Bonnet Springs Park, um oásis único para se conectar com a natureza, arte e música na Flórida (Bonnet Springs Park abriga jardins, trilhas, atividades no lago, e instalações incríveis (Foto: Visit Central Florida))

Bonnet Springs Park dá vida à beleza natural de Lakeland, uma linda e acolhedora cidade situada perto de Orlando e Tampa, na Flórida Central. Inaugurado em outubro de 2022, quando se tornou um oásis urbano, este parque foi criado ao reutilizar 67,98 hectares de antigos pátios ferroviários que impulsionaram o crescimento inicial da cidade.

Após serem fechados na década de 1980 e permanecerem abandonados por quase 40 anos, um grupo de investidores e construtores locais adquiriu a propriedade em 2016. Com a colaboração da firma Sasaki, o parque ecológico foi projetado, e o trabalho de remediação da contaminação teve início em 2019.

Reunindo em um só lugar, natureza, recreação, arte, música, bem-estar e aprendizado, o Bonnet Springs Park abriga jardins, trilhas, atividades no lago, e instalações incríveis como o Florida Children’s Museum, o Hollis Family Welcome Center e um centro de eventos gastronômicos.

A missão do Bonnet Springs Park é enriquecer toda a comunidade, oferecendo espaços públicos que atendem às necessidades de muitos ao proporcionar oportunidades atraentes e diversificadas em educação e recreação para residentes e visitantes. Confira algumas das atividades que podem ser desfrutadas no parque:

The Hollis Family Welcome Center

Ao entrar no Bonnet Springs Park, você será recebido pelo Centro de Boas-vindas da Família Hollis. Este prédio de 2 andares abriga a Galeria Clínica Watson, uma cafeteria e uma loja de presentes. Do lado de fora, encontra-se o parque infantil Rodda Family Playground, que incentiva o senso de descoberta e imaginação das crianças.

Florida Children’s Museum

É o lugar perfeito para o aprendizado prático. Tem 2 andares com 6 exposições interativas para que todas as crianças, até 12 anos, possam explorar. Algumas das atividades que as crianças poderão encontrar neste lugar mágico são:

Exposição Sementes de Melancia: um mundo vibrante e colorido inspirado no ciclo de vida da fruta. Aqui, crianças menores de 6 anos podem crescer e se desenvolver junto com o espaço da exposição.

um mundo vibrante e colorido inspirado no ciclo de vida da fruta. Aqui, crianças menores de 6 anos podem crescer e se desenvolver junto com o espaço da exposição. Parque do Design: neste espaço a criançada pode aceitar um desafio utilizando diferentes materiais para construir, testando e redesenhando. O Parque do Design é uma galeria centrada no valor da colaboração, comunicação e busca de novas ideias.

neste espaço a criançada pode aceitar um desafio utilizando diferentes materiais para construir, testando e redesenhando. O Parque do Design é uma galeria centrada no valor da colaboração, comunicação e busca de novas ideias. City Play: é uma comunidade para crianças onde o jogo de papéis é o protagonista. Podem se transformar em bombeiros, fazer compras, assar uma pizza, e muito mais.

é uma comunidade para crianças onde o jogo de papéis é o protagonista. Podem se transformar em bombeiros, fazer compras, assar uma pizza, e muito mais. TBD: as crianças poderão criar seu próprio filme, animação stop-motion ou ritmo no TBD.

as crianças poderão criar seu próprio filme, animação stop-motion ou ritmo no TBD. Harrell Family Charities Front Yard: é um espaço fechado que possui Blinky, um jacaré de 30 metros que pode ser escalado. As crianças são bem-vindas para invadir o lar “aquático” de Blinky, cheio de aguapés sombreados, o Mosaic Dig Pit e a exposição de fósseis do museu.

é um espaço fechado que possui Blinky, um jacaré de 30 metros que pode ser escalado. As crianças são bem-vindas para invadir o lar “aquático” de Blinky, cheio de aguapés sombreados, o Mosaic Dig Pit e a exposição de fósseis do museu. Parque infantil interativo: este parque está pronto para a aventura. Com um escorregador em forma de cauda e parede de escalada nas asas, as crianças certamente terão uma tarde fantástica.

Harrell Family Botanical Gardens

Os Jardins Botânicos da Família Harrell, situados fora do Centro de Eventos, são projetados para despertar os cinco sentidos. Com esculturas de renomados artistas locais e uma flora fascinante, esses jardins são perfeitos para um passeio vespertino.

GiveWell Community Foundation Nature Center e Ann & Ward Edwards Boathouse

Descubra parte da fauna que habita na Flórida no magnífico Nature Center da Fundação Comunitária GiveWell e no embarcadouro Ann & Ward Edwards. No interior do Nature Center, você encontrará exposições interativas que mostram os animais da região e a fauna da Flórida. Enquanto que, no Ann & Ward Edwards Boathouse, é possível desfrutar do panorama da Blanton Family Lagoon.

Para anotar na agenda

Eventos que serão realizados no Bonnet Springs Park durante o segundo semestre do ano para serem aproveitados em família:

Observação de aves e vida selvagem

No primeiro sábado de cada mês, das 10h às 12h, será possível aperfeiçoar suas habilidades de observação de aves e vida selvagem na Blanton Family Lagoon. A equipe e os voluntários disponibilizam binóculos e guias de observação de aves para que os visitantes explorem as plantas e os animais que vivem no parque.

Caffeine & Gasoline

No segundo sábado de cada mês, das 8h às 10h, os visitantes poderão desfrutar de um encontro local de carros. Desde os mais clássicos, exóticos, de luxo e hot rods até os importados são bem-vindos. Café e variados produtos à venda estão disponíveis. O evento ocorre em frente ao Florida Children’s Museum.

Há muitas formas de explorar este parque. Você pode percorrê-lo caminhando, correndo ou de bicicleta. As possibilidades são infinitas, desde passeios tranquilos até exercícios ou simplesmente relaxar ou fazer um piquenique em um ambiente maravilhoso. Todas as famílias são bem-vindas e a entrada é gratuita.

A Flórida Central é um destino diverso e acolhedor que oferece algo para cada visitante. Seja que você procure aventuras ao ar livre, experiências gastronômicas, atrações inclusivas ou uma hospedagem confortável, tudo isso você encontrará no coração da Flórida. Aproveite sua visita!

