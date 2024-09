Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina: um refúgio de bem-estar e conexão com a natureza (O hotel é mais que um destino de descanso; é um verdadeiro santuário de bem-estar e conexão com a natureza, rodeado pela Mata Atlântica. (Foto: Divulgação))

Localizado em Bragança Paulista, a apenas 110 km de São Paulo, o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, administrado pela Hotelaria Brasil, convida seus hóspedes a uma experiência única que combina o conforto da vida moderna com o charme da natureza e o rico legado histórico do Brasil. O hotel é mais que um destino de descanso; é um verdadeiro santuário de bem-estar e conexão com a natureza, rodeado pela Mata Atlântica.

Situado em uma fazenda colonial com mais de 100 hectares, o Hotel Fazenda Dona Carolina integra natureza e história com excelência em cada detalhe. Com acomodações luxuosas em harmonia com o meio ambiente, oferece uma série de atividades ao ar livre que revitalizam corpo e mente, além de uma gastronomia que valoriza os sabores regionais com um toque contemporâneo. O local é ideal para quem busca uma experiência exclusiva de conexão com a natureza e aprendizado sobre a história brasileira.

Fundado em 1872 por Dona Carolina e seu marido José Alves Cardoso, o hotel faz parte do cenário da antiga Fazenda Jaboticabal, uma das grandes produtoras de café e pioneira do movimento abolicionista no Brasil. Em 1993, os descendentes de Dona Carolina decidiram compartilhar a beleza natural e o valor histórico da propriedade, transformando-a em um hotel histórico, onde o conforto moderno encontra a preservação do patrimônio cultural.

O empreendimento oferece 98 apartamentos amplos, que combinam a elegância do estilo colonial com infraestrutura moderna, como ar-condicionado, frigobar, TV a cabo e Wi-Fi. Divididos nas categorias Luxo, Luxo Superior e Suíte Master, os quartos contam com banheiros de mármore, roupas de cama de algodão 330 fios e amenities da marca L’Occitane. A hospedagem inclui pensão completa (exceto bebidas alcoólicas e não alcoólicas).

Experiências exclusivas

O Hotel Dona Carolina oferece diversas experiências autênticas de fazenda, como o “Tour do Café”, que explora todo o processo da produção de café, desde a plantação até a xícara, e o “Tour da Cachaça”, que leva o hóspede da plantação à degustação de cachaça artesanal. Para uma imersão na história local, o “Tour Histórico” é conduzido por guias especializados que revelam o passado da fazenda.

Outras atividades incluem passeios de trator, cavalo e charrete, além de pônei para as crianças. Para os aventureiros, o hotel oferece arco e flecha, slackline, pescaria esportiva, caiaque, cavalgadas, trilhas ecológicas, tirolesa, arvorismo e parede de escalada, além de três lagos para diversas atividades ao ar livre.

Para proporcionar ainda momentos de diversão e relaxamento, o hotel conta com uma ampla estrutura de lazer, incluindo piscina climatizada, quadras esportivas, salão de jogos, playground e um redário para relaxar sob as árvores. O hotel também oferece um SPA com tratamentos de bem-estar, como massagens relaxantes e drenagem modeladora, além de um centro hípico para atividades de hipismo.

Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de experiências gastronômicas, com dois restaurantes, um bar à beira da piscina, um piano-bar no casarão da fazenda e uma cachaçaria. O hotel também dispõe de uma área completa para eventos empresariais e privativos, com capacidade para até 300 pessoas em auditório, além de salas de reuniões menores.

Compromisso com a Excelência

“A combinação de história, luxo, natureza e experiência cultural é uma fórmula de sucesso. Como um hotel boutique situado em uma fazenda histórica com mais de 100 anos de história, o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina proporciona uma experiência diferenciada que alia o charme colonial ao conforto moderno. Para a Hotelaria Brasil, esse tipo de propriedade diversifica o portfólio e reforça sua presença no segmento de hotéis históricos e de luxo, proporcionando aos hóspedes experiências que vão além da simples hospedagem. Este hotel serve como uma vitrine para a competência da empresa na gestão de empreendimentos que combinam história, luxo e turismo de experiência”, afirma Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil.

Philippe Patay, Diretor de Operações da Hotelaria Brasil, destaca que o Hotel Dona Carolina foi projetado com paixão e atenção aos detalhes: “Nosso objetivo sempre foi criar um espaço onde os hóspedes possam se desconectar da correria do dia a dia e se reconectar com a natureza, com o bem-estar e, acima de tudo, consigo mesmos. Oferecemos uma experiência diferenciada que combina luxo, sustentabilidade e hospitalidade de excelência. Queremos que cada hóspede leve consigo não apenas lembranças, mas sensações de renovação e plenitude.”

