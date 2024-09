Halloween em Orlando: Dicas para aproveitar ao máximo a temporada de aluguéis (Halloween Horror Nights do Universal Studios Hollywood (Foto: Halloween Horror Nights))

Orlando é, sem dúvida, um dos destinos mais procurados para se celebrar o Halloween. A cidade, conhecida mundialmente por seus parques temáticos, se transforma durante essa época do ano, criando uma atmosfera única que mistura o medo e a diversão em doses perfeitas.

O Halloween é uma das épocas mais esperadas do ano nos Estados Unidos. Celebrado em 31 de outubro, é uma tradição que ocorre há séculos. Originado do antigo festival celta de Samhain, onde se acreditava que os espíritos dos mortos retornavam à Terra, ele evoluiu para um evento cheio de diversão, sustos e muitos doces.

As casas entram no clima, com decorações assustadoras que incluem abóboras esculpidas, teias de aranha, esqueletos e luzes laranjas e roxas. É comum ver competições de decoração de casas, com vizinhanças inteiras se unindo para criar cenários assustadores e incríveis. Para os adultos, o Halloween é uma oportunidade de participar de festas temáticas com fantasias elaboradas.

Em Orlando, a cidade se transforma durante o Halloween, oferecendo uma variedade de eventos temáticos para todas as idades. Mas nenhum evento é tão imperdível quanto o Halloween Horror Nights da Universal. Reconhecido por suas produções de alta qualidade e sustos inesquecíveis, é o destino definitivo para os entusiastas do terror que desejam uma experiência verdadeiramente assustadora.

Este ano, o Halloween Horror Nights completa sua 33ª edição, e a Universal Orlando acabou de revelar as primeiras duas zonas de susto e uma nova casa mal-assombrada. Serão áreas temáticas do parque onde você poderá ser surpreendido por monstros e criaturas a qualquer momento.

Para 2024, as duas primeiras zonas anunciadas são:

Zona de Susto 1

Vampires of the New World – Prepare-se para enfrentar vampiros sedentos em uma Nova Orleans gótica e sombria. A atmosfera sombria e a música macabra vão transportá-lo para um mundo onde os vampiros dominam a noite.

Zona de Susto 2

Mayhem on the Streets – Imagine-se em uma cidade tomada pelo caos, com criaturas e psicopatas à solta, prontos para te pegar a qualquer esquina. Uma verdadeira experiência de sobrevivência!

Outra grande atração será a nova casa mal-assombrada inspirada na franquia Insidious. Batizada de “Insidious: The Further”, essa atração promete levar você para o mundo dos espíritos malignos que atormentaram a família Lambert. Os cenários são incrivelmente detalhados, e os sustos estão garantidos a cada passo que você der dentro dessa casa.

Além de toda a diversão, o Halloween em Orlando também traz uma oportunidade de ouro para quem pretende alugar imóveis na região durante essa época. A alta demanda por acomodações faz com que o mercado de aluguéis esteja aquecido, e é preciso estar atento para garantir a melhor experiência.

Segundo Daniel Dourado, especialista no mercado imobiliário local, o planejamento é fundamental. “Durante o Halloween, a procura por casas e apartamentos para alugar aumenta significativamente, especialmente nos bairros próximos aos parques temáticos e em áreas conhecidas por suas celebrações intensas. Para garantir uma boa acomodação, o ideal é começar a busca com bastante antecedência, de preferência alguns meses antes de outubro”, orienta Dourado.

Ele também destaca que, além de planejamento, é importante considerar o tipo de experiência desejada. “Se a ideia é estar no centro das comemorações, procure imóveis em regiões que já são conhecidas por suas decorações temáticas e eventos comunitários. No entanto, se você prefere um ambiente mais tranquilo, mas ainda quer aproveitar o clima do Halloween, há opções em bairros mais afastados dos parques, onde a decoração é mais sutil, mas ainda assim encantadora”, explica.

Dourado acrescenta que o Halloween é um ótimo período para testar a vida em Orlando, especialmente para aqueles que estão considerando uma mudança definitiva para a cidade. “Alugar um imóvel durante essa temporada é uma excelente oportunidade de vivenciar o que a cidade tem de melhor, entender como é o cotidiano e, quem sabe, se apaixonar de vez por Orlando”, conclui

