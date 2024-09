Chocotour Nestlé: uma jornada pelo mundo do chocolate Nestlé (Foto: Divulgação)

Localizada no coração do Vale do Paraíba, a fábrica da Nestlé fica em Caçapava e é o destino ideal para quem busca por um programa diferente. O Chocotour Nestlé oferece uma experiência que celebra a tradição e a inovação de uma das marcas mais queridas do Brasil e que complementa a rica oferta turística da região, tornando-se uma excelente opção aos roteiros turísticos.

A Nestlé encanta visitantes com o Chocotour Nestlé desde 2011 o passeio exclusivo no Vale do Paraíba oferece uma viagem fascinante, que vai desde a origem do cacau até a transformação da matéria prima nos chocolates mais amados do Brasil, com abordagem interativa e estimulante que promete cativar turistas e moradores da região.

A experiência Chocotour Nestlé

A experiência destaca-se por sua profundidade multissensorial e instagramável, onde os visitantes são apresentados à história dos Chocolates Nestlé. Durante a visita, é feito um tour pelo mundo das marcas, que proporciona uma visão detalhada do processo de fabricação e das diversas etapas de produção, desde o cultivo e compra das amêndoas até a criação das barras de chocolates. A fábrica em Caçapava, com sua tecnologia de ponta e práticas inovadoras, é um exemplo de compromisso com a sustentabilidade e a excelência na produção de alimentos.

Além de explorar os segredos da fabricação de chocolate, os visitantes têm a oportunidade de participar de atividades interativas, como ter acesso a um mural de rótulos antigos e novos para fotos. Espaços dedicados à história da Nestlé e do chocolate no Brasil complementam a experiência, oferecendo um contexto rico e envolvente.

A proximidade com outras cidades turísticas importantes do Vale do Paraíba, como Aparecida e Campos do Jordão, torna o Chocotour uma parada fácil e atrativa. Para realizar o agendamento, a Nestlé disponibiliza ingressos online, garantindo um processo simples e eficiente. As visitas ao Chocotour Nestlé estão disponíveis de 2a a 6a feira das 9h às 15h e aos sábados das 9h às 12h, E os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da Nestlé.

