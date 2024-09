Festival Tutano acontece neste final de semana em Curitiba (Foto: Divulgação)

A 5ª edição do Festival Tutano está chegando, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), sendo o final de semana dedicado ao festival e a segunda-feira ao fórum. O objetivo do evento é reunir entusiastas e profissionais da gastronomia com uma programação rica e diversificada para todas as idades.

A feira gastronômica do evento será um verdadeiro banquete para os sentidos, com cerca de 40 expositores de alimentos, bebidas, produtos e serviços de alta qualidade. Além disso, serão realizadas 28 aulas-show com chefs renomados e profissionais de destaque a fim de proporcionar uma experiência imersiva para os amantes da boa comida.

Os visitantes também poderão aproveitar a programação musical com bandas locais, com apresentações de MPB, surf music, jazz, pop e muito mais; e espaço kids com oficinas gastronômicas infantis que vão garantir a diversão das crianças e estimular o interesse pela culinária desde cedo.

Fórum Tutano

Festival Tutano 2023 (Foto: @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Circuito das Grutas promove o lançamento da Rota Frango e Cachaça no sábado (21)

A novidade deste ano é a separação do Festival e do Fórum Tutano, com o Fórum acontecendo no dia 23 de setembro (segunda-feira). Este dia será dedicado a palestras, painéis de debate, mentorias de negócios, networking e um happy hour exclusivo. A mudança visa criar uma experiência mais focada e proveitosa para os profissionais da área gastronômica e empreendedores do setor.

“O Festival é uma grande festa para todos que amam gastronomia, enquanto o Fórum é um espaço de troca de conhecimento e networking para aqueles que fazem a gastronomia acontecer. Queremos que ambos os eventos tenham a sua própria identidade e ofereçam experiências únicas”, explica Beto Madalosso, idealizador do evento.

Entre os palestrantes, estão nomes de destaque como Marcos Livi, do Grupo Bah, que inclui hotel na serra gaúcha e mais cinco operações de restaurantes em São Paulo; João Diamante, do projeto Diamantes na Cozinha; Manu Buffara, chef do restaurante Manu, eleita melhor chef da América Latina; Ricardo Moreno, do The Summer Hunter; e Murilo Padilha, do The Coffee. Além das palestras, o Fórum vai oferecer sessões gratuitas de mentoria com consultores do Sebrae sobre os temas: gestão eficiente, recursos humanos, e comunicação e marketing.

Confira a programação completa do Fórum e aulas-show do Festival aqui.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo