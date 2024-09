Destination Wedding: 6 hotéis ao redor do mundo para realizar o casamento dos sonhos (Escolha um destino pelo mundo para realizar seu casamento dos sonhos (Foto: Divulgação))

Programar o casamento perfeito em algum hotel deslumbrante não é tarefa fácil, afinal são muitas opções mundo afora. Conheça hotéis na Europa, América do Sul, América do Norte e Polinésia Francesa para facilitar na sua decisão e aproveitar a chegada de estações com temperaturas mais amenas, como a primavera e o outono, para dizer o tão esperado “sim”. Confira!

LEIA TAMBÉM: Minas Gerais: terra do queijo, do torresmo… e dos vinhos!

Cerimônia típica em atol exclusivo: Polinésia Francesa

Vamos começar a citar os destinos mais lindos do mundo para este sonho se tornar realidade? Sem dúvida, falar da Polinésia Francesa é fundamental. Ao aterrissar no atol de Tetiaroa você irá se impressionar com o resort pioneiro em sustentabilidade, o magnífico The Brando. Neste hotel você celebrará o dia especial literalmente com o pé na areia de uma forma totalmente inusitada e com uma riquíssima fauna e flora ao redor. Além do cenário para lá de incrível, se prepare para viver algo mais intenso, com uma verdadeira imersão na sociedade local através de uma festa totalmente voltada para os costumes da cultura dos polinésios.

Cerimônia de casamento polinésia no The Brando (Foto: Romeo Balancourt)

Casamento em uma das ilhas mais procuradas do mundo com gastronomia de ponta: Santorini

A Grécia também é um daqueles países que sempre entram na lista das escolhas para uma data tão importante como essa. E entre tantos lugares, Santorini não pode ficar de fora ao pesquisar os mais lindos e confortáveis hotéis de luxo do mundo para a cerimônia, já que a ilha é uma das mais procuradas, tanto por sua beleza, quanto pela sua história. Ali estão localizadas algumas belíssimas propriedades da coleção luxuosa do grupo Andonis para escolher a dedo qual irá agradar mais aos noivos. Uma delas, o Andronis Boutique Hotel oferece vistas impressionantes sobre os tons de azul do Mar Egeu. O hotel traz o restaurante Lauda que é o primeiro de Oia e foi construído sobre uma rocha em 1971. Hoje, o restaurante honra sua história e oferece toda a tradição local unido à modernidade para este tão sonhado acontecimento. Você terá ainda à sua disposição deliciosos pratos liderados pelos talentosos chefs Emmanuel e George Dospras, estrelados e considerados a nova geração de chefs que reinventam a tradição com os produtos locais com muita criatividade.

Cerimônia no Andronis Boutique Hotel (Foto: Divulgação)

Celebração com arquitetura luxuosa do século XIX: Porto

A cidade do Porto, em Portugal, já é encantadora por si só, mas ao decidir organizar uma cerimônia no Vila Foz Hotel & Spa o festejo será digno de realeza e explicamos porquê. A arquitetura é pura sofisticação e o responsável por isso é Miguel Cardoso e a designer de interiores Nini Andrade Silva que fez questão de manter a essência de um edifício palaciano do final do século XIX. Claro que o clássico e o moderno se misturam, além do horizonte ser lindíssimo com vista privilegiada para o mar, onde você se sentirá em um castelo. Já a gastronomia é um show à parte, pois possui assinatura de Arnaldo Azevedo, chef estrelado pelo guia Michelin, que comanda os restaurantes Flor de Lis e Vila Foz dentro do próprio hotel, trazendo ainda mais requinte para este dia épico. Vale ressaltar que nesta propriedade apenas mini weddings são aceitos, ou seja, o destino é ideal para cerimônias bem intimistas.

Vila Foz (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Viva uma experiência medieval no O Castelo em São Roque

União regada a Malbec e bela paisagem: Mendoza

Aos pés da Cordilheira dos Andes na província de Mendoza está localizado o Casa de Uco Vineyards & Wine Resort. E para quem prefere oficializar o matrimônio em um lugar pertinho do Brasil o hotel é exatamente um convite para isso, sem contar que a primavera bate à porta trazendo um clima mais ameno, sendo possível a união ser ao ar livre. Esta propriedade reserva ainda gastronomia tipicamente argentina, como o assado em meio a natureza e ingredientes frescos provenientes dali mesmo: “da horta até a mesa”. Os vinhos são um detalhe à parte, afinal os rótulos são elaborados com uvas cuidadosamente selecionadas das próprias vinhas, sendo o Malbec o destaque, típico deste país. Que tal se sentir em um filme em meio a atmosfera de vinhos com seus convidados? Será inesquecível.

Cerimônia Casa de Uco (Foto: Natalia Baigorria)

Para quem busca uma grande festa aos pés da montanha: Chillán

Na cidade de Chillán, ao sul do Chile, está o hotel Termas Chillan que reserva uma deslumbrante paisagem em meio às montanhas que o cercam. Ao chegar, se surpreenda com a beleza arquitetônica de todo o ambiente assinado por Rodrigo Caldera e decoração de Ricardo Cuevas (que já foi premiado pela CASACOR Chile como o melhor decorador de spa e hotéis). Os elementos do bosque que envolvem o entorno do hotel serviram de inspiração para todos os detalhes internos. O Termas Chillan possui ainda um grande espaço para eventos com infraestrutura completa, com catering, estrutura para som de última geração, orquestra ou banda, telão, entre outros detalhes para grandes celebrações. O salão de festas tem capacidade para até 400 pessoas, o que não é nada mal para uma boda em grande estilo pelo mundo.

Termas Chillán (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Diversão na neve para toda família no Valle Nevado

Casório personalizado com glamour: Miami

O moderno hotel EAST Miami – que acabou de anunciar seu rebranding com nova logomarca, cores mais sóbrias e lindas e aconchegantes cabanas ao redor das piscinas – está localizado em Brickell, a área mais moderna de Miami. É o tipo de hotel que encanta qualquer casal que ama o clima e a intensidade da cidade. E o interessante é que o EAST personaliza as cerimônias a gosto do cliente, já que possui espaços de 1858 metros quadrados versáteis para eventos internos e externos. As possibilidades agradam tanto quem gostaria de trocar os votos românticos ao pôr do sol, quanto para quem procura um toque mais tradicional em um salão clássico. Com tantas facilidades, não dá para ter dúvidas de que este dia será memorável.

Cerimônia no East Miami (Foto: Uai Turismo)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo