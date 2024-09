Resort no interior de São Paulo garante programação especial no Dia das Crianças - (crédito: Uai Turismo)

Entre os dias 11 e 13 de outubro, as famílias podem comemorar o Dia das Crianças com uma programação inesquecível no Blue Tree Thermas de Lins, resort com 2,8 mil m² de piscinas de águas termais, correntes, naturais e minerais, localizado no interior de São Paulo.

Ao longo dos três dias, a programação especial do resort está repleta de atividades e entretenimento com show circense com malabares e acrobacias, caça ao tesouro, gincanas aquáticas, piquenique, apresentação da Bubu e as corujinhas, tapetão maluco (trilha extensa que fica dentro da água e liga as pontas da piscina), oficina mini chef e festa das guloseimas com muitos doces.

“Essa data é uma celebração especial da infância e das crianças. Queremos que o Blue Tree Thermas de Lins seja o palco de momentos mágicos de afeto, abraços e gargalhadas, que serão eternizados nas fotos e nos corações da família”, comenta Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels.

Ele lembra que foram criadas muitas facilidades para as crianças curtirem um verdadeiro “reino encantado”, com o salão de jogos, toboáguas, kids club, Baby Blue (um espaço voltado para bebês e crianças de até quatro anos), brinquedoteca, tirolesa, pedalinhos, arvorismo e o bar Submarino, que conta com um cardápio criativo capaz de despertar a curiosidade das crianças para provar sorvetes, milkshakes, pipocas, algodão doce, sucos e outras guloseimas.

O resort conta ainda com uma grande variedade de atrações para todas as idades, desde pesca, quadras esportivas, psita de cooper, bicicletas para locação, fitness center, spa com diferentes modalidades, o Bar Siciliano com drinques exclusivos e o serviço de babysitter para contratação.

A diária com pensão completa para duas pessoas e duas crianças de até 11 anos, sai a partir de R$ 1.755 (mais impostos) com pagamento em até 12x ou 5% de desconto no PIX.

Para conferir as novidades da unidade, acesse o site e acompanhe as redes sociais @bluetreethermasdelins e @bluetreehotels.

