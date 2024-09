Costa Rica: um presente da natureza no coração da América Central (O visual do majestoso Vulca?o Arenal (Foto: Camila Karam))

Sonho de qualquer amante do ecoturismo, a Costa Rica é uma verdadeira obra-prima da natureza. O país oferece aos turistas uma série de atrativos impressionantes, como florestas tropicais repletas de vida selvagem exótica, vulcões imponentes e praias imaculadas. Para se ter uma ideia, a Costa Rica possui uma das maiores diversidades biológicas em âmbito mundial, com mais de 500.000 espécies identificadas em um território pouco menor do que o Rio Grande do Norte.

Quase um quarto da área terrestre do país é dedicada a parques nacionais e reservas de vida selvagem que proporcionam um refúgio seguro para inúmeras espécies, isso comprova o empenho do país na conservação ambiental, garantindo que estes preciosos ecossistemas sejam protegidos em benefício de toda a humanidade e das gerações futuras.

A beleza da natureza, combinada com a cultura acolhedora e a amabilidade dos habitantes locais deu origem à expressão “Pura Vida”. Mais do que um lema costarriquenho a frase reflete o estilo de vida dos “ticos”(como são conhecidos os costarriquenhos) sempre enaltecendo a simplicidade, a felicidade, apreciando a natureza e acima de tudo com a consciência de que a vida é aquilo que fazemos dela.

E é com esse espírito que vamos conhecer o melhor da Costa Rica!

Arredores de San José

Nos arredores da capital, principal ponto de chegada para os brasileiros, é possível visitar diversos atrativos.

O Parque Nacional Vulcão Poás fica a pouco mais de uma hora do centro de San José, em Alajuela. O estacionamento fica bem próximo a sala de instrução onde os visitantes pegam os capacetes e assistem a um filme com a história do vulcão e recomendações de segurança.

A trilha até a cratera principal é pavimentada e leva menos de 10 minutinhos, considerada de nível fácil, mas algumas pessoas podem sentir um cansaço maior por conta da altitude de 2.700 metros acima do nível do mar.

Entrada do Parque Nacional Vulca?o Poa?s (Foto: Camila Karam)

O Vulcão Poás segue ativo e possui uma das maiores crateras do mundo, é preciso uma ajudinha de São Pedro para observar o seu esplendor, no dia da nossa visita o tempo estava encoberto e a visibilidade baixa, mas mesmo assim a atmosfera e a sensação de estar perto de uma força da natureza já é muito gratificante.

Os parques nacionais costarriquenhos são muito bem estruturados e organizados, por isso, os ingressos precisam ser adquiridos através do site do Sinac (órgão responsável) com antecedência. No caso de tour guiado esse trâmite é realizado pela agência contratada.

A cultura cafeeira na Costa Rica é uma das mais emblemáticas e significativas do país, desempenhando um papel crucial na economia e na identidade nacional. Introduzido no início do século XIX, o café rapidamente se tornou um dos principais produtos de exportação da Costa Rica, ajudando a moldar a infraestrutura e o desenvolvimento social do país. As condições climáticas ideais, com solos vulcânicos e uma altitude favorável, proporcionam um ambiente perfeito para o cultivo de grãos de café de alta qualidade.

A indústria cafeeira costarriquenha é conhecida não apenas pela qualidade de seus grãos, mas também pelo compromisso com práticas sustentáveis e éticas. A importância do café é tanta que há até um ministério exclusivo para cuidar do assunto.

No tour guiado pela Hacienda Doka, nos transportamos a outrora e pudemos conhecer toda a história e processos envolvidos nessa bebida tão consumida no mundo todo.

O passeio que dura aproximadamente 1 hora é uma verdadeira jornada interativa e cheia de curiosidades. A Fazenda Doka é reconhecida por produzir um dos melhores cafés do país. No final do tour você encontra uma loja onde é possível provar e comprar todos os blends, além de outros produtos locais como chocolates e molhos bem saborosos. No local há ainda um restaurante em estilo buffet onde se pode almoçar.

Aprendendo a importa?ncia do cafe? na Hacienda Doka (Foto: Camila Karam)

Os fãs da marca americana Starbucks precisam fazer uma parada na Hacienda Alsacia Starbucks Coffee Farm, única fazenda própria do grupo no mundo todo. Provavelmente você já deve ter provado ou visto o blend Costa Rica, pois é de lá que ele sai com destino às lojas ao redor do globo. É possível agendar um tour guiado ou apenas tomar a sua bebida favorita com um visual incrível. Com certeza esse é o Starbucks mais bonito que você verá.

