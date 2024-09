Aconteceu ontem o 6º fórum nacional da hotelaria – A Era da Experiência (Mailson de Nobrega, consultor hoteleiro e palestrante no 6º Fórum Nacional da Hotelaria (Foto: Maarten Van Sluys) )

Ontem, dia 16 de setembro entre às 9h e 18h, aconteceu o ansiosamente esperado fórum anual, organizado pelo FOHB – FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL cujo tema desta edição: “A Era da Experiência”.

Evento que a cada ano se torna mais importante e requisitado pelos principais hoteleiros, tanto os já associados à entidade, como todas as demais redes e até mesmo hoteleiros independentes em busca de atualização, congraçamento e muito network. No evento foram apresentadas as perspectivas da economia brasileira, aspectos da reforma tributária em discussão no congresso, o panorama da hotelaria para os próximos 2 anos, uma visão sobre a inserção da I.A (Inteligência Artificial) na hotelaria, possíveis novas práticas para geração de receitas e no final da interessantíssima programação, um bem-humorado “Lateshow” com o apresentador e comediante Danilo Gentili.

Fórum aconteceu no icônico Rosewood São Paulo

O local escolhido pela diretoria FOHB para o fórum deste ano não poderia ter sido mais assertivo. A sexta edição do Fórum foi realizada no charmosíssimo e icônico Hotel Rosewood São Paulo, o 5 estrelas situado na região da Avenida Paulista onde outrora existiu a mansão da tradicional família Matarazzo. Um dos símbolos da pujança que remonta a era do exponencial crescimento econômico paulistano que transformou a capital bandeirante na grande mola propulsora da economia nacional.

O Hotel Rosewood, descrito como um “Oásis Metropolitano”, foi inaugurado em janeiro de 2022, cujo majestoso projeto é assinado pelo arquiteto Jean Nouvel (vencedor do cobiçado Prêmio Priztker em 2008) e de Philippe Starck que assina o projeto de interiores, integrando de forma harmônica o burburinho da região dos Jardins, mais conhecida de São Paulo, à aspectos de leveza e tranquilidade total em suas 160 suítes, uma magnífica Penthouse de 158 m2, duas piscinas panorâmicas, restaurantes de alta gastronomia e um Jazz Bar. Já no ano seguinte a inauguração (2023) o Rosewood paulistano foi incluído na prestigiadíssima lista do “The World’s 50 Best Hotels” ocupando a 27ª posição e sendo o único hotel do Brasil a ser relacionado.

“Em um mundo onde a experiência do cliente é cada vez mais o elemento central do sucesso, nossos convidados se juntaram a nós em uma jornada na qual exploramos e celebramos a essência da hospitalidade moderna em um cenário contemporâneo e deslumbrante. Nosso evento buscou não apenas informar, mas também inspirar, desafiando conceitos tradicionais e revelando novas fronteiras na arte de criar experiências memoráveis”, afirma Orlando de Souza, Presidente Executivo da entidade.

Fórum Nacional da Hotelaria

O Fórum Nacional da Hotelaria é um dos principais e mais relevantes eventos de conteúdo, tendências e inovações do setor. “Trouxemos grandes palestrantes que apresentaram conteúdos estratégicos e dinâmicos destinados a um público extremamente qualificado, formado por executivos de alto nível, jornalistas e stakeholders do mercado” explica Ana Paula Rodrigues, gerente de Marketing do FOHB.

Ao longo das suas, agora seis edições realizadas, já estiveram presentes mais de 2.700 pessoas. Grandes nomes palestraram ao longo deste período como os renomados consultores Maílson da Nóbrega, Ricardo Amorim e Max Gehringer, além de executivos de sucesso como Newton Neto (Google), Cristiano Vasques (HotelInvest), Zeina Latiff (XP), Felipe Tavares (CNC), Fabio Gandour (IBM), Beto Sobrinho (Totvs), Flavio Rocha (Riachuelo) e o jornalista Carlos Alberto Sardenberg (CBN) entre muitos outros nomes destacados.

Além de todo o conteúdo e oportunidade de networking, a 6ª edição proporcionou aos participantes uma experiência gastronômica memorável no Hotel Rosewood através de um farto welcome coffee, concorrido almoço oferecido pela Tramontina e um elegante coquetel de encerramento.

O VI Fórum Nacional da Hotelaria contou com importantes patrocinadores e apoiadores como: Anuga Select Brazil, B2B.reservas, CVC Corp, Equipotel, Friboi, Grupo R1, Harus, Nespresso, RenTV, Seara, Shift, TOTVS e Vega IT.

Sobre o FOHB

O FOHB é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne as mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundada em 2002, hoje conta com 24 redes associadas tanto nacionais como internacionais. São 786 hotéis que totalizam mais de 121 mil unidades habitacionais (apartamentos) distribuídos em 202 municípios nas 5 regiões do Brasil gerando mais de 150 mil empregos diretos e indiretos.

Até 2026, considerando apenas as projeções das redes atualmente associadas serão 879 hotéis e mais de 135 mil apartamentos. A missão da entidade é contribuir decisivamente para o desenvolvimento do setor, auxiliando na normatização e sistematização da classe e do mercado hoteleiro em geral propiciando aos seus associados melhor desenvolvimento das atividades de prestação de serviços de hospedagem e alimentação e, hotéis atuando em 3 eixos: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, foi magnífica sua atuação por exemplo na criação do Novo Perse levada a bom termo após muito empenho. CONTEÚDO, realizando como no dia de ontem eventos, workshops, treinamentos, reuniões e rodadas de negócios. E por fim ESTUDOS E TENDÊNCIAS, conduzindo estudos e pesquisas sobre o desempenho do setor através dos boletins e informes mensais de performance.

” Estaremos juntos nesta jornada única e inspiradora rumo a um futuro promissor da atividade hoteleira”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

