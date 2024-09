“Entender as regiões de Minas e atrair voos para o estado é parte da estratégia”, diz Leandro Andrade, Diretor da Invest Minas (Minas hoje tem um olhar de negócios para o setor do turismo (Foto: Uai Turismo))

Leandro Andrade, Diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, foi o convidado deste episódio do podcast Uai Turismo. Leandro é graduado em administração de empresas, com MBA em gestão de negócios pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gerenciamento de projetos pela UC Berkeley – California e possui um extenso currículo. No podcast ele explicou como é a atuação da Invest Minas e quais são seus objetivos para o estado.

Andrade reforçou a importância das parcerias que vem sendo construídas para o desenvolvimento de Minas Gerais e detalhou como o turismo é articulado como um importante setor econômico no estado. Falou ainda sobre a chegada do grupo Vila Galé no estado, os voos internacionais e a plataforma Invest Minas Tur, que facilita a vida de quem quer investir e fazer negócios em turismo em Minas Gerais. Ele ressaltou que a atuação da agência de atração de investimentos para o estado (antigo INDI – Instituto de Desenvolvimento Integrado de MG), atua como todos os tamanhos de negócios no estado, entendendo principalmente que a cadeia do turismo é movimentada essencialmente pelos pequenos e médios investidores.

No bate-papo, Leandro Andrade ainda reforçou a importância de se entender e ter um olhar específico para as regiões de Minas, afinal são 853 municípios com realidades culturais e econômicas diversas. Confira o episódio completo:

