LATAM Pass promove semana de promoções exclusivas para atrair novos assinantes para o seu clube de benefícios

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, dá início nesta segunda-feira (26/8) a uma semana de promoções exclusivas para assinantes de seu clube de benefícios, o Clube LATAM Pass. Até domingo (1/9), serão oferecidas mais de dez promoções tanto para novos assinantes quanto para os membros ativos. O Clube LATAM Pass, vale lembrar, é um produto contratado por assinatura mensal que dá acesso ao assinante a benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente em sua conta, a depender do plano escolhido.

A Clube Week dá seu pontapé inicial nestas promoções Latam Pass com uma campanha que concede acúmulo de até 195 mil pontos no programa para novas assinaturas efetuadas até domingo (1/9). Para a compra de pontos LATAM Pass, os assinantes do clube têm desconto de 68% em aquisições realizadas até quarta-feira (28/8). Upgrades ou trocas de plano efetuadas até domingo (30/8) terão 150% de bônus distribuídos em 3 meses sobre o valor de pontos do plano mensal. Já os assinantes do Clube que acumulam pontos nas instituições financeiras Itaú, Livelo, Esfera, Sicoob, Porto Seguro, Caixa Econômica Federal, BRB, Banrisul, Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon Card, CSU/Banpará, C6 Bank, BV, BIB, Sicredi e BB Empresas terão 30% de bônus em transferências realizadas ao LATAM Pass entre quarta-feira (28/8) e sábado (31/8).

Para quem quer viajar, a Decolar oferece até domingo (1/9) voo e hotel com até 30% de desconto, acúmulo de 1,5 ponto LATAM Pass e 1 ponto qualificável por dólar gasto, além do desconto adicional de R$ 250 com o cupom CLUBE250. Com a Booking, a reserva de hotel tem desconto de 15%, além de acúmulo de 12 pontos LATAM Pass e 6 pontos qualificáveis por dólar gasto até domingo (1/9). Por último, a Assist Card oferece 30% de desconto com o cupom CLUBELATAM na compra do seguro viagem Decolar até domingo (1/9), além do acúmulo de 8 pontos LATAM Pass e 6 pontos qualificáveis por dólar gasto. No Shopping LATAM Pass, as compras acima de R$ 1 mil realizadas até domingo (1/9) por assinantes do Clube serão bonificadas com 1 mil pontos adicionais. Também até esta data, as compras realizadas na Ponto Store darão acúmulo de 8 pontos LATAM Pass por real gasto, enquanto o Justo Supermercado oferecerá até 10 pontos por real gasto. Com a Amazon, as compras realizadas até quarta-feira (28/8) terão bônus de 5 pontos por real gasto nas categorias (1) “Notebooks e Desktops”, (2) “Ferramentas e Construção” e (3) “Beleza e Cuidados Pessoais, e 0,5 pontos por real gasto nas demais categorias. Para o resgate com pontos, todos os produtos do Shopping LATAM Pass estarão disponíveis com 20% de desconto para assinantes do Clube do dia 29/08 a 01/09.

