Halloween Harvest estreia amanhã (7) no Busch Gardens Tampa Bay com diversão familiar temática em todo o parque (Halloween Harvest no Busch Gardens Tampa Bay (Foto: Divulgação))

Durante o outono americano, os visitantes do Busch Gardens Tampa Bay poderão criar memórias inesquecíveis no mais novo evento para as famílias, Halloween Harvest. O evento contará com atividades divertidas para todas as idades, incluindo a Kandy’s Sweetacular Celebration no Festival Walkway, onde todos podem entrar em um mundo de encantamento e diversão de Halloween não tão assustadora.

“O Halloween Harvest traz a essência do outono diretamente para Tampa Bay”, disse Stewart Clark, Presidente do Busch Gardens Tampa Bay. “O parque está decorado com as cores da estação e o evento está repleto de atividades e experiências emocionantes, sendo a oportunidade perfeita para as famílias se divertirem juntas”.

O novo evento foi inspirado por algumas das atividades de Halloween mais adoradas e está incluído no ingresso regular do parque. Este ano, os visitantes podem aproveitar experiências deliciosamente assustadoras em datas selecionadas, incluindo:

Trick-or-Treating

Entre no espírito de Halloween com estações de “doces ou travessuras”, onde ao adquirir uma sacola reutilizável, todos podem recolher gostosuras pelo caminho.

Desfile de fantasias

As crianças podem participar de um desfile de fantasias, onde todas podem brilhar como uma verdadeira estrela de Halloween. O uso de fantasias não é permitido para crianças maiores de 13 anos.

Caça ao tesouro de Jack-O-Lantern

Participe da Caça ao Tesouro de Jack-O-Lantern na Kandy’s Sweetacular Celebration e embarque em uma aventura divertida para encontrar abóboras escondidas ao longo do percurso.

Festa dançante Taffy Twist’s Black Cat

Entre no espírito de Halloween nesta festa animada onde batidas e movimentos de dança transformam cada passo em um momento fantasmagórico para toda a família!

Spooky Kooky Science

O Professor Pufflemintz é imprevisível, tudo é possível nesta aula divertida de ciências.

Hora da história

Ao lado de uma plantação de abóboras e de um caldeirão borbulhante, os visitantes podem se juntar à Kandy, a jovem bruxinha em treinamento, para uma leitura mágica.

Halloween no Sesame Street Safari of Fun

Aproveite ainda mais a diversão com seus amigos favoritos da Sesame Street vestidos com suas fantasias, um show temático de Halloween, festa de dança, contação de histórias, caça ao tesouro temática de morcegos e oportunidades festivas de fotos.

Locais para fotos

Descubra encantadores locais para tirar fotos ao redor do parque que oferecem cenários perfeitos para capturar suas memórias preferidas desta época.

