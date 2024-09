Turismo de negócios: vem aí 2ª edição da ExpoLeite em Uberaba (MG) (Foto: Divulgação)

O setor lácteo brasileiro estará no centro das atenções da 2ª edição da ExpoLeite, realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), entre os dias 21 e 25 de outubro, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). A feira 100% focada em pecuária leiteira nasceu com o propósito de fortalecer a cadeia produtiva, tornando-a mais competitiva, eficiente e técnica.

A 2ª edição da ExpoLeite terá mostra de raças leiteiras, julgamentos, concurso leiteiro, palestras, cursos, homenagens e lançamentos para o setor. “No ano passado, a primeira edição da ExpoLeite se consolidou como um grande evento que veio para ficar no calendário anual de feiras promovidas na capital do Zebu, ressaltando a importância das raças produtoras de leite. Nós, da ABCZ, temos orgulho de caminhar de mãos dadas com quem produz com responsabilidade o leite de qualidade que chega à mesa dos brasileiros”, destaca o Presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid.

Para saber mais sobre a 2ª edição da ExpoLeite acesse o site da ABCZ.

