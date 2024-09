“O brasileiro tem viajado mais para o exterior”, diz gestor de uma das maiores operadoras do Brasil ((Foto: Uai Turismo))

Neste episódio do podcast Uai Turismo, Isabella Ricci conversou com Woody Garcia que é Gestor de Produtos Internacionais da Schultz Operadora. Ele afirmou que “o brasileiro tem viajado mais para os exterior do que para destinos internacionais”. A informação corrobora com o anuário da Braztoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, que indica que dos embarques internacionais têm aumentado, mesmo com a alta do Dólar e Euro.

De acordo com a Braztoa, em 2023, o setor movimentou R$19,24 bilhões. Garcia, durante o podcast falou quais destinos os brasileiros mais procuram, tanto no Brasil quando no exterior, considerando diversas segmentações como sol e praia e destinos de turismo cultural.

Ele explicou ainda como funciona o mercado de agenciamento de viagens, desde o planejamento, operação até as vendas e o que o viajante deve levar em conta ao escolher uma agência de viagens. Além disso, ele refletiu sobre o porquê os brasileiros procuram tanto o exterior e falou sobre a oferta do turismo no Brasil e a importância da conectividade aérea.

Outro ponto abordado foi sobre como a necessidade do visto mexicano impactou nas viagens para Cancun, no Caribe, e por isso o nordeste tem sido um destino de praia relevante para os brasileiros. A operadora também trabalha com suporte na emissão de vistos destinos mundo afora, através da Schultz Vistos.

Confira o episódio completo:

Entenda mais sobre a Schultz Operadora e os destinos operados pela empresa aqui.

