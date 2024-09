Aproveite a Costa dos Corais, no litoral Norte de Alagoas (A região abriga a segunda maior barreira de corais do mundo em extensão (Foto: Divulgação))

O litoral norte de Alagoas, destino imperdível no turismo brasileiro, oferece algumas das praias e paisagens litorâneas mais paradisíacas do país. De Ipioca à Rota Ecológica de Milagres, os visitantes encontram passeios e experiências de conexão total com a natureza.

A região abriga a segunda maior barreira de corais do mundo em extensão, proporcionando um mar calmo, cristalino e de areia branca, ideal para passeios, experiências e fotos memoráveis.

Ipioca: refúgio urbano e belezas históricas

Uma das primeiras praias do litoral norte, Ipioca combina características de refúgio urbano com belezas naturais, a apenas 10 quilômetros do Mirante da Sereia, um dos principais cartões postais de Alagoas.

Praia de Ipioca (Foto: Divulgação)

Quiosques e restaurantes à beira-mar oferecem espaços aconchegantes para passar o dia em família, com opções de day use e cardápios exclusivos. A Igreja da Nossa Senhora do Ó, construída no período colonial, é um importante marco histórico da região.

Maragogi: paraíso de corais e praias paradisíacas

Maragogi, com suas praias paradisíacas e a segunda maior costa de corais do mundo, oferece experiências imperdíveis. A Praia de Antunes, a 8 quilômetros do centro, com mar cristalino e bancos de areia, é perfeita para passeios de buggy e jangada. Assim como a Praia de Barra Grande, outro cenário incrível para conhecer a vida marinha em maré baixa.

Maragogi (Foto: Leonardo Morais/Getty Images)

Rota Ecológica de Milagres: preservação e beleza natural

Com 23 quilômetros de extensão, a Rota Ecológica de Milagres abrange os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. A Praia do Patacho, em Porto de Pedras, quase deserta e muito preservada, possui o selo Bandeira Azul, reconhecimento internacional que premia as melhores praias do mundo. O passeio do peixe-boi oferece a oportunidade de conhecer uma região de mata nativa e o Rio Tatuamunha, santuário ecológico de uma das espécies brasileiras mais ameaçadas de extinção.

Praia de São Miguel dos Milagres (Foto: Janilson Paiva/Getty Images)

MME Hotéis: conforto e hospitalidade na Costa dos Corais

Para aproveitar ao máximo sua estadia no litoral norte de Alagoas, a MME Hotéis oferece opções de hospedagem confortáveis e com excelente localização, permitindo que o visitante explore todas as belezas naturais da região com praticidade e comodidade.

A MME Hotéis é uma rede com seis empreendimentos na capital alagoana, oferecendo um total de 1210 unidades habitacionais e atendendo a diversos perfis de turistas.

Ipioca Beach Resort (Foto: Divulgação)

Entre os destaques estão o Ipioca Beach Resort, com uma estrutura ideal para famílias na praia de Ipioca, e o Maceió Mar Resort, o empreendimento mais recente da rede e seu primeiro resort all inclusive, localizado no complexo Ipioca Beach. Além desses, a rede também inclui o Acqua Suítes, o Acqua Inn, o Acqua Prime e o Maceió Mar Hotel.

