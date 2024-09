Visit USA 2024 em Belo Horizonte (Encerramento do Visit USA em Belo Horizonte no Ibis Hotel Liberdade (Foto: Uai Turismo))

Nesta quinta-feira (29) a capital mineira recebeu pela primeira vez o Visit USA 2024, na Câmara dos Dirigentes Lojistas. O Visit USA é considerado o principal evento de promoção do turismo dos Estados Unidos no Brasil, reunindo destinos turísticos, atrações, operadoras e agentes de viagem para uma agenda pautada no fomento de novas conexões e negócios. A realização do evento em Belo Horizonte é estratégico, uma vez que, de acordo com Emanuelle de Nadal, Especialista Comercial para Turismo no Departamento de Comércio dos EUA no Brasil, a cidade está entre os três principais mercados do Brasil para os Estados Unidos.

O evento contou com 26 expositores e uma programação extensa com painéis, seminários e workshop com objetivo de apresentar e capacitar os profissionais para o que os EUA tem de melhor.

Evento de encerramento do Visit USA

O Visit USA 2024 se despediu da capital mineira em evento realizado em casarão histórico de Belo Horizonte, que hoje abriga o Ibis Liberdade.

Nathan Traurig, Consul Comercial para Turismo dos EUA, ressaltou o grande número de brasileiros que visitam o Brasil, que chegou a 1,6 milhão em 2023 e se despediu com entusiasmo, acreditando que em 2024 esse número chegará aos 2 milhões.

