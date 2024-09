CASACOR 2024 é ótima opção de passeio em Belo Horizonte e outras cidades do Brasil (Mariana Borges e Thaysa Godoy assinam a suíte e "Hotel Memorável" na CASACOR Minas 2024 (Foto: Uai Turismo))

CASACOR 2024 – No dia 8 de junho de 1987, o número 81 da rua Dinamarca, no Jardim Europa, em São Paulo, abriu as portas para o público da primeira CASACOR. Idealizada por Yolanda Figueiredo e Angélica Rueda, a mostra surgiu com o intuito de ser um evento social, cultural e benemérito. A edição de estreia reuniu 25 nomes da elite da decoração, arquitetura e paisagismo, e atraiu mais de 6 mil visitantes durante os 20 dias de exibição. Parte da renda arrecadada foi destinada para a Associação Obra do Berço, iniciando o compromisso social da marca. Desde então o evento se consolidou com um dos principais da arquitetura e decoração no Brasil.

O Uai Turismo visitou a CASACOR 2024 a convite da Puravida e Drogaria Araújo, que a partir de agora conta com os produtos saudáveis da Puravida em suas prateleiras. Para quem quer manter a saúde em dia, mesmo durante as viagens a lazer ou a trabalho, a Puravida possui em sua linha formatos menores ou em sachê, que facilitam em muito a vida do viajante. A CASACOR está acontecendo em Belo Horizonte no Espaço 356, no bairro Olhos D’água até o dia 15 de setembro.

Os sachês são uma ótima opção para quem quer manter a vida saudável durante as viagens (Foto: montagem Uai Turismo/ divulgação Pura Vida)

Hotelaria pode aproveitar as tendências da CASACOR 2024

Além de trazer inspirações para quem está construindo ou decorando a casa dos sonhos, o evento pode ser um grande aliado de empreendimentos hoteleiros, independentes ou de rede, pois apresenta projetos voltados para este segmento que está em constante necessidade de retrofit.

As edições da CASACOR Brasil e américas afora são excelentes opções de passeio, pois cada edição leva em consideração a cultura local. Portando designers, artistas e arquitetos lançam tendências que contam através da arquitetura e paisagismo a vida cotidiana. Afinal, historicamente, a arquitetura nos conta a história da humanidade.

Onde conferir a CASACOR 2024

Já está acontecendo em Belo Horizonte, Brasília e Ribeirão Preto. Final de agosto e setembro marcam as aberturas de Tocantins, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. E em outubro, Sergipe, Mato Grosso e Ceará.

