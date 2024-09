Decolar lança campanha de aniversário com descontos de até 60% (Promoção de aniversário da Decolar (Foto: Divulgação))

A Decolar oferece descontos de até 60% na campanha em comemoração ao seu aniversário de 25 anos. Até o dia 15 de setembro de 2024, os consumidores contam com ofertas em produtos e serviços de viagem no site e no aplicativo da companhia, além de pacotes com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Após esse período, as lojas físicas e o televendas seguirão com as promoções até o dia 30 de setembro.

“Além da tradicional campanha de desconto, este ano lançamos mais uma novidade para comemorar nosso aniversário, a Caça ao Cupom. Os viajantes deverão ficar atentos às dicas para encontrar os cupons secretos, que estarão localizados em banners no topo das páginas, espalhados pelo site e app da companhia”, diz Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar. “Essa foi uma maneira divertida de fortalecer ainda mais o nosso relacionamento e conexão com os clientes.”

LEIA TAMBÉM: Minas Gerais: terra do queijo, do torresmo… e dos vinhos!

Caça ao Cupom

Cupons Escondidos: Na Caça ao Cupom, o consumidor deverá ficar atento às dicas para descobrir os destinos onde estarão escondidos cerca de 600 cupons no site ou app, com descontos de 15%, 30%, 60% e 80%.

Decifre as dicas: Caso tenha encontrado as dicas, basta acessar o site ou app Decolar e buscar o cupom escondido pelo destino que decifrou. Navegue entre os produtos para encontrar o cupom antes de todo mundo.

Encontre o cupom: Basta correr e escolher a viagem. O cupom é válido para qualquer produto, serviço e destino (nacional e internacional). Depois é só aplicar o código do cupom na página de pagamento. Importante: os cupons são limitados.

Para mais informações, acesse o site.

LEIA TAMBÉM: Resort no interior de São Paulo garante programação especial no Dia das Crianças

Além da Caça ao Cupom, a Decolar também está com diversas ofertas em produtos e serviços ao longo da campanha de aniversário, que acontecerá até 15 de setembro de 2024. Confira algumas promoções:

Pacotes

Pacotes nacionais e internacionais com até 50% de desconto.

Recife (PE): de 18 a 23 de outubro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e cinco noites de hospedagem no Hotel Dan Inn Mar Piedade (com café da manhã), a partir de R$ 1.020 por pessoa.

Maceió (AL): de 6 a 11 de dezembro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e cinco noites de hospedagem no Ritz Suites Home Service (com café da manhã), a partir de R$ 1.296 por pessoa.

Imbassaí (BA): de 2 a 7 de outubro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e cinco noites de hospedagem no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa (all inclusive), a partir de R$ 2.448 por pessoa.

Buenos Aires (AR): de 24 a 29 de novembro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e cinco noites de hospedagem no Ker San Telmo Hotel (com café da manhã), a partir de R$ 1.819 por pessoa.

Santiago (CL): de 18 a 23 de dezembro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e cinco noites de hospedagem no Icon Hotel (com café da manhã), a partir de R$ 1.867 por pessoa.

Punta Cana (DO): de 29 de novembro a 6 de dezembro, incluindo passagem aérea (ida e volta) e sete noites de hospedagem no Riu República Adults Only (all inclusive), a partir de R$ R$ 2.340 por pessoa.

Cupons de Desconto

20% off na compra de pacote com hospedagem nos hotéis do Grupo Wish, utilizando o cupom ANIVER20WISH.

15% off na compra de pacotes para Santiago, com voo da Sky Airlines, com o cupom ANIVER15SANTIAGO.

15% off para compra de pacote para Imbassaí com hospedagem em qualquer resort da rede Palladium, com o cupom FESTA15PALLADIUM.

10% off para compra de pacote para o Rio de Janeiro com o cupom ANIVER10RIO.

LEIA TAMBÉM: Festival Sabores de Cabo Frio começa nesta sexta-feira (06)

Passagens Aéreas

Passagem aérea para Belo Horizonte (MG) pela companhia Gol, com saída de São Paulo dia 08/11 e volta 12/11, a partir de R$ 264, em até 6x sem juros.

Passagem aérea para o Rio de Janeiro (RJ) pela companhia Latam, com saída de São Paulo dia 13/11 e volta 18/11, a partir de R$ 324, em até 6x sem juros.

Passagem aérea para Santiago (CL) pela companhia Sky, com saída de São Paulo dia 02/11 e volta 09/11, a partir de R$ 576, em até 6x sem juros.

Passagem aérea para Mendoza (AR) pela companhia Sky, com saída de São Paulo dia 02/12 e volta 11/12, a partir de R$ 1.122, em até 6x sem juros.

Hotéis

Hospedagem no hotel Meliá Ibirapuera São Paulo, com café da manhã, com diária a partir de R$ 154 por pessoa

Hospedagem no hotel Golden Park Rio de Janeiro Aeroporto, com café da manhã, com diária a partir de R$ 168 por pessoa.

Hospedagem no hotel Nacional Inn Campos do Jordão, com café da manhã, com diária a partir de R$ 214.

Ingressos

Ingressos para quatro dias (ou mais) no Walt Disney World Resort em Orlando, a partir de R$ 2.483 por pessoa.

Ingresso Universal 3 Park Explorer, a partir de R$1.993 por pessoa.

LEIA TAMBÉM: Primavera em Trancoso: relaxamento e conexão com a natureza na época mais florida do ano

Condições especiais de pagamento

Na compra de pacotes, os clientes podem parcelar em até 12 vezes sem juros.

Na compra de pacote nacional ou internacional, pagando com cartão Decolar Santander Visa os clientes ganham até 50% de desconto. Para pagamento com outros cartões de bandeira Visa, os clientes têm até 20% off.

Na compra de Circuitos, os clientes podem pagar em até 18 vezes sem juros com os cartões do Banco Itaú.

Na compra de hospedagens, os clientes contam com mais de 10% off no pagamento por pix.

As condições especiais são válidas para compras no site ou no aplicativo, disponível gratuitamente via Apple Store ou Google Play. Todas as ofertas estão sujeitas a alterações de disponibilidade e valores.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo