Exumas: paraíso familiar nas Bahamas que já brilhou no cinema (Exumas se destaca como uma ilha ideal para famílias que buscam uma experiência de luxo elegante e confortável, através do conceito “Barefoot Luxury”. (Foto: Bahamas Ministry of Tourism, Investments and Aviation (BMOTIA)))

As Exumas, nas Bahamas, com suas águas cristalinas e paisagens paradisíacas, são conhecidas não só pela beleza natural, mas também como cenário de filmes icônicos de Hollywood. Tanto o Capitão Jack Sparrow, quanto o espião James Bond já deram o ar da graça no destino em cenas rodadas das franquias Piratas do Caribe e 007, respectivamente. Além de servir de palco para grandes produções, Exumas também se destaca como uma ilha ideal para famílias que buscam uma experiência de luxo elegante e confortável, através do conceito “Barefoot Luxury”.

Os visitantes podem desfrutar de um belo e envolvente cenário natural, combinado a serviços de extrema qualidade num ambiente calmo e relaxante, e que muitas vezes têm uma política de “calçados off” (daí do conceito barefoot, descalço na tradução), o que permite uma ligação mais direta com a natureza.

Um refúgio idílico a apenas 56 quilômetros ao sudeste de Nassau, a capital das Bahamas, oferece um paraíso inigualável no coração do arquipélago. Divididas em três áreas principais – Great Exuma, Little Exuma e Exuma Cays – as Exumas oferecem uma variedade de experiências para todos os perfis de viajantes. Desde as praias isoladas com águas em tons de azul-turquesa e safira, até a vibrante vida selvagem. Cada canto das Exumas promete uma aventura inesquecível!

Os visitantes podem explorar uma variedade de atividades, desde passeios de iate, vela, pesca e mergulho, até a exploração de cavernas subaquáticas e naufrágios históricos. Entre as atrações mais famosas estão os porquinhos nadadores de Big Major Cay, a caverna subaquática Thunderball Grotto, usada para filmar cenas dos filmes de James Bond, os históricos estromatólitos, macro fósseis mais antigos conhecidos na Terra, em Stocking Island e o imponente naufrágio The Austin Smith Wreck, popular entre os entusiastas do mergulho de todo o mundo por conta de uma enorme barreira de corais viva.

As Exumas possuem uma rica história que inclui fases como colônia de extração de sal, refúgio de piratas e produção de algodão. A ilha foi inicialmente colonizada pelos índios Lucayan e mais tarde pelos espanhóis no século XVI.

Talvez algo lhe chame atenção uma vez que esteja por lá: não há semáforos em Exumas. O que combina com o ritmo do destino. Outra curiosidade com relação à ilha é o fato de ser sede de diversas competições de vela, incluindo a prestigiada National Family Island Regatta.

Para complementar a experiência, as Exumas dispõem de uma série de acomodações luxuosas, como é o caso do Grand Isle Resort & Residences composto de tranquilas villas, lindamente projetadas, e que são uma ótima pedida para escapadas românticas ou férias em família.

O encantador Peace & Plenty Resort, localizado no coração de George Town, que oferece uma experiência autêntica das Bahamas com um deslumbrante panorama do Porto Elizabeth. Já o Staniel Cay Yacht Club é uma joia escondida em Exuma Cays, um refúgio perfeito em uma ilha privada, com 14 bangalôs intimistas e uma marina de serviço completo. Enquanto o Augusta Bay é um resort boutique à beira-mar, com suítes espaçosas e varandas privativas, ideal para quem busca luxo e elegância casual.

NOVIDADE

Em 2025, as Exumas ganhará seu primeiro resort all inclusive com a inauguração do Beaches Exuma. Operado pela renomada Sandals Resorts International, o empreendimento oferecerá uma experiência única para quem deseja explorar as belezas naturais da região. Com vilas e suítes interligadas, 12 restaurantes, além de um acampamento infantil e uma área de splash, o resort promete lazer e diversão para todas as idades. Os amantes de golfe também terão à disposição o campo Emerald Bay de 18 buracos, enquanto os que buscam relaxamento poderão desfrutar do luxuoso Red Lane SPA.

O projeto é resultado da transformação do antigo Sandals Emerald Bay, que encerrou suas atividades para dar lugar ao novo empreendimento familiar, reforçando a crescente popularidade de Exumas como destino turístico de luxo para todas as gerações.

Com sua beleza intocada e diversidade de experiências, a ilha é perfeita para quem busca uma combinação de aventura, relaxamento e luxo. O acesso pode ser feito através de passeios de barco, bem como através do Aeroporto Internacional de Exuma (GGT), o principal ponto de chegada e partida a ilha, facilitando o acesso a este paraíso tropical.

