência da mineiridade, através de tours pelas fazendas de café, onde é possível vivenciar todo o processo de produção e degustar os sabores únicos que só o terroir mineiro pode oferecer.

Complementando essa experiência, a gastronomia típica de Minas brilha em Dom Viçoso, com pratos que trazem o aconchego e o sabor da cozinha mineira, sempre acompanhados do aroma envolvente do café. A cidade, com seu ritmo tranquilo e hospitalidade calorosa, é um verdadeiro convite para quem deseja explorar as raízes culturais e o sabor inconfundível do Sul de Minas.

