Roteiro luxuoso com direito a castelo neoclássico em Mendonza, na Argentina (No centro da Fazenda El Paraiso, propriedade mais antiga dos Arizu, se encontra um castelo em estilo neoclássico, construído em 1905, que impacta por sua beleza e elegância. (Foto: Divulgação))

Em torno de um castelo em Mendonza, na Argentina, testemunha de alguns dos mais importantes marcos do vinho no país, a Bodega Luigi Bosca abre as portas de sua Fazenda El Paraiso, trazendo experiências sensoriais que transportam os visitantes ao olimpo do vinho, da gastronomia, cultura e essência de Mendoza.

A fazenda da família Arizu – que fundou a Luigi Bosca em 1901 – abriu suas portas em 2022 e tornou-se uma das experiências mais inesquecíveis e únicas para quem visita Mendonza. No centro da Fazenda El Paraiso, propriedade mais antiga dos Arizu, se encontra um castelo em estilo neoclássico, construído em 1905, que impacta por sua beleza e elegância.

O local foi o lar da família, que tinha o desejo de unir o patrimônio emocional da marca e suas raízes a uma experiência inovadora para desfrutar o vinho. Assim nasceu um roteiro encantador, que oferece aos turistas experiências de luxo em um cenário deslumbrante.

A ligação dos Arizu com sua terra pautou a criação de uma verdadeira viagem sensorial ao paraíso na ‘Experiência Raízes’, que propõe aos visitantes um passeio pelos vinhedos com histórias do local e relatos da família narrados em áudio por membros do clã, enólogos e sommeliers da vinícola. Durante o percurso, são degustados vinhos icônicos da Luigi Bosca.

Experiência de luxo em um cenário deslumbrante (Foto: Divulgação)

A experiência termina com uma vivência personalizada, escolhida pelos turistas: um piquenique no melhor estilo campestre francês, um momento gastronômico ao ar livre entre videiras ou um encontro íntimo diante de uma fogueira.

Tour pelos vinhedos, almoço harmonizado com vista para os jardins e o castelo, e degustações exclusivas também integram o roteiro de enoturismo luxuoso da Fazenda El Paraiso.

A gastronomia do espaço é assinada pelo chef Pablo Del Río, cuja cozinha traz influências da culinária espanhola, italiana e criolla, priorizando e respeitando os ingredientes locais, trabalhados com intervenção mínima para que sejam apreciados em sua máxima pureza.

Vinhos Luigi Bosca

Ao finalizar as experiências, os turistas da Fazenda El Paraíso podem fazer uma imersão no portfólio da Luigi Bosca, que se encontra à mostra na varanda da entrada da casa, com um elegante piso em forma de xadrez branco e preto. Lá poderão descobrir todas as coleções de Luigi Bosca, passando por Insignia, De Sangre, Los Nobles e Paraíso, até as últimas novidades da coleção APUNTES, uma família de vinhos únicos em edição limitada.

Experiência em meio aos vinhedos (Foto: Divulgação)

Com mais de 120 anos de uma história marcada por uma visão vanguardista, a Luigi Bosca é um dos grandes nomes do vinho argentino e ocupa o pódio das principais vinícolas exportadoras de vinhos de luxo de Mendonza e da Argentina.

