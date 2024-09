São Lourenço, uma das joias do turismo mineiro, sediou o 3º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno, na última sexta (Na foto, estão: Marco Aurélio Lage - Diretor do Hotel Brasil; Marcos Valério Rocha - Coordenador FBHA; Ricardo Henrique - Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Lourenço; André Yuki - Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Varginha; Alexandre Sampaio - Presidente FBHA; Rolando Brandão - Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Pouso Alegre; Marcos Dias - Vice-presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Pouso Alegre (Foto: Divulgação))

O 3º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno aconteceu na última sexta-feira, no Hotel Brasil, em São Lourenço. Estiveram presentes no evento importantes nomes como os anfitriões Sr. Alexandre Sampaio Presidente da FBHA e Coordenador do Conselho empresarial de turismo e Hospitalidade da CNC e Ricardo Henrique de Melo, Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Lourenço, o Prefeito de São Lourenço, Walter José Lessa, o Secretário de Turismo, Luiz Cláudio de Almeida, Ângelo Rezende, representando o Secretário Leônidas Oliveira e demais representantes de entidades de turismo e comércio de São Lourenço e região.

Estiveram presentes também, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Varginha, André Yuki, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Pouso Alegre, Rolando Brandão, o vice-presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Pouso Alegre, Marcos Dias, o presidente Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Ouro Preto, Márcio Abdo, o presidente Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Caxambu, Raul Spinelli, o vice-presidente Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Serras Verdes do Sul de Minas (Monte Verde), Marcos César, a diretora do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Pouso Alegre Rosana Ferraz, o diretor da União Geral dos Trabalhadores, Wilson Avelino, o superintendente do Mercado Central de BH, Luiz Carlos Braga, o secretário municipal de desenvolvimento econômico de Caxambu, Amaro Gadbem, o presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, Teresa Lemos e o diretor do Hotel Brasil e decano da FBHA, Marco Aurélio Lage.



O evento contou com o apoio de entidades locais e regionais, além da Fecomércio MG, SESC, SENAC e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “Ressaltamos a relevância do evento e agradecemos à FBHA pela escolha da nossa cidade para sediar esse importante evento de valorização e estímulo ao associativismo”, afirma o Secretário Luís Cláudio.

O seminário teve como objetivo valorizar a contribuição e as boas práticas de governança desenvolvidas pelos sindicatos, associações, cooperativas, circuitos, consórcios e outras instituições que influenciam positivamente o desenvolvimento do setor hoteleiro, gastronômico e turístico de Minas Gerais.



Durante o evento, foram apresentados projetos, programas e ações que promoveram melhorias na produção, divulgação, distribuição e comercialização de produtos e serviços, além da capacitação empresarial e profissional, que transformaram a realidade das pessoas, das empresas e de setores, especialmente no turismo. Um exemplo de inovação no setor é o projeto “Plantadores de Cerveja”, coordenado por Ricardo Naif, técnico cervejeiro e sommelier certificado, fundador da Cervejaria Sea Horse. Este projeto, patrocinado pela Ambev, capacita trabalhadores da agricultura familiar na produção de cervejas artesanais, valorizando a tradição e a qualidade da cerveja de Minas Gerais, estado conhecido como “Bélgica mineira”.



“O seminário com certeza foi uma oportunidade única para troca de experiências, conhecimentos e aprendizado, reunindo profissionais de diversas áreas para promover o desenvolvimento do associativismo e do turismo em Minas Gerais e no Brasil” completa Marcos Valério Rocha, coordenador da FBHA Minas e organizador do evento.

