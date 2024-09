Hotel no litoral catarinense oferece experiência de café da manhã para não hóspedes (Café da manhã do hotel Villa d’Ozio, srvido em três passos, ao estilo "slow food". (Foto: Luciano Dias))

Seja para começar o dia na sua própria companhia, em família, ao lado de quem ama ou em uma viagem de negócios, o café da manhã é um dos momentos que conquista os brasileiros quando o assunto é lazer, viagem e turismo. Por isso, muitos estabelecimentos vêm apostando em proporcionar momentos além da refeição em si, mas em experiências aos visitantes, desde a decoração do ambiente, a forma em que é servido, os produtos e a qualidade.

Como exemplo, o Villa d’Ozio, no litoral catarinense, em frente à sofisticada Praia Brava, vem se tornando cada vez mais concorrido, já que o café da manhã é servido não apenas aos hóspedes, mas aos visitantes em geral, mediante reservas. O diferencial já começa pelo local que traz o estilo de uma elegante casa de praia com decoração aconchegante, móveis de assinatura, itens de decoração especiais da própria família de proprietários e temática europeia em razão dos colonizadores da região. “A experiência já começa pelo próprio ambiente, ou seja, as pessoas mergulham na cultura da região e trazem o aprendizado sobre nossa identidade. Além disso, como a proposta é ser uma casa de praia confortável e elegante para relaxar, servimos o café em 3 passos, ao estilo “slow food”. Dessa forma, é possível usufruir de uma variedade de produtos de forma calma e agradável, com atendimento personalizado e com duração de mais de uma hora e de frente para o mar”, explica o gerente do hotel, Gustavo Freitas.

E quando o assunto é experiência, o hotel investe na mais completa possível, integrando os visitantes aos costumes ao servir produtos frescos, caseiros e locais. “Grande parte dos produtos, dos pães aos bolos, são 100% autorais e feitos na cozinha do hotel sob a supervisão de nosso chef Duba, e servidos quentinhos aos clientes”, explica.

O primeiro passo do café da manhã consiste em uma salada de frutas, com seleção de diversas frutas da época, mamão papaya e acompanhamentos variados, entre eles mel e iogurte natural, além de uma granola especial preparada no local de modo artesanal, um dos acompanhamentos mais apreciados por hóspedes e visitantes do hotel. No segundo passo são servidos ovos com preparações a escolha do cliente, desde mexido até o poché e o tradicional omelete. Também são oferecidos pães de fermentação natural, como ciabatta, integral e pão branco, com frios coloniais selecionados, além de pão de queijo, croissant, geleia e manteiga. Para finalizar a refeição, são oferecidas opções de doces, como bolos de milho, laranja e cenoura, pastel de belém, brownie e Choux Cream. O estabelecimento também oferece opções veganas e a pessoas com restrições alimentares.

Para acompanhar todas as etapas, cafés gourmet, leites diversos além de chás e sucos variados.

A experiência, para quem não é hóspede, custa R$ 150,00 por pessoa. Aberto todos os dias, é servido das 8h às 11h, mediante reserva com pelo menos um dia de antecedência, no número (47) 99151-9850.

Para quem busca se hospedar, todas as opções do charmoso hotel de experiência têm café da manhã incluso. A estrutura conta com piscina aquecida, área para banhos de sol, bar, lounge, área de spa e fitness, bicicletas para uso exclusivo, garagem e pontos de carregamento para carros elétricos, além de apartamentos com mobiliário, roupas de cama e revestimentos de alto padrão, com vistas para o jardim, o mar ou opções com varanda e hidro. O local é pet friendly. O Villa d´Ozio está localizado na Avenida José Medeiros Viêira, 982, na Praia Brava de Itajaí. O horário de atendimento é de segunda-feira a domingo, 24h. Mais informações e reservas no WhatsApp (47) 99151-9850.

