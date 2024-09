Embratur apresenta novo portal e estratégia de relacionamento com trade ((Foto: divulgação))

A Embratur apresentou, esta semana, o novo portal da Embratur e a nova estratégia de relações públicas, que inclui newsletter e canais de Whatsapp e Telegram para manter contato estreito e diário com o trade turístico brasileiro. A intenção é formar uma “Comunidade Embratur” com os setores público e privado dos mais variados destinos brasileiros.

A proposta é a de que os diferentes atores do turismo no Brasil encontrem nas ferramentas disponibilizadas pela Embratur um espaço de diálogo e troca de informações, por meio de webinares com equipe e parceiros, insights de inteligência e prestação de contas, além de e-books temáticos e e-mails marketing, com conteúdos de relevância, chamadas para editais e envio personalizado ao perfil do usuário.

A Comunidade Embratur também será utilizada para distribuir informação estratégica de inteligência de dados e de planejamento da Agência, garantindo atuação mais coordenada do trade que atua com turismo internacional.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, convida os gestores públicos e da iniciativa privada, trabalhadores, estudantes e pesquisadores do turismo a se inscreverem no portal da Embratur para fazer parte da comunidade, e participar dessa jornada.

“Desde o início da nossa gestão, temos investido em promover olhar diferente sobre o papel do turismo no desenvolvimento do Brasil, e do Brasil no turismo internacional. Criamos um ambiente de bastante confiança com o trade de todas as regiões do país, porque eles hoje encontram na Embratur uma equipe muito técnica e acessível. Agora, vamos trazer para perto também as milhares de pessoas que atuam no turismo e hoje não acessam diretamente as ferramentas da Embratur, que não estão em nosso relacionamento direto”, explicou Freixo.

Novo portal Embratur

Interativo e com grande quantidade de ferramentas disponíveis, o novo site da Embratur é feito para os profissionais do turismo e interessados no tema. O usuário tem acesso a painel de dados, relatórios por mercado, dicas de sustentabilidade, sistema de inscrição em eventos internacionais, entre outros painéis que servirão de subsídios para diferenciar a atuação dos membros do trade turístico do Brasil nos mercados internacionais.

A Agência já vem trabalhando desde o início da gestão, em janeiro de 2023, para estreitar os laços com o trade turístico. Em 2024, já realizou 15 webinars de mercados estratégicos, com informações para orientar o investidor público e privado dos destinos que recebem turistas estrangeiros. Também promoveu uma série de workshops em parceria com o Sebrae para qualificação do trade nacional, e participa de forma ativa em fóruns do Conselho Nacional de Turismo, Anseditur, Fornatur e outros.

