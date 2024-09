Diversão na neve para toda família no Valle Nevado (O Valle Nevado é um lugar deslumbrante e de tirar o fôlego (literalmente!) (Foto: Uai Turismo))

Conhecer, se encantar e brincar na neve é um sonho que vive no imaginário de muitos brasileiros, principalmente por ser um fenômeno natural raro no país. Mas, mais gostoso do que realizar um sonho, é poder compartilhar e vivenciar ele com a família, especialmente se acontecer em um lugar deslumbrante e de tirar o fôlego (literalmente!). Localizado a 3.000 metros de altitude, em meio a Cordilheira dos Andes, está o Valle Nevado Ski Resort, esperando por aqueles que desejam transformar esse desejo em realidade.

Valle Nevado

O Valle Nevado é o local ideal para quem deseja ter seu primeiro contato com a neve. Além das paisagens que ficarão guardadas eternamente na memória, a oportunidade de poder se hospedar em meio a Cordilheira dos Andes, com muito conforto e repleto de comodidades, transforma a experiência do viajante em algo único.

Uma de suas grandes vantagens é a localização privilegiada, estando a apenas 40km de Santiago, sendo a mais alta das estações de esqui da região. A estação promete aventuras desde a ida, pois para chegar até a área do resort é preciso passar por 60 curvas sinuosas, que totalizam cerca de 1h30 de subida. Para que o passeio seja feito sem incomodos maiores, remédios para enjoo são recomendados.

Para se hospedar no Valle Nevado, é possível escolher entre os três hotéis que integram o resort. Os empreendimentos ficam localizados a poucos metros uns dos outros e possuem individualmente suas particularidades, contudo, por integrarem o mesmo complexo permitem ao hóspede que aproveite de todas as áreas comuns, de entretenimento e gastronômicas.

Hotel Valle Nevado

Com saída direta para as pistas de esqui a partir do lobby, facilitando para o hóspede que quer sair ou chegar devidamente paramentado, o Hotel Valle Nevado é o mais exclusivo dos três. São 51 quartos divididos em duas categorias, comportando de 3 a 4 pessoas, respectivamente. Todos os quartos possuem vista para as pistas. É neste hotel que se encontra o Fitness Center, com academia e SPA. A academia é liberada para todos os hóspedes, porém os serviços de SPA precisam ser contratados.

Já pensou em malhar com essa vista? (Foto: Uai Turismo)

Hotel Puerta Del Sol

O maior dos hotéis em número de quartos e categorias, são 124 suítes, divididas em 7 categorias, que podem abrigar de 3 a 5 pessoas. Além disso, os quartos podem conectar-se entre si, facilitando viagens em família. O hotel possui vista tanto para a entrada do resort quanto para as pistas de esqui, estando a apenas 20 metros das pistas. É o que possui a maior opção de espaços para entretenimento, com destaque para a fogueira, piscina aquecida e Kids Zone, para crianças a partir de 7 anos.

Não deixe de se deliciar na piscina aquecida! (Foto: Uai Turismo)

Hotel Tres Puntas

É a melhor opção para quem viaja em grupo. O hotel conta com 82 quartos, que podem ser duplos, triplos ou quadruplos, com a possibilidade de conectar-se entre si. É o centro da noite do complexo, por abrigar o Pub Tres Puntas, com música ao vivo, DJ e sinuca, garantindo a diversão dos mais animados, por ficar aberto até às 2h. Além disso, no Pub acontecem diversas festividades, como noite do karaokê, festas temáticas e mais.

Hotel Tres Puntas (Foto: Uai Turismo)

Semanalmente o complexo libera a programação de eventos que acontecem nos hotéis, que incluem desde festas na piscina aquecida com DJ a aulas coletivas de yoga. Tem para toda a família.

Todos os hotéis tem incluso na diária meia pensão, com café da manhã e jantar, e ticket de esquí que permite o acesso a todas as pistas, válido até o dia anterior ao check-out. Quem está hospedado no complexo do Valle Nevado ainda tem a cortesia de uma jardineira para se movimentar pelo Valle, que sai a todo momento em frente ao Hotel Puerta Del Sol e tem como “ponto final” a Curva 17, onde se localiza a Praça da Gôndola. O conforto e a comodidade se fazem presentes em todos os empreendimentos!

