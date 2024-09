Circuito das Grutas promove o lançamento da Rota Frango e Cachaça no sábado (21) (Rota Frango e Cachaça movimenta mais de 30 estabelecimentos entre restaurantes e destilarias (Foto: Divulgação Circuito das Grutas))

A Rota Frango e Cachaça do Circuito das Grutas conta com mais de 30 estabelecimentos entre restaurantes e destilarias distribuídos nas 15 cidades do território. Esta é uma rota gastronômica permanente que será lançada oficialmente no dia 21 de setembro e que está fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo e da gastronomia na região.

Idealizada pela Instância de Governança Regional (IGR) Grutas e abraçada pela Diretoria de Gastronomia do Senac Minas, a Rota Frango e Cachaça mostra como o frango é um elemento de valor histórico, cultural e gastronômico para este território tão especial que como diz o Chef Edson Puiati, coordenador de Gastronomia do Senac, “promove o encontro das minas e as gerais”. Cada estabelecimento gastronômico participa da Rota com um prato que tem o frango como ingrediente principal, seja o tradicional ensopado com seus diversos acompanhamentos, como hambúrguer, isca, bolinho, nugget, recheio de empada, torta ou pizza. E todos esses pratos foram deliciosamente harmonizados com bebidas das destilarias e alambiques da região.

Os estabelecimentos e também a cadeia local de turismo passaram por consultorias técnicas e treinamentos do Senac e receberam também um treinamento sobre Marketing Digital por meio do Programa Prepara Gastronomia do Sebrae. Para Rosa Tolentino da Fazenda Aroeiras, em Fortuna de Minas, “fazer parte da Rota Frango e Cachaça do Circuito das Grutas é uma satisfação imensa, estamos nos sentindo muito privilegiados. É uma oportunidade de crescimento e visibilidade única e queremos aproveitar ao máximo. Tivemos uma experiência incrível com o treinamento de marketing, todos da nossa equipe que participaram saíram satisfeitos e com a certeza de que adquiriram um conhecimento muito valioso”.

Claudineia Borges, da destilaria Lamas, em Matozinhos, avalia que “além de ser uma ocasião excelente para promover novos produtos/serviços ou testá-los, investigando diretamente o mercado, existe também a valorização do mercado e as tradições de Minas Gerais, foi muito acolhedor”. A Lamas está no mercado com amplo mix de produtos: whisky, gin, rum, cachaça, vodka, cerveja e chopp. Além de participar da Rota com seus produtos sendo utilizados nas harmonizações, também se tornou patrocinador: “Apoiar a indústria brasileira é um caminho forte para fortalecer nossa economia, e Senac e Sebrae juntamente com a Rota Frango e Cachaça, está nos dando essa oportunidade de apresentar o melhor de cada parceiro. É um investimento, que vai trazer resultados positivos importante e essencial que os empresários considerem as repercussões a longo prazo, tanto para a economia local quanto para a qualidade dos produtos oferecidos”.

Mapa da Rota Frango e Cachaça (Foto: Divulgação Circuito das Grutas)