Hacienda Alsacia Starbucks Coffee Farm – O lindo ambiente da fazenda (Foto: Camila Karam)

Outra cidade próxima a San José que vale a visita é Sarchí conhecida como berço do artesanato costarriquenho por suas coloridas carruagens de boi é um paraíso para os amantes de souvenirs feitos à mão. Reserve uma aula de pintura com os acolhedores e animados artesãos locais e teste suas habilidade artísticas, um programa diferente, mas que vale como um mergulho no estilo de vida e na cultura local. Além do artesanato, a cidade também é cercada por um cenário natural deslumbrante.

Oficina de pintura em Sarchí (Foto: Camila Karam)

Onde ficar: Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection by Hilton

Localizado no coração de San José, em frente ao Teatro Nacional e a poucos passos de cafés, lojas e do Museu do Ouro, o edifício da década de 1930, por si só, é um monumento arquitetônico, os quartos são confortáveis com decoração contemporânea. O hotel conta com um super café da manhã, ideal para começar um dia de aventuras.

Quepos

Apenas 165 km separam a capital de Quepos, cidade reconhecida tanto nacional como internacionalmente pela pesca esportiva e principalmente por sediar o atrativo mais visitado do país, o Parque Nacional Manuel Antonio. Esse título não é à toa, são 683 hectares que abrigam paisagens impressionantes, 4 praias de areia branca e a exuberante vegetação da selva tropical com uma biodiversidade única.

Praia para banho no Parque Nacional Manuel Antonio (Foto: Camila Karam)

Durante a trilha, extremamente acessível através de passarelas pavimentadas é possível descobrir a abundância de vida selvagem em seu habitat natural; três espécies de macacos, preguiças, iguanas, veados, quati-de-nariz-branco, tatus, morcegos e mais de 180 espécies de aves fazem morada no parque.

A fauna do Parque Nacional Manuel Antonio (Foto: Camila Karam)

O mirante de Punta Catedral é um dos pontos altos da caminhada. Esta formação foi uma ilha, mas hoje está ligada ao continente por uma faixa arenosa. A vista mescla a vegetação com a união das praias de Manuel Antônio com a Espadilla Sul. Como recompensa pela caminhada renove as suas energias mergulhando nas águas cristalinas do lindo Oceano Pacífico.

No parque há estrutura de banheiros e duchas e não é permitida a entrada com utensílios de plástico, providencie uma garrafa para água de alumínio e reabasteça em um dos bebedouros. Vale ressaltar que o parque não abre às terças-feiras.

Outra atração muito concorrida dessa região é o avistamento de baleias e golfinhos. A temporada vai de julho a novembro e turistas do mundo todo desembarcam em Quepos, por conta de sua localização estratégica e estrutura turística para testemunhar esse espetáculo inesquecível.

Se a sua natureza for mais contemplativa, o passeio de catamarã é uma ótima pedida. São aproximadamente 4 horas de navegação com parada para banho e snorkeling. A Iguana Tours oferece um passeio que inclui drinks e almoço/jantar típico a bordo. O menu incluí o típico arroz com feijão, frango grelhado e diversos molhos bem saborosos.

O tour é super legal e reúne famílias, casais e viajantes solos de todas as idades e origens. A trilha sonora é animada e o staff muito gentil e prestativo. As saídas acontecem na Marina Pez Vela em dois horários, pela manhã e à tarde.

Onde ficar: Parador Nature Resort & Spa

A hospedagem é uma opção de eco-resort de luxo com 12 hectares de floresta tropical na bela Manuel Antonio, possui uma super infraestrutura com restaurantes, bares, piscinas adulto e família e spa.

Parador Resort & Spa – Um dos pratos do jantar especial do chef no Parador Resort & Spa (Foto: Camila Karam)

Uvita

O pequeno vilarejo tem mais de 3 km de areia branca e ótimas condições para um banho de mar. O Parque Nacional Marino Ballena é um dos locais onde você pode testemunhar a magnífica migração das baleias-jubarte entre julho e outubro.

Formac?o?es rochosas do exuberante Parque Nacional Marino Ballena (Foto: Camila Karam)

Aproveite os dias ensolarados e coloque o pé na estrada ou melhor embarque em um lancha rápida para explorar a fauna marinha composta por golfinhos, pelicanos, fragatas e tartarugas marinhas. Se encante com as formações rochosas esculpidas pela natureza. Não perca a oportunidade de visitar também a emblemática “cauda de baleia”, uma formação natural rara que é um espetáculo à parte.

