5 motivos para visitar Campos do Jordão antes de acabar o inverno

Quem pensa que Campos do Jordão é apenas um destino para as férias de julho está enganado. A cidade, que já é conhecida por seu charme durante todo o ano, se destaca ainda mais na reta final do inverno, oferecendo experiências que vão muito além das baixas temperaturas. E essa popularidade não é por acaso: uma pesquisa da Decolar apontou Campos do Jordão como um dos 10 destinos nacionais mais procurados para viagens no segundo semestre de 2024. Isso só comprova que a cidade continua sendo um lugar desejado por turistas, especialmente por aqueles que querem aproveitar o frio com estilo e conforto. E olha que temperatura baixa não falta, nem mesmo quando durante o dia os termômetros sobem! Se você ainda não visitou Campos neste inverno, aqui estão cinco motivos que tornam essa visita imperdível.

Curtir o frio com casaco, touca, cachecol e lareira

Campos do Jordão é o lugar perfeito para sentir o inverno em sua essência. Mesmo em um ano de La Niña, quando o frio não foi tão intenso em muitas regiões do país, a cidade registrou temperaturas baixíssimas, chegando a -3,7 C na madrugada de 27 de agosto. Há sempre oportunidades para usar roupas, sapatos e acessórios de frio. Além disso, os dias claros e ensolarados do inverno embelezam ainda mais os cenários, ideais para fotos no teleférico do Parque Capivari ou no mirante do Museu Felícia Leirner, onde o pôr do sol é simplesmente deslumbrante.

Contato com a natureza

A natureza é parte essencial do encanto de Campos do Jordão. Mesmo na região mais badalada da cidade, os visitantes encontram cenários emoldurados por áreas verdes. O Parque da Lagoinha, com suas atividades educativas e ambientais, é um ótimo exemplo. O Parque Estadual, mais conhecido como Horto Florestal, é o endereço ideal para a observação de pássaros. Outros parques, como o Capivari, Tarundu, Amantikir e da Cerejeira, oferecem inúmeras opções de lazer, como passeios de bicicleta, sempre em contato direto com a natureza. São paradas obrigatórias para respirar ar puro e aproveitar momentos de lazer.

Lugares convidativos para tomar vinho

Campos do Jordão é o destino certo para quem aprecia um bom vinho. Seja em um ambiente romântico para casais ou em uma reunião de amigos e familiares, a cidade possui hotéis e restaurantes com adegas invejáveis. A adega do Hotel Boutique Quebra-Noz, por exemplo, conta com mais de 300 rótulos de diferentes partes do mundo. O Restaurante Vila Chã, homenageado com o Grande Prêmio de Excelência do Prêmio Melhores do Ano 2023 da Revista Prazeres da Mesa, também é uma excelente escolha, com quase 390 rótulos de vinhos, muitos deles de importação exclusiva. Vale também fazer uma visita aos restaurantes do Hotel Toriba, conhecidos pela diferenciada carta de vinhos.

Atrações culturais encantadoras

Mesmo após o término do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, que em julho agitou a cidade com belas apresentações de música clássica, as atrações culturais continuam em alta na cidade. O Museu Felícia Leirner oferece uma programação diversificada, como o projeto “Família no Museu”, com atividades para todas as idades, e o “Domingo Musical”, com entrada gratuita. A Casa do Lajeado, com exposições de artistas locais, e o Museu Casa da Xilogravura, com mais de 8 mil obras de artistas brasileiros e estrangeiros, também são visitas obrigatórias para quem aprecia arte e cultura.

Boa gastronomia para todos os gostos e bolsos

O inverno é a melhor estação para aproveitar a rica gastronomia de Campos do Jordão. A cidade é conhecida por sua truticultura, que se associa ao turismo e à economia local, oferecendo pratos deliciosos em diversos restaurantes. Além dos fondues e caldos tradicionais da estação, os chocolates de alta qualidade merecem paradas estratégicas. Entre os endereços para quem ama a iguaria estão as lojas do Cacau de Campos e do Bruno Alves Chocolatier.. Não deixe de experimentar também as delícias que fazem muito sucesso, como o strudel da Struderia Café da Elaine, e as geleias artesanais do Mosteiro de São João.. Sabores que aquecem o coração e garantem deliciosas memórias afetivas

Rafael Marcandali, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, destaca o compromisso da cidade em oferecer uma experiência completa aos turistas. “Campos do Jordão sempre foi sinônimo de charme e elegância, mas o que torna a cidade ainda mais especial é a capacidade de se reinventar e oferecer novidades a cada temporada. Nosso objetivo no Consórcio Aproveite Campos do Jordão é justamente fortalecer esse potencial, garantindo que, em qualquer época do ano, o visitante encontre atrativos únicos e inesquecíveis, mas que, sobretudo no inverno, os turistas possam sentir que cada minuto na cidade mais alta do Brasil vale a pena”.

