Bar no Edifício Central une o melhor da cultura de botecos da Espanha e de Minas Gerais (La Bocaderia Central: bar com um gostinho espanhol, mas de alma bem mineira. (Foto: Uai Turismo))

Tem coisas que todo mundo sabe: o belorizontino adora um bar, uma galeria e uma varanda. Se tudo isso é junto num só lugar, aí ele adora mais ainda. O Edifício Central tem se tornado o novo point da capital mineira, ainda com uma pequena gama de bares, mas um potencial gigantesco. Ao lado da Praça da Estação e aos pés da Sapucaí, o edifício proporciona aos empreendimentos que o têm escolhido para fazer morada uma localização privilegiada. Mas não pense que isso torna o Edifício Central um “mais do mesmo”, porque é justamente nas suas novas propostas que ele se destaca. Uma de suas novidades é o La Bocaderia Central: bar com um gostinho espanhol, mas de alma bem mineira.

A história do La Bocaderia Central começa em 2019, em uma viagem dos proprietários Lucas Duarte e Felipe Silva à Barcelona. Por lá eles conheceram a cultura dos “botecos” da Espanha, que tem seu foco nos pinchos, petisco servido em um pequeno pedaço de pão sobreposto por um “recheio”. Assim como nos mais tradicionais botecos de Minas Gerais, os pinchos também ficam em estufas e são consumidos como tira-gosto para acompanhar a bebida. Lucas e Felipe, como bons mineiros, resolveram inovar a cultura boêmia de Belo Horizonte, mas não apenas importando a ideia e sim criando um verdadeiro casamento entre o petisco espanhol e a culinária mineira.

Pinchos dos combos “Mineirim” e “Indeciso” (Foto: Uai Turismo)

A escolha pelo Edifício Central não foi atoa. Os proprietários desejavam construir o bar em um ambiente que permitisse ao cliente explorar também outros locais, em que fosse possível se movimentar tranquilamente entre um bar e outro. Ao conhecer o La Bocaderia, não se acanhe em querer conhecer também outros bares da galeria. Mas para os que apreciam poder sentar numa mesa e ali permanecer, o bar soube construir seu espaço. O La Bocaderia está localizado no primeiro andar do Edifício Central, com uma vista privilegiada para a praça da estação. O bar conta com uma área interna grande, preparada para receber grupos, e com um ótimo espaço na varanda, que pode ser utilizado para passear pelo edifício ou se sentar, apreciar a vista e se deliciar com a culinária do local.

Conexão foi a palavra-chave para construir o La Bocaderia Central. Com a ideia de transparecer a cara do Centro de Belo Horizonte, que é construído de uma fusão entre o industrial e o artístico, o bar resolveu trazer mais um casamento para seu espaço. Nas paredes é possível o trabalho de dois artistas com estilos diferentes, mas que funcionam harmoniosamente nesse espaço criado para celebrar a conexão, seja de cozinhas, estilos e artes. De um lado está Highraff, paulista com estilo que mistura elementos do grafite, arte pop e surrealismo e do outro Thiago Alvim, mineiro que utiliza dos estímulos para criar fragmentos de suas expressões.

Espaço La Bocaderia Central, com artes de Thiago Alvim e Highraff (Foto: Uai Turismo)

Mas a arte não está só nas paredes do La Bocaderia, que criou na entrada do seu espaço uma pequena galeria, que já está indo para sua segunda exposição no início de setembro. E como forma de valorizar a conexão do cliente com a arte, houve uma programação especial para o lançamento da exposição, que durou três dias, e durante todo o evento, quem passou pela galeria pôde deixar seu traço em uma grande tela branca. A proposta será adotada em todas as exposições.

Exposição ‘Di$topia Brazil’, do artista Auíri Brasileiro (Foto: Uai Turismo)

A música também tem a sua marca no La Bocaderia Central. O bar, que não abre aos domingos, se transforma nas sextas e nos sábados com propostas diferentes. Durante as sextas-feiras, o La Bocaderia investe em discotecagem, com a presença de DJS e músicas mais “mecânicas”, enquanto nos sábados o espaço se prepara para receber bandas de samba e pagode.

Mas não dá para negar, a gastronomia é o ponto forte da casa. O cardápio, criado voltado para a “petiscagem”, tem nas suas grandes atrações as tapas e os pinchos. Contudo, mesmo servindo versões tradicionais, as especialidades são os que foram amineirados. “O nosso cardápio tem algumas coisas que são tradicionais mesmo, algumas que fazem essa mescla e algumas coisas que não fazem nem a mescla, é 100% mineiro em cima de um pão. É um pincho, o modo como ele é servido, como é montado, é baseado na culinária espanhola, mas ele traz a alma mineira. Tem um que nós chamamos de zoiudim, que é feito de linguiça fininha apimentada com ovo de codorna”, afirma Felipe. A carta de drinks também é um espetáculo à parte, repleta de criações autorais, proporcionando uma surpresa atrás da outra.

Drinks autorais e pinchos do combo “Mineirim” no La Bocaderia Central (Foto: Uai Turismo)

A variedade de pinchos no cardápio é para todos os gostos. De ingredientes completamente mineiros, com recheios como como linguiça e pernil, a frutos do mar como camarão e salmão. O bar ainda ajuda aos que não sabem por onde começar e querem experimentar mais de um sabor, criando combos que facilitam a pedida, sendo um apenas com sabores mineiros, outro apenas com frutos do mar e um para os indecisos que querem provar o melhor dos dois mundos.