Arenal

A pouco menos de 3 horas da capital fica a cidade de Arenal, um destino turístico altamente popular, especialmente para os amantes da natureza e das aventuras ao ar livre. O principal atrativo da área é o Vulcão Arenal, um dos mais ativos da Costa Rica, sua última erupção ocorreu em agosto de 2000. Embora atualmente esteja em um período de dormência, o vulcão continua a proporcionar uma experiência icônica. Os visitantes podem explorar o Parque Nacional Volcán Arenal, que oferece trilhas para caminhadas com vistas deslumbrantes do vulcão.

Outro grande atrativo é o Lago Arenal, o maior da Costa Rica, se estendendo por aproximadamente 85 quilômetros quadrados. Este lago artificial é um local conhecido para a prática de esportes aquáticos como caiaque, windsurf e a nova sensação do momento, o Paddle Board, prancha de standup paddle com pedais de bicicleta que garantem uma ótima estabilidade. Além disso, o lago possui vistas espetaculares do majestoso vulcão, tornando-se um excelente local para fotografia e apreciação da paisagem natural.

A nova sensac?a?o dos esportes aqua?ticos, o Paddle Board (Foto: Camila Karam)

Bem próximo de Arenal fica La Fortuna, famosa por suas fontes termais, que são aquecidas pelas atividades geotérmicas do vulcão. Locais como o Ecotermales, oferecem piscinas termais com águas naturais de diferentes temperaturas, cercadas por jardins tropicais luxuosos, onde os visitantes podem relaxar após um dia de aventuras.

Os chamados “Parques de Aventura” são muito populares em todo o país e o Sky Adventures é um dos mais conhecidos. Como em quase todos os atrativos costarriquenhos, por lá a natureza também é a grande protagonista.

São 3 atividades principais: o Sky Tram é um passeio panorâmico de bonde bem suave montanha acima. Já no topo, há um mirante com a icônica escultura “Mão de Arenal”. Em seguida, os mais corajosos são convidados a embarcar no circuito de tirolesas, o Sky Trek, para voar alto ao longo de sete cabos! O mais longo tem mais de 750 metros de extensão e o mais alto fica a 200 metros de altura. Todos chegam a velocidades alucinantes de até 70 km/h. Para fechar, experimente a beleza tranquila da floresta caminhando pelo circuito de 4 km de pontes suspensas, as Sky Bridge que oferecem a oportunidade de andar pertinho da copa das árvores.

O passeio de Sky Tram e a escultura Ma?o de Arenal, ambos no parque Sky Adventure (Foto: Camila Karam)

O parque tem estrutura de banheiros e um ótimo restaurante com pratos fartos de bom custo benefício. É importante ressaltar que a reserva prévia das atividades é obrigatória para garantir o acesso ao parque.

Onde ficar: Arenal Kioro Suites & Spa

Esta acomodação fica localizada a 10 minutos de La Fortuna. A beleza natural e a vista para o Vulcão Arenal proporcionam um clima de paz e relaxamento. Além das 53 suítes de luxo o hotel possui 3 restaurantes, spa, fontes termais exclusivas para os hóspedes e salas para eventos.

Monteverde

Homônima do destino mineiro, a Monteverde costarriquenha é um dos destinos ecoturísticos mais renomados do país. Famosa por suas florestas nubladas, tipo de vegetação encontrada em altitudes mais elevadas formada por musgos, líquenes e orquídeas, a região possui temperaturas mais frias e a umidade constante cria uma atmosfera serena, quase como um cenário de filme por conta do fundo enevoado.

A cidade abriga uma riquíssima biodiversidade e é o lar de várias espécies raras de plantas e animais. O Parque Reserva Biológica Monteverde é um lugar obrigatório, com trilhas que permitem explorar a rica flora e fauna local. A oportunidade de avistar pássaros, macacos e uma infinidade de borboletas torna a visita ainda mais especial.

Monteverde também tem vários parques de aventura, mas o El Tigre Waterfall merece destaque por sua infraestrutura e zelo pela natureza. O parque oferece diversos tipos de experiências. O tour completo contempla 5 km de caminhada de nível médio por uma exuberante floresta nebulosa em busca de quatro grandes cachoeiras, tirolesa de bike com 4 estações, suspensa a 70 metros de altura e o retorno para a base a cavalo ou em veículo 4×4. Para finalizar, saboreie uma refeição típica no restaurante que possui até opções vegetarianas e veganas. No El Tigre Waterfalls o estacionamento é gratuito, mas também é possível contratar um transporte do seu hotel para o parque.