Quarto Hotel Puerta Del Sol (Foto: Uai Turismo)

As tarifas dos hotéis sofrem alterações ao longo do ano, mas quem realiza a reserva no Early Booking (antecipada) em dezembro, para a alta temporada, encontra em média:

Hotel Três Puntas: a partir de USD 240 a diária por pessoa, com meia pensão e ingresso para as pistas;

a partir de USD 240 a diária por pessoa, com meia pensão e ingresso para as pistas; Hotel Puerta Del Sol: a partir de USD 300 a diária por pessoa, com meia pensão e ingresso para as pistas;

a partir de USD 300 a diária por pessoa, com meia pensão e ingresso para as pistas; Hotel Valle Nevado: a partir de USD 400 a diária por pessoa, com meia pensão e ingresso para as pistas.

Além das diversas opções para se hospedar nos hotéis do Valle Nevado, ainda é possível alugar um apartamento, ideal para uma viagem com a família ou amigos. São mais de 8 edifícios, que proporcionam amplos espaços, decorações aconchegantes e equipamentos modernos.

Gastronomia

O complexo do Valle Nevado não deixa a desejar quando se trata da culinária! O café da manhã e o jantar inclusos funcionam no esquema de buffet e contêm opções variadas (dica: no café da manhã não deixe de experimentar as frutas e se surpreender com o sabor diferenciado!). Para os que desejam explorar outras cozinhas, o resort conta com diversos empreendimentos gastronômicos, com especialidade em comida chilena, italiana, francesa e muito mais.

Para quem não abre mão de um buffet, a escolha certa é o restaurante Mirador Del Plomo, no Hotel Puerta Del Sol, que possui uma variedade de opções gastronômicas. Aos que desejam saborear pratos requintados da gastronomia francesa, a escolha é o La Fourchette, que funciona em regime a la carte para o jantar, servindo café da manhã buffet para os hóspedes do Hotel Valle Nevado. Para se deliciar com pratos italianos, a pedida é o Monte Bianco, também no Hotel Valle Nevado. Já no Hotel Tres Puntas, está o Sur, pensado para quem procura uma boa comida chilena. O restaurante também é responsável pelo café da manhã buffet.

Gastronomia no Valle Nevado (Foto: Uai Turismo)

Quem decide se aventurar na neve merece pausas justas para se alimentar, já que a fome virá com tudo, por isso alguns restaurantes se encontram próximos às pistas, buscando facilitar a vida dos esquiadores. Na Praça da Gôndola, encontro de hóspedes, day users, esquiadores e apenas apreciadores da neve, encontra-se o Bajo Zero. O restaurante funciona no regime fast food, ofertando sanduíches, pizzas e petiscos para ajudar a dar uma boa recuperada. Localizado próximo a saída dos hotéis e na entrada das pistas de esqui, está o La Leñera, para quem procura um almoço mais encorpado, com carnes, massas, sopas, saladas e muito mais. Para quem quer se deliciar com um petisco ao longo do dia, o Valle Lounge, no Hotel Valle Nevado, está sempre preparado para atendê-lo. Faça seu próprio après-ski no local enquanto se delicia de um bom Pisco Sour.

Você quer brincar na neve?

A neve é linda e vale muito ser contemplada, mas vale mais ainda ser vivenciada! Fazer um esporte na neve é uma parada obrigatória da viagem. O Valle Nevado não é o local ideal para brincar de fazer anjinho se jogando no chão, por ausência de espaços em que isso seja possível e seguro, mas é o local ideal para quem quer se aventurar. Não é atoa que o complexo é reconhecido como a estação de esqui mais famosa do Chile!

Estação de Esqui Valle Nevado (Foto: Uai Turismo)

As estações de esqui do Valle Nevado são abertas ao público. Aos que não desejam esquiar, o único teleférico permitido é a Gôndola. Mas para ter acesso às pistas e aos teleféricos é preciso adquirir ingresso. As categorias para ter acesso as pistas são:

Ingresso com Data Fixa – bilhete válido apenas na data determinada: o valor pode variar de acordo com a data escolhida, podendo variar de $19.000 a $77.000 para todas as idades;

– bilhete válido apenas na data determinada: o valor pode variar de acordo com a data escolhida, podendo variar de $19.000 a $77.000 para todas as idades; Ingresso Flexível – válido para qualquer data na temporada de inverno: valor para estudantes (13-24) é $63.200 e para adultos (25-74) é $79.000;

– válido para qualquer data na temporada de inverno: valor para estudantes (13-24) é $63.200 e para adultos (25-74) é $79.000; Pacote com 10 ingressos – 10 ingressos válidos para qualquer dia da temporada de inverno (recomendado para famílias): $650.000.

Para comprar e utilizar um ingresso no Valle Nevado, é necessário obter o cartão recarregável Valle Plus ($6.000), que pode ser recarregado toda vez que quiser voltar e esquiar novamente na estação. Além disso, com o cartão, é possível fazer compras no site. Crianças de até 12 anos e idosos acima de 75 anos precisam adquirir o Americas FREE PASS: Power KIDS e Super Senior Free Pass com um custo de emissão de $25.000 e podem esquiar de graça durante toda a temporada. Valores da Temporada de Inverno 2024.

Os hóspedes do Valle Nevado Ski Resort possuem o ticket para acesso às pistas de esqui incluso na diária, sendo válido para passar por todos os teleféricos. O ticket é válido para os dias em que se está hospedado no complexo até um dia antes do check-out, no dia da realização do check-out o hóspede ganha um ticket cortesia que o permite esquiar durante o dia.

Além do acesso às pistas, é preciso ter o equipamento adequado para poder se aventurar por elas. No Valle Nevado é possível alugar todos os equipamentos necessários para garantir a sua diversão e te deixar muito seguro. Para hóspedes, há ainda a praticidade de poder guardar seu equipamento nas Salas de Esqui, sem precisar se preocupar com o armazenamento. Confira os valores aqui.

Os equipamentos necessários para se divertir e se manter seguro na neve são importantes, mas tão fundamentais quanto são as roupas apropriadas. Praticar um esporte na neve é bem diferente de apenas realizar uma caminhada, por isso é preciso se preparar utilizando roupas quentes e impermeáveis, mas que não tirem a sua mobilidade. Nesse caso, a qualidade se faz mais significativa que a quantidade, pois ao colocar diversas camadas de blusas, pode ser que você sinta calor em meio às descidas. O recomendável são até quatro camadas, começando com a térmica mais próxima à pele. Não esqueça de investir em luvas, gorros e cachecóis, eles também são fundamentais. Mas para os que não possuem ou acabam esquecendo suas roupas de neve, não é o fim do mundo! O Valle Nevado possui Rental Wear, onde é possível alugar botas, jaquetas, calças, óculos e luvas específicas. Confira os valores aqui.

Equipamentos alugados e roupa de neve para alugar (Foto: Uai Turismo)

Ingresso em mãos, equipamento alugado e com roupas adequadas, é a hora mais aguardada dos viajantes: realmente se aventurar na neve! Para os experientes e avançados, as pistas são um deleite completo e a única coisa que importa é se divertir. Para os iniciantes, inseguros e para os que estão conhecendo a neve pela primeira vez, a Escola de Esqui e Snowboard do Valle Nevado é o primeiro passo para adentrar no mundo dos esportes na neve. Confira os valores aqui.

A escola conta com mais de 150 instrutores certificados e bilíngues (português, inglês, francês, italiano, entre outros), preparados para garantir a melhor experiência nas montanhas através de aulas de esqui e snowboard para adultos e crianças (4-11 anos), em modalidade particular ou coletiva. É recomendado fazer a reserva das aulas através do site, uma vez que os horários se esgotam rapidamente.

Quatro dias é o tempo mínimo ideal para conhecer a região, aproveitar dos hotéis e esquiar/andar de snowboard. Aprender a ficar em pé nos equipamentos talvez te tome um bom tempo no primeiro dia, aproveite os outros dias para subir pelos teleféricos e descer em pistas diferentes. Volte para casa sendo um profissional da neve!

Aproveite esse destino para a família toda! (Foto: Uai Turismo)

Dicas

O completo do Valle Nevado está localizado a mais de 3000 metros de altitude, por isso pode acabar causando um desconforto. Tome cuidado na realização de esforços físicos muito intensos e se hidrate bastante. Para dormir não esqueça de ligar o umidificador, disponível nos quartos, para não acabar desidratando pelo tempo seco. Use bastante protetor solar e aproveite!

Para mais informações sobre o Valle Nevado acesse o site.

