Gramado: 1° dia de Connection Experience mostra a conexão entre turismo e produtos de origem

Connection Experience – O evento que está acontecendo em Gramado, no Rio Grande do Sul, esta semana, teve em sua manhã de conteúdos apresentações de destinos que possuem produtos de origem e destinos turísticos que entendem a importância dos pequenos produtores e da humanização da experiência turística.

Hulda Oliveira Giesbrecht, Coordenadora de Negócios de Base tecnológica do Sebrae Nacional explicou que a importância das indicações geográficas ficam alocadas na área de inovação do Sebrae e que entende a Indicação Geográfica como um ativo de propriedade intelectual pois acessa mercados de forma competitiva. Neste sentido, o Sebrae oferece a plataforma Sebrae Origens, que tem o objetivo de transformar os pequenos negócios da agricultura familiar.

Já Higor Freitas, Gerente Executivo da Associação de Produtores de Queijo da Canastra (Aprocan), apresentou o processo histórico do queijo na região da Serra da Canastra. O trabalho de reconhecimento do queijo e da profissionalização do processo produtivo foi uma alternativa para minimizar o êxodo rural na região. A cidade de São Roque, por exemplo, chegou a ter uma redução de aproximadamente 40% da população entre a década de 60 e a década de 90. Esse investimento e estudo no produto de origem queijo da Serra da Canastra, culminou na fundação de uma Associação de produtores em 2005, a Aprocan, no reconhecimento como patrimônio pelo IPHAN pelo seu modo de produção, no lançamento e registro da marca e daí os prêmios e medalhas já conhecidos e reconhecidos do grande público. Com produção não tão grande, Higor entende que o queijo não é apenas um commoditie da região e precisa ser trabalhado também como valor agregado, e é aí que entra o turismo.

A manhã de conteúdos ainda contou com palestras de Rogério Ruschel, publicitário, Professor Universitário, escritor e especialista em marketing e comunicação, Giovana Ulian, Engenheira Civil e doutora em urbanismo, CEO da Biossplena Regeneração Urbana; Bernardo Ibargoyen, Empreendedor, Fundador da PMPRS – Plataforma que valoriza produtores com escala limitada de alta qualidade, Idealizador do Projeto Produtores Gaúchos Unidos RS e Marcos Livi, Graduado em Gastronomia pela renomada Castelli, é formado Chef de Cozinha pelo Senac, levou a cultura gaúcha para São Paulo, com o Veríssimo, Quintana, Brique, Napoli, Central e FFBurguer. Na sua cidade natal, São Francisco de Paula – Serra Gaúcha, revitalizou um dos mais antigos hotéis da Região – o Parador Hampel, onde proporciona uma “viagem gastronômica” através do Restaurante Ana Terra e do icônico A Ferro e Fogo, onde a brasa é usada com ciência para preparar sabores incríveis.

A cerimônia de abertura aconteceu na noite desta quarta-feira (28) no Palácio dos Festivais, em Gramado e contou com diversas autoridades da agricultura, do turismo e do empreendedorismo, mostrando a importância da união desses setores.

Eduardo Zorzanello, CEO do evento, celebrou o aumento da participação de produtores este ano (em 2023 foram 27 IGs presentes e agora serão 51) e ressaltou a importância do tema.

“A gente passou a ficar apaixonado por tudo o que o tema representa, por tudo o que impacta, por tudo o que transforma. As IGs transformam vidas, transformam comunidades. Quando falamos sobre IGs é falar sobre arte, é falar sobre cultura, é falar sobre saberes, o fazer humano. Essa mistura entre os elementos naturais e a mão humana, que é algo único. Então nós hoje estamos muito, podem ter certeza disso, muito felizes em estarmos lidando com um evento completo, único, e que realmente tem um potencial gigantesco de crescimento”, celebrou.

A realização do evento, que se dá em um ano de dificuldades para todo o estado após as enchentes de maio no Rio Grande do Sul, foi celebrada como um ato de resistência e otimismo.“Nós nunca desistimos, não é verdade? Essa palavra não existe. A gente não desiste. A gente tem força. A gente é resiliente. O nosso olhar é sempre pro futuro. E aqui, hoje, a partir de hoje, no coração de Gramado, estamos unindo o Brasil de ponta a ponta”, disse Marta Rossi, CEO do evento, que é um dos primeiros eventos do setor a ser realizado depois da tragédia climática.

O Secretário de Turismo Gramado, Ricardo Bertolucci reforçou que a “Rossi e Zorzanelo teve todos os motivos para desistir e recuar, mas não desistiram”, sobre as chuvas que comprometeram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Ele ainda citou a importância do turismo para cidade, uma vez que 86% da economia de Gramado vem do turismo, no município de 40 mil habitantes.

Claudia Mara, secretária de turismo do estado do RS declarou que “os nossos saberes e fazeres são a nossa potência. O casamento do agro com o turismo é a transformação do setor e movimentação da economia no estado”.