Tirolesa Bike no parque El Tigre Waterfall (Foto: Camila Karam)

Onde ficar: El Establo Mountain Hotel

Localizado em meio a floresta nebulosa, o Hotel El Establo tem piscina coberta aquecida, spa, restaurantes, bares, centro de eventos, quadra de tênis, quadra de basquete, minicampo de futebol, trilhas e uma das melhores vistas da região.

Acomodac?a?o do Hotel El Establo em Monteverde (Foto: Camila Karam)

Visitar esses destinos é como mergulhar de cabeça na biodiversidade e na cultura vibrante da Costa Rica. Se você é amante da natureza, aventureiro de carteirinha ou apenas procura relaxar em uma atmosfera para lá de incrível, esses destinos oferecem a verdadeira experiência “Pura Vida”. Embarque nessa aventura e prepare-se para criar memórias que durarão para sempre!

Dicas finais para sua viagem para a Costa Rica

Sempre tenha em mente o respeito pela natureza e cultura local. Muitos dos destinos possuem ecossistemas delicados, por isso tome cuidado para não perturbar a vida selvagem ou danificar o meio ambiente.

Locomoção

Costa Rica tem uma rede de ônibus eficiente, então você pode facilmente viajar de ônibus entre as cidades. No entanto, se você quiser explorar áreas mais remotas ou fazer passeios off-road, alugar um carro é uma boa opção. Se o orçamento permitir voos domésticos em aeronaves pequenas, são muito comuns e poupam bastante tempo em deslocamentos.

Prestige Wings – Os voos dome?sticos sa?o uma o?tima forma de deslocamento pelo pai?s (Foto: Camila Karam)

Gastronomia

A culinária da Costa Rica é uma fusão atraente de influências nativas americanas, espanholas, africanas e asiáticas, oferecendo uma deliciosa variedade de sabores para você se deliciar. Entre as iguarias mais famosas estão o: Gallo Pinto (mistura harmoniosa de arroz e feijão, temperada com coentro, alho e limão), Olla de Carne (ensopado de carne com mandioca, banana e uma variedade de vegetais), o Chifrijo (mistura de Gallo Pinto com suculentos pedaços de carne de porco) e para adoçar o Arroz con Leche (pudim de arroz cremoso com especiarias).

O que levar

Óculos de sol, adaptador de tomada no formato de dois furos achatados paralelos, e um terceiro furo redondo abaixo, capa de chuva, roupas e sapatos confortáveis, aquele tênis mais surrado pode te salvar de perder um tênis novo durante uma caminhada pós chuva. Não esqueça o protetor solar e o repelente, mas dê preferência a marcas eco friendly. Se possível também leve uma garrafa térmica reutilizável para manter a sua água geladinha e diminuir o uso de plástico.

Quando ir

A Costa Rica pode ser visitada o ano todo, mas há duas estações bem definidas: a estação chuvosa e a estação seca. A estação chuvosa dura de maio a novembro, quando a chuva é mais forte e frequente, especialmente na costa do Caribe. A estação seca, por outro lado, vai de dezembro a abril, oferecendo condições climáticas mais estáveis e ensolaradas.

No entanto, vale lembrar que Costa Rica tem um clima tropical, então chuva repentina e curta pode acontecer em qualquer época do ano.

Para aqueles que desejam evitar grandes multidões, os meses de janeiro e fevereiro são ótimos, pois o fluxo de turistas é um pouco menor em comparação com os meses de julho, agosto e dezembro.

Po?r do Sol em Monteverde (Foto: Camila Karam)

Câmbio

A moeda oficial da Costa Rica é o colón costa-riquenho (CRC). A maioria dos lugares turísticos aceita dólares americanos, mas é sempre vantajoso ter alguns colones em mãos para pequenas compras e despesas locais. Recomenda-se trocar dinheiro em bancos ou casas de câmbio oficiais para obter as melhores taxas. Além disso, muitos estabelecimentos aceitam cartões de crédito e cartões multi moedas, mas é prudente informar seu banco sobre a viagem para evitar bloqueios inesperados.

Fuso horário

O país está situado no fuso horário UTC-6. Isso significa que o país está seis horas atrás do Tempo Universal Coordenado (UTC) e possui uma diferença de três horas a menos com o Brasil. Uma característica interessante da Costa Rica é que, ao contrário de muitos outros países, ela não adota o horário de verão. Portanto, o fuso horário permanece constante ao longo de todo o ano, sem ajustes sazonais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo