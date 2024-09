Clube de descontos UAI Chef agora é gratuito ((Foto: divulgação))

O UAI Chef, clube gastronômico do Portal UAI, agora é totalmente gratuito desde sexta-feira (30). Ao se cadastrar no aplicativo, os usuários poderão aproveitar descontos exclusivos de até 50% em bares e restaurantes mineiros, além de curtir sessões de cinema na rede Cinemark, tudo isso sem qualquer custo.

Baixe o app e faça o seu cadastro agora: Android e iOS

Com a gratuidade, o UAI Chef democratiza o acesso às vivências gastronômicas, permitindo que os mineiros explorem e desfrutem da rica tradição culinária de Minas Gerais, que valoriza tanto a boa comida quanto os momentos de convivência.

Segundo Marcelo Ribeiro, idealizador do UAI Chef, é comum que clubes de assinatura focados em gastronomia privilegiem a alta gastronomia, deixando de lado os benefícios no uso no dia a dia. “Nossa proposta abrange desde refeições do dia a dia até jantares requintados. Por isso, a quantidade de restaurantes disponíveis com promoções e descontos é ampla”, destaca Ribeiro.

Descontos podem chegar a 50% off: conheça alguns benefícios

São mais de 30 opções de culinária, incluindo a tradicional comida mineira, hamburguerias, churrascarias, e restaurantes de comida árabe, japonesa e francesa. A seguir, veja lista com alguns dos descontos disponíveis nos parceiros Uai Chef:

Porcão Churrascaria: 50% off no rodízio (almoço) e R$50 off no rodízio (jantar)*.

50% off no rodízio (almoço) e R$50 off no rodízio (jantar)*. Coco Bambu: 15% off em itens não promocionais e em eventos privativos*.

15% off em itens não promocionais e em eventos privativos*. Badejo: 20% off em itens selecionados*.

20% off em itens selecionados*. Wals Cozinha de Fogo: compre um e ganhe outro*.

compre um e ganhe outro*. Lullo Gelato: compre um gelato e ganhe outro*.

compre um gelato e ganhe outro*. Meat&Co BH: 30% off em itens selecionados*.

30% off em itens selecionados*. MiCorazon: compre um e ganhe outro*.

compre um e ganhe outro*. The Mexican: compre um e ganhe outro*.

*baixe o aplicativo e confira as regras específicas para o uso dos descontos em cada estabelecimento.

Além de descontos na gastronomia, o UAI Chef também oferece vantagens em entretenimento, como descontos de até 50% em sessões de cinema na rede Cinemark. “Pensando em democratizar ainda mais as experiências, nossa parceria com a Cinemark permite que o público aproveite os lançamentos do cinema sem pesar no bolso”, resume Ribeiro.

Gratuito e acessível: um clube gastronômico para todos

O aplicativo, disponível para Android e iOS, oferece uma navegação intuitiva, permitindo que os usuários explorem diferentes categorias e escolham os restaurantes que melhor atendem às suas preferências, facilitando a descoberta de novos sabores.

Após escolher o estabelecimento, o participante pode selecionar o melhor dia e horário, dentre as opções disponíveis em cada estabelecimento, para aproveitar as vantagens oferecidas.

Para tornar a escolha ainda mais prática, ao ativar a localização, o sistema indica os endereços mais próximos. Outra facilidade é a integração com Google Maps e Waze, que traçam a rota até o local escolhido diretamente no aplicativo.

Comece agora a usar o Uai Chef

O UAI Chef é muito intuitivo e fácil de ser usado. Confira o passo a passo:

1) Baixe o app: faça o primeiro acesso no aplicativo, preencha o cadastro e faça o login. O aplicativo está disponível em Android e iOS

2) Escolha o restaurante: navegue pelas diversas categorias, encontre o restaurante da sua preferência e clique em “Resgatar o voucher”. Confira os horários disponíveis e as regras de utilização.

3) Vá ao restaurante: peça o prato selecionado e, na hora de pagar, apresente o voucher para o garçom ou gerente para que o desconto no produto escolhido seja aplicado imediatamente.

Para se manter atualizado sobre as novidades, basta ativar notificações no aplicativo ou seguir o perfil do UAI Chef no Instagram, que traz dicas de restaurantes com descontos exclusivos, recomendações de filmes e sugestões de estabelecimentos para celebrar ocasiões especiais.

