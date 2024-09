Rede de hotéis no Rio de Janeiro oferece 30% de desconto na diária para o período do Rock In Rio - (crédito: Uai Turismo)

Rede de hotéis no Rio de Janeiro oferece 30% de desconto na diária para o período do Rock In Rio (Windsor Barra: reúne acomodações de luxo e vista para a orla, com duas piscinas (adulto e infantil) na cobertura. (Foto: Juliano Colodeti))

A cidade do Rio de Janeiro recebe este ano o maior festival de música e entretenimento do mundo, que completará 40 anos. O Rock in Rio acontecerá entre os dias 13 e 22 de setembro no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, região que está com média de ocupação hoteleira de 63% para o festival, segundo o último levantamento da HotéisRio. Aproveitando o entusiasmo para o grande evento, a Rede Windsor Hoteis anunciou uma condição especial de 30% de desconto em suas diárias em todas as unidades da Barra da Tijuca (Windsor Barra, Windsor Marapendi, Windsor Tower e Windsor Oceanico) e no Windsor California, em Copacabana. Os outros 10 hotéis da Rede, localizados na cidade, estão com 20% de desconto. A promoção é para reservas realizadas até o dia 10/09 para o período do festival.

Durante a realização do Rock In Rio, a Rede Windsor projeta um índice de 100% de ocupação em todas as unidades, já que isso aconteceu em anos anteriores e, até mesmo, nas unidades da Zona Sul e Centro. De acordo com dados da plataforma de hospedagem Booking.com, a procura pelo Rio de Janeiro cresceu 65% no fim de semana do evento, em comparação com o mesmo período do ano passado

“A Barra da Tijuca vem se tornando cada vez mais uma área de grande investimento. A Rede Windsor abraça essa ideia disponibilizando habitações confortáveis, modernas e com excelentes localizações. Estamos com uma grande expectativa em relação aos nossos hotéis, tendo em vista que é um evento muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e um período em que recebemos turistas de todo o mundo. Além do Rock in Rio, no segundo semestre, teremos momentos significativos, como G2O e Réveillon. É um momento promissor para o setor de Hotelaria e de Turismo. Podemos afirmar que a promoção tem sido bem recebida pelos futuros hóspedes, já que com isso, é a oportunidade deles se hospedarem em unidades reconhecidas pelo mercado com alto padrão de qualidade”, diz o gerente de Marketing, Vitor Almeida.

Além do desconto fornecido, o cliente conta com benefícios exclusivos para reservas efetuadas nos canais diretos, como o acúmulo de pontos Livelo e desconto no aluguel de carros na Movida.

Hotéis Windsor na Barra da Tijuca

Na Barra, a Rede Windsor conta com quatro hotéis: Windsor Barra, Windsor Oceanico, Windsor Tower e Windsor Marapendi. Próximos dos principais shoppings e de atividades ao ar livre, eles dispõem de piscinas, sauna, espaço fitness e exuberantes vistas para o mar. Para completar o serviço de excelência, os restaurantes possuem escolhas para todo o gosto, oferecendo experiências gastronômicas impecáveis sob o comando de experientes chefs.

Inaugurado em 2005, o hotel Windsor Barra foi a primeira unidade da Rede Windsor na região. Reúne acomodações de luxo e vista para a orla, com duas piscinas (adulto e infantil) na cobertura. Entre as atrações para os pequenos, a unidade oferece ainda gratuitamente cabaninha sustentável, sob disponibilidade, em apartamentos nas categorias Family, suítes master e executiva. A cabaninha é feita do tecido de colchas que estão fora de uso do enxoval da unidade. O material é transformado pelas costureiras do hotel, após passar por um rigoroso processo de higienização.

O restaurante localizado no térreo oferece, aos sábados, a tradicional feijoada brasileira, oferecida das 12h às 16h. O cliente, inclusive o não hóspede, tem à disposição um buffet completo e variado. Há ainda uma opção de feijoada vegana para as pessoas que não comem produtos de origem animal.

O Windsor Marapendi possui uma estrutura moderna, segura e conta com um atendimento diferenciado. É o destino ideal para viagens a lazer, com 487 apartamentos sofisticados e bem decorados, com vista privilegiada para a Praia da Barra e para as belas montanhas da região. O hotel é o primeiro da Rede Windsor na região a oferecer o serviço pet friendly. Os hóspedes são autorizados a levar um cão ou um gato de até 5kg por apartamento, mediante uma taxa adicional por dia. A unidade ainda oferece cobertor especial, potinhos para refeição e água, além de um tapete higiênico por dia.

Já o Windsor Oceanico, que fica a poucos metros da Praia da Barra, dispõe de infraestrutura completa e atendimento especial. Entre os diferenciais do hotel, está o ponto de abastecimento para carros elétricos, atendendo hóspedes e passantes. Possui conexões para atender a dois veículos simultaneamente, e o próprio cliente pode conectar o carro. Ao completar a carga, o usuário recebe um alerta de aviso.

Inaugurado em 2021, o Windsor Tower é o mais novo hotel da Rede na Barra. A unidade possui uma cobertura com vista 360 graus, o ambiente adequado para quem procura hospedagem com o melhor custo-benefício da região. A gastronomia também é um dos seus pontos altos. No térreo, está localizado o restaurante italiano Trattoria Alloro. À frente da cozinha, os chefs Fábio Andrade e o campeão de torneios de pizzas, Elixandre Lourenço Freitas. Segundo eles, os principais diferenciais da casa são as massas artesanais de produção própria e as pizzas de fermentação natural.

Mais informações sobre os hotéis da Rede Windsor acesse o site.

