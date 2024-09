Arte faz bem (Obra "Multifacetada" - José Carlos Oliveira (Foto: Ubiraney Silva))

Remexendo minhas gavetas virtuais, encontrei um alento para me sentir melhor. Muitas vezes me pego vasculhando meus próprios arquivos no computador e sempre encontro conteúdos que nem me lembrava mais.

Recentemente achei um texto que falava sobre a relação das empresas com as artes ou com a produção artística em geral e em uma reflexão bem clara, um empresário forte em Minas Gerais, às vésperas de inaugurar uma galeria, escrevia e recomendava a seus pares, os empresários, que acreditassem na força que a presença das manifestações artísticas no ambiente corporativo, exercia sobre o local, colorindo, trazendo energia positiva e beleza naturalmente.

Ele dizia que nunca acreditou que a arte e as empresas fossem temas afastados e para reforçar sua crença nesta questão.

Aquele empresário enfatizava que para entender o valor das artes para as empresas, era mais que necessário compreender que, mais que de máquinas, móveis modernos, veículos e aparatos tecnológicos, as empresas possuem um bem maior que são as pessoas.

Aquele mecenas deixava clara a sua crença, que a grande motivação para uma empresa vencedora, era a qualidade e o entusiasmo de seus colaboradores, de sua gente, dos seus recursos humanos!

Sem pensar muito, concordei plenamente com aquela reflexão, afinal vi ali uma linha lógica. E de fato, a grande propulsão de qualquer corporação está nas pessoas que militam por ali no dia a dia.

E se as pessoas são, o mais importante para o sucesso de uma organização, é natural entendermos, que os seres humanos aspiram beleza.

O belo

Quem não se encanta com o belo? E é essa sensação que sentimos diante deste encantamento, é a emoção que nos faz diferentes, nos faz sentirmos bem e melhores. A lógica a seguir é exatamente essa, se nos sentimos melhor, convivemos melhor, atuamos melhor e produzimos melhor.

“Inspiração do Interior” – Obra de Francisco Carlos Ferreira da Silva (Foto: Ubiraney Silva)

LEIA TAMBÉM: Já é Natal em Minas Gerais

Esse empresário dizia que, “A arte, como expressão da beleza tem esse condão. Seja na pintura, no teatro, na dança, na música ou em qualquer outra forma de expressão artística, o ser humano revela a realidade e se revela.”

E claro, com uma visão empresarial ele também reforçava que “a arte tem que ter qualidade estética!” Segundo aquele empresário, fosse pelo produto ou pelos processos, arte sem qualidade não faria bem a ninguém!

E com esse pensamento ele deixava o seu recado aos seus pares, que acreditassem nesta força e que os empresários investissem o seu tempo refletindo sobre como eles também poderiam levar para dentro de suas organizações, manifestações artísticas de toda natureza e principalmente de qualidade.

A arte no ambiente corporativo

O desafio seria descobrir como as empresas poderiam disponibilizar arte e qualidade de vida por meio das manifestações artísticas aos seus colaboradores, às comunidades onde as empresas estão inseridas, oferecendo tudo aquilo que pudesse elevar o espírito e aumentar a sensibilidade das pessoas.

“Estudo” – Obra de Marcelo Birni (Foto: Ubiraney Silva)

Particularmente, achei, além de sensível, fantástico um empresário, com certa força e bem posicionado no mercado, compreender com tanta clareza, que o investimento em arte no ambiente corporativo pudesse contribuir com a qualidade dos produtos e serviços gerados ali e principalmente por acreditar, que os relacionamentos internos e setoriais, ficariam mais prósperos, uma vez que “com a presença das artes, as pessoas se sentem melhores, mais elevadas, mais sensíveis e humanas”!

Incontestavelmente, um empresário que tem esta linha de pensamento pode ser compreendido como um investidor potencial no mercado cultural e certamente identifica, reconhece e utiliza os benefícios das leis e programas de isenção fiscal, que são proporcionados em todas as instâncias governamentais.

A Arte faz bem e deve fazer parte da vida

Como fomentador cultural, me fez tão bem reencontrar este texto e me lembrar, que ainda existem pessoas especiais e que estas se esforçam para contagiar os demais com sua sensibilidade e sua visão de vida com qualidade para todos, independente da classe social.

“Casa de Ferramentas” – Obra de Mestre Palito (Foto: Ubiraney Silva)

Este texto que li me lembrava que “arte é detalhe, é trabalho, é dedicação, é ensaio, esforço e, principalmente, beleza.”

Por isso meus caros leitores, hoje nem preciso me alongar muito com meu conteúdo. Mesmo que você não seja um empresário já inserido e bem posicionado no mercado financeiro, faça a sua parte e experimente disponibilizar arte de qualidade para sua vida, para sua família, para seus amigos e para todos que você consegue atingir de alguma forma.

LEIA TAMBÉM: Desenvolvimento de territórios: nomenclatura da moda ou resultado eficiente?

Certamente, você se tornará mais sensível, mais feliz, mais culto e mais engajado como defensor de um futuro mais limpo, mais sustentável.

E não se esqueça, sua casa também deve ser um ambiente agradável, bonito, limpo, em que o ser humano se sinta a cada dia mais humano e melhor.

Acredite nisso e tenha uma vida longa e próspera.

Até a próxima!