Conheça os participantes

Destilaria Lamas

Cidade: Matozinhos

Participação: whisky, gin, rum, cachaça, vodka, cerveja e chopp

Instagram: casa.lamas | drinkland.lamas

Gran Arthurium

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Licor

Instagram: granarthurim

Segredos e Inconfidências

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Caipirinha Pronta

Instagram: segredoseinconfidencias

Cachaçaria do Norberto

Cidade: Cordisburgo

Participação: Cachaça

Instagram: não tem

Cachaçaria Vitorina

Cidade: Fortuna de Minas

Participação: Cachaça

Instagram: não tem

Destilaria Taverna de Minas

Cidade: Lagoa Santa

Participação: cachaça, gin, run, vodka e drinks prontos

Instagram: tavernademinas

Adelso Buffet

Cidade: Pedro Leopoldo

Participação: Tulipinha de Frango com Ketchup de Goiabada

Instagram: adelsobuffet

Cheiro da Terra

Cidade: Pedro Leopoldo

Participação: Caipirão com Quiabo

Instagram: restaurantecheirodaterra

Gruta do Baú

Cidade: Pedro Leopoldo

Participação: Nugget do Baú

Instagram: grutadobau

Quintal da Lapinha

Cidade: Lagoa Santa

Participação: Molho Pardo do Quintal

Instagram: quintaldalapinha

Boi Lourdes

Cidade: Lagoa Santa

Participação: Frango ao Catupiry com Essência de Pequi

Instagram: boilourdeslagoasanta

Estação Trem Bar

Cidade: Lagoa Santa

Participação: Tropeirão de Frango Flambado na Taverna

Instagram: trembaroficial

Velho Chico

Cidade: Lagoa Santa

Participação: Frango com Quiabo do Velho Chico

Instagram: restaurantevelho_chico

Restaurante Mãe Rainha

Cidade: Confins

Participação: Torta Cremosa da Rainha

Instagram: não tem

Fim de Tarde Pizzaria

Cidade: Confins

Participação: Pizza Frango Mineiro

Instagram: fimdetarde_pizzaria

Restaurante Nuthallento

Cidade: Matozinhos

Participação: Frango a Moda do Mercado

Instagram: nuthallento_mtz

Nativa Brasil

Cidade: Capim Branco

Participação: Frango a Moda Nativa

Instagram: nativabrasilbar

Tamagush Burger Bus

Cidade: Prudente de Morais

Participação: Trem de Frango com Cebola Caramelizada

Instagram: tamagushburguerbus

Restaurante Moinho

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Sabor Afetivo (Arroz com Frango)

Instagram: restaurante.Moinho

Churrascaria Três Marias

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Gastrô das Alterosas

Instagram: churrascariatresmarias7l

Morro Verde

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Caipira com Angu de Milho Verde a Moda

Instagram: restaurantemorroverde

Hotel Tulip Inn

Cidade: Sete Lagoas

Participação: Supremo de Frango recheado com Queijo Minas à Moda Rota do Frango

Instagram: tulipinn_setelagoas

Empadinha de Frango

Cidade: Cachoeira da Prata

Participação: Empadinha de Frango

Instagram: hosanamelo

Fazenda Aroeiras

Cidade: Fortuna de Minas

Participação: Frango à Moda da Dona Ilda

Instagram: fazendaaroeiras_oficial

Fazenda Manga Grande – Cozinha com Arte do Robinho

Cidade: Paraopeba

Participação: Frango Raiz da Vó Maria

Instagram: cozinhacomartedorobinho

Bito’s Pizzaria

Cidade: Caetanópolis

Participação: Pizza Ana de Bito

Instagram: bitospizzaria

Café da Esquina

Cidade: Caetanópolis

Participação: Tortinha de Frango

Instagram: cafe_da_esquina

Restaurante Sarapalha

Cidade: Cordisburgo

Participação: Bolinho Sarapalha

Instagram: restaurantesarapalha

Chero’s

Cidade: Cordisburgo

Participação: Tradicional Frango ao Molho Pardo

Instagram: restaurantecheros

Mineiro Bruto Restaurante

Cidade: Cordisburgo

Participação: Frango com Ora-Pro-Nóbis do Mineiro Bruto

Instagram: mineiro_bruto

Bar da Árvore

Cidade: Santana de Pirapama

Participação: Iscas de Frango de Santana Acebolado com Ora-Pro-Nóbis

Instagram: bardaarvore10

Rota 238

Cidade: Santana de Pirapama

Participação: Sobrecoxa desossada à Moda Santana

Instagram: rota238oficial

Lanchonete Jequitibá

Cidade: Jequitibá

Participação: Pastel Caipira à Moda Minas

Instagram: restaurantejequitibamg

Bodocão na Ilha

Cidade: Jequitibá

Participação: Bodofrango

Instagram: bodocaonailha | bodocao | offclaudin

